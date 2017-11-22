Выкуп авто — оперативно и выгодно

Часто возникает ситуация, когда срочно нужны деньги, бывает дело настолько серьёзное, что они необходимы немедленно, тогда принимается решение о продаже автомобиля. Быстро и за достойную стоимость продать машину совсем нелегко, но для решения этой проблемы существует решение — выкуп авто в Челябинске, услуга, которую можно получить, обратившись в челябинскую компанию «ВыкупАвто 74».

Достоинства этой услуги очевидны:

Высокая скорость совершения сделки. Специалисты оперативно организуют оценку автомобиля, которая проводится бесплатно, после предоставления клиентом паспорта, ПТС и свидетельства регистрации, оформляется договор, в результате чего клиент сразу же получает деньги за автомобиль наличностью. Возможна продажа по генеральной доверенности.

Выгодная продажа. Продажа неисправного автомобиля — большая потеря в его стоимости, не каждый покупатель захочет разбираться в том, какова причина поломки, даже если она незначительная. Битый автомобиль сразу вызывает неприязнь, даже если просто помято крыло.

Продажа неисправного автомобиля. Продать такой автомобиль быстро и выгодно очень проблематично, тогда как при оформлении выкупа автомобиля все неисправности и внешние недостатки будут учтены, а цена будет снижена только на стоимость ремонта, без учёта возможных невидимых повреждений.

Продажа автомобиля, по которому не оплачен кредит. Купить автомобиль с обременением никто не захочет — для обывателя это кажется рискованным, к тому же на автомобильном рынке большой выбор автомобилей, заниматься решениями дополнительных вопросов покупателю не выгодно. При выкупе автомобиля неоплаченный кредит не представляет проблемы — стоимость автомобиля просто снижается на размер неоплаченного долга.

Возможность быстрой продажи престижного дорогостоящего автомобиля. Выбор подержанных автомобилей до 300 т. руб. огромный, тогда как дорогие автомобили стоимостью от 1 млн. руб. и выше продаются и покупаются намного реже. Как правило, те, кто может купить престижный автомобиль, предпочитают новый салонный вариант, а старый дорогостоящий автомобиль, в такой ситуации, приходится продавать значительно дешевле. Организацию, занимающуюся выкупом автомобилей, низкий уровень спроса на подержанные дорогие машины не пугает. Это решаемая для неё проблема, требующая ощутимых временных затрат.

Выкуп автомобиля — это уникальное и быстрое решение финансовых проблем с наименьшими денежными потерями и значительной экономией времени.

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