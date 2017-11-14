Новый Peugeot 3008 — лучший автомобиль года для женщин в категории SUV

Peugeot

Новый кроссовер Peugeot 3008 завоевал награду «Лучший автомобиль года для женщин» в сегменте SUV. Приз присудило профессиональное жюри, состоящее из журналистов из 20 стран. Ежегодно эксперты выбирают победителя, который лучше всего подходит для прекрасного пола.

В 2017 году в борьбе за приз приняли участие 420 моделей в шести категориях: SUV, семейные, бюджетные, экологичные, спортивные и премиальные. Первое место в сегменте SUV занял Peugeot 3008, завоевав, таким образом, 35-ую по счёту награду с момента запуска.

Сэнди Мюре (Sandy Myhre), исполнительный директор Women’s World Car of the Year: «Наш выбор основан на голосах 25 женщин-автожурналистов из разных стран. Своей победой Peugeot 3008 обязан элегантному и эргономичному салону i-Cockpit, великолепному интерьеру, качественной отделке и техническим параметрам. Отличная управляемость и настоящее удовольствие от вождения не оставили равнодушными никого из судей».

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Краткая информация о бренде Peugeot:

Бренд Peugeot представлен в 160 странах с более чем 10 000 дилерскими центрами. В 2016 году доля продаж марки в мире выросла на 12,3%. Преданность бренда своим клиентами выражается в непревзойденном опыте управления автомобилем, характерном дизайне и бескомпромиссном качестве. В нынешнем году в копилке марки Peugeot, которая берет свое начало с 1889 года, появилась уже шестая по счету награда на ралли «Дакар».

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