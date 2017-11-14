Renault Россия отправила в Алжир юбилейный 15 000-й кузов российского производства

Renault Россия отправила в Алжир юбилейный 15 000-й кузов российского производства

Renault

  • Renault Россия отправила юбилейный 15 000-й сваренный и окрашенный кузов производства АВТОВАЗ (Тольятти) для автомобиля Renault Logan на завод Renault в городе Оран в Алжире;
  • С 18 сентября 2017 года производственные мощности на площадке в Тольятти увеличены вдвое — до 120 кузовов в день, с учетом этого до конца года планируется поставить в общей сложности более 18 000 кузовов;
  • На данный момент Renault Россия экспортирует в страны ближнего и дальнего зарубежья весь производимый в России модельный ряд, а также 191 наименование автокомпонентов.

Renault Россия отправила юбилейный 15 000-й сваренный и окрашенный кузов российского производства для автомобиля Renault Logan на завод Renault в Алжире (где автомобиль выпускается под названием Symbol). С 18 сентября 2017 года мощность производственной линии на площадке в Тольятти увеличена вдвое — до 120 кузовов в день, инвестиции в проект составили 1,2 млн евро. Благодаря этому до конца года планируется поставить в Алжир в общей сложности более 18 000 кузовов.

Проект по экспорту сваренных и окрашенных кузовов для автомобилей Renault Logan в Алжир стартовал в декабре 2016 года. Кузова произведены на заводе АВТОВАЗ (Тольятти) в соответствии с глобальными стандартами качества Renault. Отгрузки на завод Renault в Алжире осуществляются в два этапа: контейнерным поездом по территории РФ до порта Новороссийска, далее морским путем до порта Арзев (Алжир). В 2016 году было поставлено около 1000 кузовов.

Проект по экспорту кузовов был представлен в рамках 50-й международной промышленной выставки FIA-2017 в мае текущего года в Алжире. Стенд Renault Россия с экспортной продукцией признан участниками и гостями мероприятия лучшим на юбилейной выставке.

Поставки сваренных и окрашенных кузовов из России одновременно помогают развитию производственной площадки на перспективном рынке Алжира, а также позволяют дополнительно загрузить производственные мощности в нашей стране. Важность усиления промышленной кооперации между Россией и Алжиром в области автомобилестроения была отмечена в Протоколе 8-го заседания Смешанной межправительственной Российско-Алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось в сентябре в Алжире. Данный экспортный проект Renault Россия был отмечен как реальный пример диверсификации промышленного сотрудничества во время официального визита в Алжир Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева в октябре текущего года.

Благодаря постоянной работе Renault Россия над локализацией производства, в настоящее время налажены поставки автокомпонентов и запчастей из России в другие страны, и их поток постоянно расширяется. Товарооборот экспорта российских комплектующих в рамках Группы Renault за три квартала 2017 года составил 53 млн евро, что превышает показатель за аналогичный период 2016 года на 119%. Рост стал возможен за счет увеличения объемов, а также расширения номенклатуры поставляемых автокомпонентов и запчастей по существующим направлениям.

На сегодняшний день экспортируется 191 наименование автокомпонентов (в 2016 году компания экспортировала 160 наименований), в частности, детали штамповки, пластиковые детали, элементы тормозной системы и ходовой части, осветительные приборы. Среди основных экспортных направлений — Евразия и Европа (56% поставок), Латинская Америка (21%), а также страны Африки, Ближнего Востока и Индия.

  • Renault Россия отправила в Алжир юбилейный 15 000-й кузов российского производства
Источник:
Renault
Дата:
22 ноября 2017 г.
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