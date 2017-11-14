Mitsubishi Motors в России делает уникальное предложение на 400 автомобилей Mitsubishi L200

Mitsubishi Motors в России делает уникальное предложение на 400 автомобилей Mitsubishi L200

Mitsubishi

Компания «ММС Руc», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, объявляет о запуске новой программы приобретения модели L200 на выгодных условиях —

"Прямая выгода 250 тысяч рублей«1. Специальное предложение распространяется на все комплектации пикапа и действует во всех официальных дилерских центрах Mitsubishi Motors в России, начиная с 17 ноября 2017 года.

Новая программа позволит автолюбителям приобрести пятое поколение Mitsubishi L200 с прямой выгодой до 250 тысяч рублей. Предложение ограничено и действует на первые 400 автомобилей L200, приобретенных в рамках данной программы.

Производство обновленного Mitsubishi L200 осуществляется на заводе Mitsubishi Motors в Таиланде. Новое поколение модели является продолжением концепции спортивных внедорожников, где были учтены все потребности владельцев пикапов со всего мира, что позволило значительно повысить уровень комфорта, улучшить управляемость и функциональность модели.

Второй год подряд, по итогам исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ», модель входит в ТОП-3 в рейтинге "Сохранность остаточной стоимости автомобиля«2.

  • 1 Выгода от новой программы и корпоративной поддержки не суммируются
  • 2 Модель Mitsubishi L200 вошла в ТОП-3 по итогам исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля», проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Итоги исследования были оглашены 1 марта 2017 года в рамках ежегодной конференции «Автомобильный рынок — 2017. Итоги и прогнозы»."

Больше информации об автомобилях Mitsubishi вы можете найти по ссылке: media.mitsubishi-motors.ru

  • Mitsubishi Motors в России делает уникальное предложение на 400 автомобилей Mitsubishi L200
Источник:
Mitsubishi Motors Corporation Russia
Дата:
22 ноября 2017 г.
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