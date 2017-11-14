Стартовали продажи нового кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line

KIA

14 ноября в дилерские центры поступил новый кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line.

Автомобиль предлагается в восьми вариантах комплектации по цене от 774 900 до 1 024 900 рублей.

Новый кросс-хэтчбек стал ответом KIA на пожелания и запросы российских клиентов.

KIA Finance предлагает специальные привлекательные условия по приобретению Rio X-Line в кредит и лизингу нового кросс-хэтчбека для физических лиц.

Москва, 14 ноября 2017 г. — Сегодня, 14 ноября 2017 года, во все дилерские центры KIA Motors на территории Российской Федерации поступил новый кросс-хэтчбек Rio X-Line.

Созданный специально для российского рынка автомобиль предлагается в восьми вариантах комплектации, с двумя вариантами атмосферных бензиновых двигателей (1,4 Kappa мощностью 100 л. с. или 1,6 Gamma мощностью 123 л. с.), механической или автоматической шестиступенчатыми трансмиссиями. Цена нового Rio X-Line составляет от 774 900 до 1 024 900 рублей в зависимости от комплектации.

Управляющий директор KIA Motors Rus Александр Мойнов комментирует поступление в дилерские центры нового кросс-хэтчбека: «Rio X-Line стал отличным примером того, что KIA всегда стремится делать автомобили, максимально ориентированные на реалии конкретного рынка. Он был создан согласно нашим пожеланиям и рекомендациям после внимательного анализа обратной связи от клиентов. Это наш первый опыт в России в сегменте кросс-хэтчбеков — автомобилей, представляющих оптимальный баланс между характеристиками различных классов. При этом Rio X-Line предлагает ряд опций и решений, которые отсутствуют у конкурентов. KIA Motors искренне рассчитывает на то, что старт продаж новой модели станет отличным предновогодним подарком тысячам российских автомобилистов, а сам Rio X-Line — ответом на их запросы».

Как и базовый седан KIA Rio, являющийся бестселлером на российском рынке, кросс-хэтчбек Rio X-Line предлагает отличный уровень оснащения, ранее недоступный для массовых автомобилей сегмента В+. Сочетание динамики и экономичности, удобства передвижения в городе и возможностей выезда на проселочные дороги, практичности городского хэтчбека и эффектной внешности кроссовера призвано привлечь внимание самых разных категорий российских автомобилистов.

KIA Finance предлагает ряд финансовых продуктов, делающих приобретение нового кросс-хэтчбека Rio X-Line еще более доступным и привлекательным. Разработанная KIA Finance в партнерстве с Русфинанс Банком программа «Год без платежей» предлагает беспрецедентные условия: при приобретении автомобиля клиенту компенсируются выплаченные за первый год срока кредитования платежи путем зачисления денежных средств на личный расчетный счет в банке1. В рамках этой программы предусмотрен двухгодичный срок кредитования с фиксированным первоначальным взносом 50% и гарантированной банком остаточной стоимостью автомобиля 50%. Для удобства клиентов, рассчитывающих воспользоваться любой из кредитных программ KIA Finance, на официальном сайте бренда работает кредитный калькулятор — https://www.kia.ru/buy/calc/ .

Также новый KIA Rio X-Line доступен физическим лицам в лизинг по программе Leasing KIA Finance, действующей в настоящее время в крупнейших городах Российской Федерации: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Тюмени и Уфе. Партнерами KIA Finance выступают крупнейшие лизинговые компании: «КОНТРОЛ Лизинг», «Major Лизинг», «Альфа-Лизинг». Условия программы Leasing KIA Finance подразумевают ряд преимуществ по сравнению с приобретением автомобиля в кредит. Размер авансового платежа, по желанию клиента, может составлять от 0 до 49% от стоимости автомобиля, то есть клиент имеет возможность начать использование нового автомобиля KIA без первоначального платежа. В течение срока действия договора автомобиль юридически остаётся в собственности лизинговой компании, на которую ложится обязанность по регистрации транспортного средства, уплате налогов, равно как и риски по возможной досрочной реализации автомобиля. Стоимость как страхования КАСКО, так и затрат на текущее обслуживание автомобиля (в том числе и шиномонтаж) могут быть включены в сумму лизинговых платежей. По истечению договора клиенту на выбор предоставляются 4 возможности: обмен автомобиля на новый с переоформлением договора лизинга, продление истекшего договора лизинга, выкуп автомобиля по заранее согласованной цене или возврат автомобиля.

Как и на седан Rio, на KIA Rio X-Line распространяется действие программы государственной поддержки лизинга автомобилей для физических лиц, начавшейся 30 октября 2017 года. В рамках госпрограммы выгода клиента составляет 10% от стоимости автомобиля, которые государство субсидирует в счет аванса лизинговой компании. В дополнение к этому клиенты Leasing KIA Finance могут получить выгоду 25 000 руб. на KIA Rio X-Line.

На новый кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line распространяются уникальные условия заводской гарантии KIA — 5 лет или 150 000 км пробега. Подробную информацию о технических характеристиках, комплектациях и ценах, а также о специальных предложениях на приобретение Rio X-Line можно получить в любом из 180 дилерских центров бренда на территории Российской Федерации, а также на официальном сайте www.kia.ru .

1 Достигается за счет компенсации выплаченных платежей за автомобиль за первый год срока кредитования, путем зачисления денежных средств на счет клиента в банке. Кредит предоставляется ООО «Русфинанс Банк» (далее — Банк) Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г. Ежемесячный платеж 3 290 руб. рассчитан по условиям программы КИА Легко! по кредитному продукту с учетом государственной. программы льготного автокредитования, исходя из процентной ставки 5,7% годовых КИА РИО 2017 года выпуска 4-го поколения, комплектация Комфорт, стоимостью 774 900 руб. Первоначальный взнос 387 450 руб. Срок кредита 24 месяца. Гарантированная остаточная стоимость автомобиля (часть стоимости автомобиля, подлежащая оплате в конце срока кредита) 50% от цены на момент покупки. Обязательно оформление полиса КАСКО. Тарифным планом предусмотрена финансовая защита кредита. Обеспечение: залог приобретаемого автомобиля. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 15.11.2017. Условия и тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Подробные условия кредитования, требования к условиям страхования и требования к заемщикам уточняйте у менеджеров в официальных дилерских центрах КИА.

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