ОАР и РЭЦ заключили соглашение о взаимодействии по стимулированию экспорта автомобильной промышленности

Renault

НП «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) заключили Соглашение о сотрудничестве, направленное на содействие экспорту высокотехнологичной продукции компаний-участников ОАР. Документ подписали исполнительный директор ОАР Игорь Коровкин и управляющий директор РЭЦ Никита Гусаков.

Основными направлениями взаимодействия станут разработка и внедрение совместных инициатив по развитию российского экспорта высокотехнологичной продукции и услуг компаний-членов ОАР, внедрение инструментов и форм поддержки, а также учет интересов компаний-членов ОАР при формировании позиции Российской Федерации в рамках участия в международных организациях и объединениях. Кроме того, стороны будут обсуждать совместные правовые инициативы по вопросам продвижения на международных рынках, развитие экспортных консорциумов, организацию международных выставок и конференций, осуществлять информационное и консультационное взаимодействие по различным вопросам.

В свою очередь Российский экспортный центр будет сопровождать реализацию экспортных проектов компаний-членов ОАР, оказывать консультационную поддержку и содействовать в оформлении экспортного контракта, прохождении отдельных процедур и международной адаптации экспортных товаров, а также помогать в поиске партнеров за рубежом. В рамках соглашения РЭЦ также будет оказывать участникам финансовое содействие. Кроме того, компании смогут принять участие в программах РЭЦ по поддержке зарубежного патентования, выставочной деятельности и получить компенсацию части затрат на сертификацию на внешних рынках и транспортировку.

«Renault Россия занимает одну из лидирующих позиций в области экспорта как готовых актомобилей, так и автокомпонентов российского производства на зарубежные рынки. Мы с самого начала активно поддерживали идею заключения подобного соглашения между ОАР и РЭЦ. Уверен, что оно позволит углубить и систематизировать стратегическое партнерство и, в конечном счете, будет способствовать дальнейшему росту несырьевого экспорта, что является одной из стратегических задач не только для автомобильной индустрии, но и для российской экономики в целом», — отметил председатель Комитета по поддержке экспорта ОАР, генеральный директор Renault Россия Андрей Панков.

«РЭЦ работает по принципу „единого окна“ для экспортеров в части финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. Настоящее соглашение с ОАР будет способствовать решению основных задач Центра, в частности, оказанию всесторонней поддержки развития экспорта, помощи компаниям в преодолении барьеров и снятии „системных“ ограничений», — отметил Глава Группы РЭЦ Петр Фрадков.

Развивая сотрудничество в рамках соглашения, ОАР будет информировать своих членов о деятельности Российского экспортного центра, предоставлять РЭЦ информацию об их проектах, а также исследования экспортных рынков, аналитическую и маркетинговую информацию.

Информационная справка

Компания Renault Россия, созданная в 1998 году, является одним из крупнейших производителей легковых автомобилей в России, а также одним из крупнейших инвесторов в российскую автомобильную отрасль. Сегодня активы компании включают две производственные площадки: завод в Москве и совместную с партнерами по Альянсу конвейерную линию в Тольятти. Развитая дилерская сеть, насчитывающая 164 точки по всей стране, позволяет обеспечить клиентов неизменно высоким уровнем сервиса. С момента выхода компании на российский рынок в 1998 году было продано более 1,5 миллионов автомобилей Renault. Renault Россия занимает лидирующие позиции по уровню локализации производства легковых автомобилей, а также является безусловным лидером по импортозамещению. В настоящий момент компания активно развивает экспорт автомобилей, автокомпонентов и запчастей российского производства в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Renault Россия стала членом ОАР в конце 2016 года, тогда же генеральный директор Renault Россия Андрей Панков был избран председателем Комитета по поддержке экспорта ОАР.

НП «ОАР» — Некоммерческое партнерство «Объединение автопроизводителей России» создано в 2003 году по инициативе ведущих российских производителей автомобилей. Учредителями Партнерства являются: ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «КАМАЗ», ООО «РусПромАвто» (в настоящее время ООО «УК „Группа ГАЗ“», ОАО «Северсталь-авто» ( в настоящее время ПАО «СОЛЛЕРС»). Членами Партнерства являются: ПАО «АВТОВАЗ», ПАО «КАМАЗ», ООО «УК „Группа ГАЗ“», ПАО «СОЛЛЕРС» , ООО «АВТОТОР-холдинг» , ОАО «МАЗ», АО(Н) «Вольво Восток», ЗАО «РЕНО РОССИЯ», ОАО «АСМ — холдинг», ФГУП НАМИ, АО «АЗИЯ АВТО Казахстан», Компания «КАММИНЗ ИНК».

НП «ОАР» является членом Международной организации производителей автомобилей «OICA», членом Российского союза промышленников и предпринимателей, членом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Целями НП «Объединение автопроизводителей России» являются:

развитие отечественной автомобильной промышленности, на основе повышения качества и конкурентноспособности выпускаемой продукции;

представление и защита интересов автопроизводителей в государственных законодательных и исполнительных органах власти, а также в международных организациях;

координация деятельности членов Партнерства в вопросах привлечения инвестиций для модернизации и развития производственных мощностей для выпуска автомобильной техники, комплектующих изделий и материалов, эффективного использования новейших достижений науки и техники;

проведение единой политики по развитию и укреплению взаимовыгодных кооперационных связей между предприятиями отрасли, а также с предприятиями других отраслей и зарубежными партнерами, в т.ч. предприятиями стран-членов СНГ;

создание единой статистической и информационной базы, гармонизированной с базами автопроизводителей ведущих зарубежных стран.

www.oar-info.ru

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) — государственный институт поддержки экспорта, созданный при поддержке Правительства Российской Федерации. Центр представляет собой «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. Для формирования концепции «единого окна» в группу Российского экспортного центра интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР») и АО РОСЭКСИМБАНК. В рамках своей деятельности РЭЦ оказывает широкий перечень услуг производителям несырьевой продукции на всех этапах экспортного цикла, взаимодействует с профильными органами исполнительной власти, готовит предложения по улучшению ведения предпринимательской деятельности в части экспорта и внешнеэкономической деятельности, регулярно взаимодействует с представителями делового и экспертного сообщества, способствует преодолению барьеров и снятию «системных» ограничений. Подробная информация на сайте Российского экспортного центра: exportcenter.ru

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