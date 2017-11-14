Новый Peugeot 3008 — лучший автомобиль года для женщин в категории SUV

Новый Peugeot 3008 — лучший автомобиль года для женщин в категории SUV

Peugeot

Новый кроссовер Peugeot 3008 завоевал награду «Лучший автомобиль года для женщин» в сегменте SUV. Приз присудило профессиональное жюри, состоящее из журналистов из 20 стран. Ежегодно эксперты выбирают победителя, который лучше всего подходит для прекрасного пола.

В 2017 году в борьбе за приз приняли участие 420 моделей в шести категориях: SUV, семейные, бюджетные, экологичные, спортивные и премиальные. Первое место в сегменте SUV занял Peugeot 3008, завоевав, таким образом, 35-ую по счёту награду с момента запуска.

Сэнди Мюре (Sandy Myhre), исполнительный директор Women’s World Car of the Year: «Наш выбор основан на голосах 25 женщин-автожурналистов из разных стран. Своей победой Peugeot 3008 обязан элегантному и эргономичному салону i-Cockpit, великолепному интерьеру, качественной отделке и техническим параметрам. Отличная управляемость и настоящее удовольствие от вождения не оставили равнодушными никого из судей».

Присоединяйтесь к нашей страничке на Facebook, чтобы быть в курсе всех новостей в режиме онлайн!

Краткая информация о бренде Peugeot:

Бренд Peugeot представлен в 160 странах с более чем 10 000 дилерскими центрами. В 2016 году доля продаж марки в мире выросла на 12,3%. Преданность бренда своим клиентами выражается в непревзойденном опыте управления автомобилем, характерном дизайне и бескомпромиссном качестве. В нынешнем году в копилке марки Peugeot, которая берет свое начало с 1889 года, появилась уже шестая по счету награда на ралли «Дакар».

  • Новый Peugeot 3008 — лучший автомобиль года для женщин в категории SUV
Источник:
Peugeot Россия
Дата:
22 ноября 2017 г.
Комментарии

Новости от Redtram.com

Загрузка ...

Добавить комментарий

Реклама

Новости
Выкуп авто — оперативно и выгодно
Выкуп авто — оперативно и выгодно
Renault
ОАР и РЭЦ заключили соглашение о взаимодействии по стимулированию экспорта автомобильной промышленности
ОАР и РЭЦ заключили соглашение о взаимодействии по стимулированию экспорта автомобильной промышленности
Mitsubishi
Mitsubishi Motors открывает двери
Mitsubishi Motors открывает двери
Peugeot
Новый Peugeot 3008 — лучший автомобиль года для женщин в категории SUV
Новый Peugeot 3008 — лучший автомобиль года для женщин в категории SUV
Renault
Renault Kaptur — первый кроссовер в крупнейшей каршеринговой сети «Делимобиль»
Renault Kaptur — первый кроссовер в крупнейшей каршеринговой сети «Делимобиль»
Mitsubishi
Mitsubishi Motors в России делает уникальное предложение на 400 автомобилей Mitsubishi L200
Mitsubishi Motors в России делает уникальное предложение на 400 автомобилей Mitsubishi L200
Land Rover
Экспедиция Land Rover Experience Tour Peru 2017
Экспедиция Land Rover Experience Tour Peru 2017
Моторное масло Total Rubia Tir 9900 FE 5W-30 получило официальное одобрение Scania
Моторное масло Total Rubia Tir 9900 FE 5W-30 получило официальное одобрение Scania
Porsche
Чемпионат мира по гонкам на выносливость FIA WEC, LMP1, обзор перед гонкой в Бахрейне, 9-й этап (финал). Грандиозный финал в Бахрейне — последняя гонка для Porsche 919 Hybrid
Чемпионат мира по гонкам на выносливость FIA WEC, LMP1, обзор перед гонкой в Бахрейне, 9-й этап (финал). Грандиозный финал в Бахрейне — последняя гонка для Porsche 919 Hybrid
Renault
Renault Россия отправила в Алжир юбилейный 15 000-й кузов российского производства
Renault Россия отправила в Алжир юбилейный 15 000-й кузов российского производства
Infiniti
Infiniti QX80: неповторимый и мощный полноразмерный внедорожник для путешествий по миру первым классом
Infiniti QX80: неповторимый и мощный полноразмерный внедорожник для путешествий по миру первым классом
Каталог автомобилей
Дилеры
Сравнение комплектаций