Моторное масло Total Rubia Tir 9900 FE 5W-30 получило официальное одобрение Scania

Москва, 14 ноября, 2017 — Моторное масло Total Rubia Tir 9900 FE 5W-30, продукт компании «ТОТАЛ ВОСТОК», дочернего предприятия концерна Total, поставляющего на российский рынок смазочные материалы под марками TOTAL и ELF, получило официальное одобрение от ведущего производителя двигателей Scania LDF-4.

Total Rubia Tir 9900 FE 5W-30 — это синтетическое масло нового поколения, предназначенное для тяжёлонагруженных дизельных моторов, совместимое в том числе с газовыми двигателями. Продукт максимально близок по свойствам к оригинальным маслам Scania, соответствует стандарту Euro 6 и, благодаря технологии «Low-Saps», специально адаптирован для дизельных двигателей последнего поколения, оснащённых сажевыми фильтрами. Также Total Rubia Tir 9900 FE 5W-30 в среднем экономит до 1% топлива в сравнении со стандартными моторными маслами (SAE 40). Этот показатель может достичь 3%, что примерно составляет 1 л топлива на каждые 100 км при использовании совместно с топливосберегающими трансмиссионными маслами (по результатам теста OM501LA FE). Кроме того, согласно результатам официального теста Mercedes-Benz OM501LA, данное масло превосходит требования Mercedes-Benz и гарантирует высокую степень чистоты поршней, а значит и отличную защиту от износа и полировки.

Моторное масло Total Rubia Tir 9900 FE 5W-30 также имеет одобрения MB-Approval 228.51, MAN M 3477 / M 3677, Renault Trucks RLD-3 и Volvo VDS-4 и соответствует последним требованиям IVECO и DAF.

Дополнительная информация доступна на сайте http://www.total-lub.ru/Auto/automasla/heavyduty/hdmo/rubia-tir-9900-fe-5w-30.html .

ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»

ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» — российское дочернее предприятие нефтехимического концерна Total, поставляющее на российский рынок автомобильные смазочные материалы марок TOTAL и ELF, широкую гамму индустриальных смазочных материалов, а также продукты специальной химии, присадки к топливам и специальные виды топлива с 1994г. Помимо разветвлённой дистрибьюторской сети, простирающейся от Калининграда до Владивостока, филиалы ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Казани.

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