Экспедиция Land Rover Experience Tour Peru 2017

Land Rover

Россия, Москва, 14 ноября 2017 года — 9 ноября 2017 года завершилась экспедиция Land Rover Experience Tour Peru 2017, которая проходила на внедорожниках Land Rover Discovery пятого поколения в Перу. Участники из разных стран преодолели более трех тысяч километров по асфальтированным дорогам и песчаным дюнам, каменистым плато и горным серпантинам, а также посетили множество природных и культурных памятников.

Экспедиция проходила с 14 октября по 9 ноября. Маршрут тура составлялся с учетом самых сложных дорожных условий, которые могут стать серьезным испытанием для любого автомобиля. Именно поэтому для путешествия был выбран Land Rover Discovery пятого поколения, сочетающий в себе передовые технологии и непревзойденные внедорожные возможности. Благодаря системе Terrain Response 2 участники смогли уверенно справиться с самыми различными типами поверхностей: песчаным, глиняным, гравийным, а также преодолеть каменистые отрезки пути. Система контролируемого движения под уклон Hill Descent Control уверенно справляется с крутыми склонами и подъемами, а система All-Terrain Progress Control, работающая как круиз-контроль в диапазоне от 2 до 30 км/ч, позволила водителям сконцентрироваться только на рулевом управлении.

Российские участники прошли третий этап тура, который длился с 28 октября по 3 ноября. В первый день они отправились из перуанской столицы Лимы на юго-запад страны — в город Куско. Как утверждают историки, это поселение возникло более 3 тысяч лет назад и долгое время было центральным городом империи инков. В середине 16-го века его «заново основали» испанские конкистадоры, и с тех пор это место играет важную роль в культуре всего региона.

На второй день пребывания в Перу участники отправились в древний город Мачу-Пикчу, расположенный на вершине горного хребта. Это место, которое в 2007 году удостоилось звания Нового чуда света, часто называют «город среди облаков». Древние инки были искусными строителями, поэтому современные путешественники могут увидеть почти нетронутые временем постройки и дороги, сохранившиеся по сей день. Сегодня Мачу-Пикчу находится под защитой ЮНЕСКО, как важный политический и религиозный центр угасшей цивилизации. За время пребывания около Мачу-Пикчу экипажи преодолели около 320 километров по бездорожью и диким перуанским джунглям.

На третий день экспедиция направилась на фруктовую плантацию города Ла-Мерсед. Эти места сохранили дух могучей империи инков, исчезнувшей в начале 16-го века. К тому моменту древняя цивилизация простиралась от границ современного Эквадора до территорий Боливии, Аргентины и Чили. Однако, ослабленные междоусобными войнами, инки быстро сдались под натиском испанских конкистадоров. Сегодня на месте крупного исторического торгового узла раскинулась фруктовая плантация Ла-Мерсед. Во время экскурсии по ней участники поездки посетили фруктовые сады, расположившиеся рядом с древними постройками, давно утратившими былой блеск.

Четвертый день экспедиции прошел на перуанских просторах, которые сохранили следы недавних разрушительных землетрясений. Из-за частого трения тектонических плит природные катастрофы стали обычным явлением для центрального региона. По наблюдениям ученых, Перу терпит бедствия от землетрясений уже миллион лет. Однако именно это привело к образованию Плато Наска и горной цепи Анд. Участники тура посетили самые живописные места, где удар стихии был наиболее ощутим.

Пятый день экспедиции стал самым сложным с точки зрения дорожных условий, так как участникам предстояло направиться вглубь тропических лесов Перу, где проживает племя аборигенов. Своих гостей они встретили торжественной церемонией, после которой участников ждал обед традиционной перуанской кухни.

Гастрономические исследования продолжились и на следующий день: экспедиция направилась в Уанкайо — город, расположенный в центральной части Перу. Участники поднялись на высоту до 4 тысяч метров над уровнем моря, откуда смогли насладиться великолепными видами горных рек и озер, живописными оврагами и скалистым ландшафтом. Путешествие стало настоящим испытанием как для участников, так и для автомобилей, которые в полной мере продемонстрировали свою великолепную проходимость и готовность покорить любые вершины. Однако все усилия оправдались, ведь в городе путешественников ждало еще одно знакомство с традиционной перуанской кухней. Исследователи утверждают, что жители Перу за время своего существования сумели придумать более 4000 рецептов приготовления картофеля.

В заключительный день экспедиции участники направились обратно в Лиму, по пути остановившись в городе Хауха. Это место неоднократно описывалось в мифологии, однако в разных сказаниях оно предстает то в виде острова, то в виде сказочной земли. Древние жители считали Хауха городом беспечности и счастья. Многие путешественники пытались отыскать его и подтвердить мифы, однако большинство из них так и не нашли своего рая. Сейчас это обычный город с богатой историей, но исследователи так и не пришли к единому мнению: является ли город Хауха — той самой сказочной землей, описанной в сказаниях. После посещения этого города, участники экспедиции с новым опытом за плечами отправились в Москву.

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