Mitsubishi Motors открывает двери

Mitsubishi Motors открывает двери

Mitsubishi

В знак благодарности и особой признательности всем владельцам автомобилей Mitsubishi и поклонникам марки компания «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, впервые предлагает уникальную возможность узнать все самое интересное из первых уст.

2 декабря на территории Event Hall Даниловский пройдет «День открытых дверей», где будут организованы тематические зоны: модельный ряд и история марки, гарантийное и послепродажное обслуживание, финансовые услуги и прочее. В каждой из тематических зон на вопросы посетителей будут отвечать эксперты компании «ММС Рус». Кроме этого, у всех гостей будет возможность лично обратиться к руководству компании и высказать свои пожелания.

Гости мероприятия смогут приходить семьями, специально для них будут организованы мастер-классы по японской каллиграфии и искусству икебаны, развлечения для детей. Всех ждут угощения, розыгрыш призов и многочисленные сувениры.

"Открытость — один из важнейших принципов нашей компании. Мы постоянно работаем над усовершенствованием наших продуктов и сервисов, поэтому нам особенно важно получить обратную связь от реальных владельцев. Это необходимо для поддержания неизменно высоких стандартов качества обслуживания клиентов и повышения уровня их удовлетворенности«,— отметил Наоя Накамура, Президент и Главный исполнительный директор ООО «ММС Рус».

Специальные гости мероприятия — ведущие шоу «Перекупы». Именно в этот день будет определен победитель, которому достанется легендарный Mitsubishi Lancer, восстановленный силами ведущих.

Выбрать удобное время и зарегистрироваться можно на специальном сайте http://www.mitsubishi-motors.ru/openday/

Больше информации об автомобилях Mitsubishi вы можете найти по ссылке: http://media.mitsubishi-motors.ru/

  • Mitsubishi Motors открывает двери
Источник:
Mitsubishi Motors Corporation Russia
Дата:
22 ноября 2017 г.
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