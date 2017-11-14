Renault Kaptur — первый кроссовер в крупнейшей каршеринговой сети «Делимобиль»

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Компания Renault Россия и крупнейший в стране оператор каршеринга «Делимобиль» объявляют о начале долгосрочного сотрудничества.

До конца 2017 года Renault Россия предоставит 300 автомобилей Renault Kaptur, которые станут первыми кроссоверами в московской сети каршеринга «Делимобиль».

Компания Renault Россия является инициатором внедрения концепции smart cities, которая направлена на развитие транспортной системы мегаполиса и создание комфортной городской среды.

Компания Renault Россия и крупнейший в стране оператор каршеринга «Делимобиль» объявляют о начале сотрудничества. В рамках стратегического партнерства до конца текущего года в каршеринг будут переданы 300 автомобилей Renault Kaptur.

Renault Россия первым из автопроизводителей предложила кроссоверы для московской системы каршеринга: компания является признанным лидером сегмента SUV в России благодаря широкой модельной линейке кроссоверов и внедорожников — Sandero Stepway, Duster, Kaptur и Koleos. Увеличение присутствия кроссоверов в московской системе каршеринга — важный шаг в расширении систем городского транспорта, особенно принимая во внимание потребность пользователей каршеринга использовать автомобили не только в городе, но и за его пределами.

«Мы гордимся тем, что сервисы каршеринга выбирают для своего развития Renault Kaptur — кроссовер, который действительно „сделан в России“ и производится на заводе Renault в Москве. Уверен, что клиенты оценят его по достоинству. При этом увеличение присутствия кроссоверов Renault в системе каршеринга будет способствовать дальнейшей модернизации транспортной системы Москвы и развитию умной городской среды», — отметил генеральный директор Renault Россия Андрей Панков.

«Целью включения Renault Kaptur в парк компании является расширение ассортимента предоставляемых автомобилей. Мы решили удовлетворить спрос со стороны тех клиентов, которым нужны машины с повышенной проходимостью. И если раньше нам нечего было им предложить, то теперь можно сказать, что у нас каршеринг — на любой вкус», — отметил генеральный директор «Делимобиль» Леонид Сысоев.

Стильный городской кроссовер Renault Kaptur, который производится на московском заводе Renault, был выбран для проекта неслучайно. Яркий выразительный внешний вид в сочетании с просторным салоном и вместительным багажником делают его незаменимым для семейных поездок, а надежная подвеска, отличная внедорожная геометрия и высокий клиренс в сочетании с бесступенчатой автоматической трансмиссией CVT X-Tronic дают уверенность не только в городе, но и за его пределами.

Renault Россия является инициатором внедрения концепции smart cities, которая широко используется в Европе и направлена на создание качественно нового уровня жизни населения мегаполиса за счет развитой системы городского транспорта. Компания неизменно поддерживает инновационные решения Правительства Москвы по развитию комфортной городской среды. Партнерство с «Делимобиль» — уже четвертое в портфеле Renault Россия: ранее соглашения о сотрудничестве были заключены с сервисами каршеринга EasyRide, Car5 и Car4You.

«Делимобиль» — первый проект каршеринга, открытый в 2015 году в Москве, а позже и в Санкт-Петербурге. Объединив весь передовой опыт каршеринга европейских стран, сервис по праву стал важной и неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры обеих столиц и продолжает завоевывать города.

Поминутная аренда автомобиля — суть каршеринга — быстро набрала популярность среди горожан, став альтернативой общественному транспорту и личному автомобилю благодаря бесспорным преимуществам — невысокой стоимости, технологичности, доступности 24/7, отсутствию залогов и переплаты. Начав развитие со ста автомобилей в 2015 году, к настоящему моменту автопарк «Делимобиль» достиг 1500 единиц в Москве и Санкт-Петербурге, а количество клиентов за два года существования сервиса превысило 350 000 человек.

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