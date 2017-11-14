Чемпионат мира по гонкам на выносливость FIA WEC, LMP1, обзор перед гонкой в Бахрейне, 9-й этап (финал). Грандиозный финал в Бахрейне — последняя гонка для Porsche 919 Hybrid

Чемпионат мира по гонкам на выносливость FIA WEC, LMP1, обзор перед гонкой в Бахрейне, 9-й этап (финал). Грандиозный финал в Бахрейне — последняя гонка для Porsche 919 Hybrid

Porsche

Штуттгарт. В субботу одна из самых успешных глав автоспортивной истории Porsche подходит к завершению: девятый и последний этап чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC 2017 станет финальной гонкой для Porsche 919 Hybrid. Первая тестовая версия прототипа Ле-Мана 1 класса была представлена новой командой в 2013 году в центре исследований и разработок Вайссахе. Концепция привода, состоящего из самого эффективного двигателя внутреннего сгорания, когда-либо построенного Porsche, и двух разных систем рекуперации, была не только уникальной, но и смелой. Несмотря на сложности испытательного периода, уже в 2014 году последовали первые успехи: четыре поул-позиции и первая победа в гонке. С 2015 по сегодняшний день успех команды Porsche LMP феноменален: три победы подряд в общем зачете Ле-Мана, три чемпионских титула в зачете производителей и три чемпионских титула в зачете пилотов.

Решение Porsche об участии в гонках категории LMP1 в сезоне 2014 основывалось на философии, провозглашенной Ферри Порше, который рассматривал автоспорт как испытание и место для разработок. Особую сложность представлял собой регламент LMP1, действующий с 2014 года. Он обязывал производителей к гибридизации, одновременно наказывал за высокую долю рекуперированной энергии, лимитируя расход топлива, параллельно с этим оставлял большую свободу действий для практической реализации привода. Инженеры Porsche не ориентировались на существующие концепции, а использовали данный им шанс и с «нуля» разработали революционный гоночный автомобиль.

Porsche 919 Hybrid выдает примерно 900 л.с. (662 кВт) суммарной мощности. Она обеспечивается компактным двухлитровым бензиновым двигателем V4 с турбонаддувом (почти 500 л.с./368 кВт) в сочетании с двумя разными системами рекуперации — энергии торможения от передней оси и энергии отработавших газов. В то время как двигатель внутреннего сгорания приводит в движение заднюю ось, электродвигатель направляет свои более 400 л.с. (294 кВт) мощности на переднюю ось и обеспечивает полный привод при ускорениях. Одновременно 919-й получает дополнительную энергию из выпускного тракта, которая иначе просто терялась бы. Для промежуточного хранения энергии торможения и отработавших газов служит литий-ионная батарея с жидкостным охлаждением. Ноу-хау и опыт, накопленные в ходе программы 919-го, бесценны для будущих серийных гибридных моделей и автомобилей с полностью электрическим приводом от Porsche. В области эффективности сгорания топлива, аккумуляторных технологий, высоковольтной техники и рекуперации энергии Porsche достиг беспрецедентных высот.

Фриц Энцингер, руководитель LMP1, вспоминает: «Мы тогда практически с „нуля“ разработали сложнейший гибридный гоночный болид на уровне Формулы-1. Начальная фаза потребовала невероятных усилий, к тому же параллельно мы должны были создавать инфраструктуру, включая новые здания, и набирать нашу блестящую команду из 260 человек. Времени было очень мало, Ле-Ман в 2014 году прошел для нас слишком рано. Потом нам удалось достичь максимальных успехов. Я невероятно горжусь командой и желаю всем нам завершить эру Porsche 919 Hybrid в Бахрейне хорошей гонкой».

В финальной шестичасовой гонке в Бахрейне в субботу, 18 ноября 2017 года, Porsche 919 Hybrid еще раз предстоит состязание, которое начнется днем, а закончится ночью. Старт состоится в 16:00 часов по местному времени (14:00 часов по среднеевропейскому времени). Уже в 16:46 солнце заходит за горизонт. В отличие от Ле-Мана, пилоты в Бахрейне едут не только лишь в свете собственных фар. Трассу Формулы-1 заливают светом 5000 прожекторов, что позволяет вести онлайн- и ТВ-трансляцию на весь мир до самого последнего круга.

Команда Porsche LMP перед финалом

Андреас Зайдль, руководитель команды: «Я чувствую большое облегчение благодаря тому, что вопрос защиты чемпионских титулов среди производителей и пилотов решился до нашей последней гонки. Выдержать прощальные эмоции, находясь под давлением борьбы за титул, было бы для нашей команды очень сложно. В сезоне 2017 в лице Toyota мы имели соперника, который в 2016 выставил совершенно новый автомобиль. Мы же, напротив, совершенствовали существующий. Тем не менее, мы не только выиграли в Ле-Мане, но и получили оба чемпионских титула. Мы добились этого благодаря выдающимся достижениям наших пилотов, многочисленным детальным доработкам и оперативной работе команды. Сейчас в Бахрейне нам вновь предстоит полная концентрация. Мы хотим уйти со сцены не только в звании чемпиона мира, но и с результатом, который бы нас всех устраивал. Шесть часов стойкости и безупречной работы — серьезное испытание для человека и техники. Первым приоритетом остается безопасность. Лишь после финиша мы сможем дать волю чувствам».

Пилоты Porsche 919 Hybrid со стартовым номером 1

Нил Яни (33 года, Швейцария): «Последняя гонка в истории Porsche 919 Hybrid точно будет особенной. Она станет окончанием великой эры, и с таким настроем пройдет для нас этот уикенд. Одновременно для нашего экипажа важен хороший результат гонки. Мы сделаем все, чтобы достойно проводить 919-й на покой. С аэродинамическим пакетом с высокой прижимной силой трасса нам вполне подходит. Она в любом случае агрессивная для шин. Весь день может быть жарко, но мы стартуем в ночь, когда уже более прохладно. Соответственно мы должны разработать нашу тактику смены шин».

Андре Лоттерер (35 лет, Германия): «В Бахрейне у всей команды будет очень эмоциональный уикенд. Нечто похожее я пережил в прошлом году с Audi. Но сейчас для всех пилотов ситуация иная: к концу подходит целая эра соперничества выдающихся гибридных спорткаров. Я попытаюсь насладиться каждой секундой и сохранить в памяти эти воспоминания. Я хочу внести весомый вклад в красивое прощание. Трасса в Бахрейне не относится к моим любимым, но мне нравится там ездить. Погода в пустыне, как правило, не подводит. Для шин гонка будет очень сложной. Но я думаю, что 919-й — это высококлассный автомобиль, на котором там можно победить».

Ник Тэнди (33 года, Великобритания): «Мне пока не хочется думать о расставании. Вне зависимости от этого финал в Бахрейне — особая гонка, поскольку мы стартуем днем и едем в ночь. Кроме того, там обычно очень жарко, это тоже дополнительная нагрузка для нас, пилотов, для автомобиля и особенно для шин. Все эти факторы вместе делают шестичасовую гонку перед закрытием сезона очень непростой. В последний раз я выступал в Бахрейне в 2015 году. Тогда я стоял на второй ступеньке подиума в классе LMP2. Сейчас я хочу подняться на подиум LMP1».

Пилоты Porsche 919 Hybrid со стартовым номером 2

Эрл Бамбер (27 лет, Новая Зеландия): «Две победы в общем зачете в Ле-Мане и теперь титул чемпиона мира — я безмерно благодарен Porsche и 919 Hybrid. Пройти отбор в 2015 году для Ле-Мана было огромным шансом. Фриц, Андреас и команда удивительным образом сочли меня, пилота кубка Carrera Cup, способным на это и поверили в меня. В 2016 году я вернулся в GT, а затем на сезон 2017 вновь стал пилотом основного состава в 919 Hybrid. Это был фантастический год с командой, я многому научился. Остановиться сейчас для меня сложно, поскольку я чувствую, что каждый гоночный уикенд мы все лучше и лучше и показали далеко не все, на что способны. Гонка в Бахрейне в любом случае будет сложной, мы еще раз выложимся. Просто непостижимо видеть в музее два гоночных автомобиля со своим именем. Потрясающие воспоминания всегда будут сопровождать Porsche 919 Hybrid».

Тимо Бернхард (36 лет, Германия): «Здорово, что в Шанхае мы смогли завоевать оба титула. Сейчас в Бахрейне мы можем как следует насладиться последним гоночным уикендом на Porsche 919 Hybrid. Еще раз выжать максимум, не ощущая на себе давление чемпионата. В любом случае уикенд будет переполнен эмоциями, в том числе потому, что многое будет напоминать нам о начале. Я очень хорошо помню первые шаги проекта. Когда завершится последний стинт на 919-м, чувства будут просто переполнять. Эти четыре года, или, если считать разработку, пять лет, были просто потрясающим временем, из которого я бы не выбросил ни единого момента. У меня очень позитивный настрой на Бахрейн, хотя я знаю, что нам всем будет сложно в жесткой шестичасовой гонке подавить в себе ощущение предстоящего расставания».

Брендон Хартли (28 лет, Новая Зеландия): «Выступать на финале в Бахрейне для всех нас очень волнительно. Особенно потому, что мы приезжаем как чемпионы мира. У меня так много чудесных воспоминаний и впечатлений о времени, проведенном вместе с Porsche 919 Hybrid, коллегами-пилотами и всей командой Porsche LMP. Нас связывало друг с другом нечто совершенно особенное. На протяжении более четырех лет мы постоянно совершенствовали 919-й. Сегодня он является абсолютной мечтой. В Бахрейне мы будем наслаждаться каждым кругом на этом идеальном спортивном снаряде. Это будет грустный уикенд, но мы сделаем все, чтобы прощание с проектом прошло на том уровне, которого он заслуживает».

Расписание (по местному времени):

Четверг, 16 ноября 2017 г.

  • 15:00-16:30 1-я свободная тренировка
  • 19:30-21:00 2-я свободная тренировка

Пятница, 17 ноября 2017 г.

  • 11:20-12:20 3-я свободная тренировка
  • 17:30-17:50 Квалификация LMP1 и LMP2

Суббота, 18 ноября 2017 г.

  • 16:00-22:00 Гонка

ТВ и прямая трансляция (по среднеевропейскому времени):

  • Официальное приложение FIA WEC App можно скачать в базовой версии бесплатно, за плату предлагается расширенная версию, включая прямую трансляцию всей гонки и хронометраж. Прямая трансляция сопровождается пояснениями и комментариями телевизионной команды FIA WEC, включая прямые интервью из боксов.
  • За гонками FIA WEC следят различные телевизионные каналы в Европе, Азии, Австралии и Новой Зеландии, Северной и Южной Америке, на Ближний Востоке и в Африке.

Прощальная кампания в социальных медиа: #919tribute

  • Лучшие прощальные пожелания в Facebook, Instagram и Twitter с хэштегом #919tribute публикуются на официальной интернет-странице Porsche.com (http://porsche.com/919tribute) и транслируются на светодиодном табло музея Porsche в Цуффенхаузене.

Цифры и факты:

  • Регламент эффективности WEC ограничивает количество энергии, которую может использовать Porsche 919 Hybrid на круге. На 5,41-километровом круге Международного автодрома Бахрейна разрешается расходовать 4,92 мегаджоуля электрической энергии от систем рекуперации и 1,907 литра (1,381 килограмма) бензина.
  • В нормальных условиях гонки 919-й должен заправляться топливом после 31 круга.
  • Заправка топливом и замена шин могут производиться только последовательно. При замене шин одновременно могут работать только четыре механика, которые могут использовать только один гайковерт. Поэтому пит-стоп длится намного дольше, чем, например, в Формуле-1.
  • Смена пилотов обычно производится только тогда, когда автомобилю требуются новые шины.
  • Выбор шин включает три варианта беспротекторных сликов разной жесткости для сухой трассы, беспротекторные гибридные шины с более мягкой поверхностью для смешанных условий и дождевые шины. Четыре комплекта шин для сухой погоды на один автомобиль для квалификации и гонки. Это на два комплекта меньше, чем в 2016 году.
  • Трасса Формулы-1 на Международном автодроме Бахрейна имеет девять правых и шесть левых поворотов. Самая длинная прямая ведет через старт и финиш и составляет 1,090 километра.
  • Открытая в 2004 году трасса расположена примерно в 30 километрах от столицы Бахрейна Манамы. К королевству относятся более 30 островов в Персидском заливе. Площадь составляет около 750 квадратных километров; в Бахрейне проживает в настоящее время почти 1,5 миллиона человек.

Обзор:

  • В 2016 году Porsche отпраздновал в Бахрейне победу в чемпионате в зачете пилотов, титул завоевали Ромен Дюма (Франция), Нил Яни (Швейцария) и Марк Либ (Германия). Это была нервная гонка: Дюма/Яни/Либ стартовали третьими и после столкновения, произошедшего в начале гонки, пришли к финишу только шестыми.
  • Тимо Бернхард, Брендон Хартли и Марк Уэббер (Австралия), стартовавшие со второй стартовой позиции, финишировали третьими.

Audi завершил свое прощальное выступление в чемпионате WEC двойной победой.

  • На старте гонки температура воздуха составляла 30 градусов Цельсия, после захода солнца опустилась до 24 градусов.

Счет очков: http://www.fiawec.com/en/season/result

Все результаты: http://fiawec.alkamelsystems.com

Источник:
Порше Руссланд
Дата:
22 ноября 2017 г.
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