Infiniti QX80: неповторимый и мощный полноразмерный внедорожник для путешествий по миру первым классом

Infiniti

Новый QX80 укрепляет позиции Infiniti в топовом сегменте премиальных внедорожников.

Впечатляющие пропорции и поистине флагманский дизайн экстерьера.

Неподражаемый интерьер с роскошными отделочными материалами, качеством изготовления лучших образцов ручной работы и самыми передовыми технологиями.

Первоклассный ездовой комфорт, безудержная динамика и образцовая безопасность, обеспеченная новейшими системами-помощниками вождения.

Дубай — Сегодня на «Международном Моторшоу 2017» в Дубае Infiniti с гордостью представляет новый QX80. Усиливая позиции бренда в сегменте роскошных полноразмерных внедорожников, QX80 предлагает вниманию покупателей кардинально новое прочтение дизайнерской концепции Powerful Elegance с подчеркнуто современной, мощной и доминирующей эстетикой.

Новый QX80 также отличает изысканный и просторный салон с высококачественными материалами, качеством изготовления ручной работы и передовыми технологиями, готовыми незамедлительно прийти на помощь водителю. Все вместе создает ощущение современной всеобъемлющей роскоши, устанавливая новые стандарты фешенебельной утончённости в классе полноразмерных премиальных SUV.

Благодаря энергоемкой, но в тоже время комфортабельной подвеске и бесконечному запасу мощности 5,6-литрового бензинового V8, новый QX80 дарит водителю ощущение полного контроля и тотального превосходства за рулем.

Производство нового QX80 стартует на заводе Infiniti, расположенного на острове Кюсю в Японии, в свою очередь старт продаж на рынках Северной Америки, Азии, Западной Европы и Ближнего Востока намечен на конец 2017 года.

«Дизайнеры и инженеры Infiniti разрабатывали новый QX80 с одной целью — превратить каждую поездку в путешествие первым классом. Наш флагманский внедорожник отличает высококачественный интерьер ручной работы, который в равной степени учитывает все пожелания и водителя, и пассажиров, создавая всеобъемлющее пространство современной роскоши».

Кристиан Менье, Вице-президент компании Infiniti

Флагманский внедорожник Infiniti на мировом рынке

QX80 расширяет присутствие бренда в премиальном сегменте:

Представляет современную интерпретацию фешенебельной роскоши.

Усиливает позиции Infiniti в сегменте полноразмерных внедорожников.

Выпускается на острове Кюсю (Япония) и предлагается по всему миру, включая Россию, Ближний Восток, Океанию и США.

«Infiniti QX80 предыдущего поколения пользовался заслуженной популярностью среди поклонников внедорожников премиального класса, особенно в Северной Америке и на Ближнем Востоке. Новый QX80 призван увеличить присутствие Infiniti в сегменте полноразмерных SUV, пробуждая дух путешествий в истинной роскоши. Нашим клиентам особенно важно максимальное сочетание комфорта, практичности и стиля, то есть именно того, что новый Infiniti QX80 умеет лучше всего».

Кристиан Менье, Вице-президент компании Infiniti

Неповторимый, мощный премиальный внедорожник, обеспечивающий впечатления от путешествия первым классом как для водителя, так и для пассажиров

QX80 — флагманская модель бренда, зарекомендовавшая себя как основной имиджмейкер Infiniti на важнейших мировых рынках.

Новый внедорожник отвечает высочайшим стандартам, которые предъявляют современные покупатели премиальных автомобилей, и представляет собой передовую интерпретацию фешенебельной роскоши в сегменте премиальных полноразмерных SUV. Infiniti QX80 адресован самой требовательной клиентской аудитории: удачливые предприниматели, высокопоставленные менеджеры и успешные руководители компаний, как правило уже имеющие семью и детей. Для них важны как простор в салоне, так и высочайший уровень комфорта, качество ручной работы и современный дизайн, первоклассная динамика и образцовое поведение автомобиля на дороге. Клиенты Infiniti используют технологии и инновации, чтобы сделать жизнь приятнее и беззаботнее.

Новый QX80 обеспечивает эти, обычно редко сочетающиеся в одном автомобиле, качества, погружая водителя и пассажиров в самую современную и смелую интерпретацию роскоши, которая только существует на рынке. Изменения в облике автомобиля — как снаружи, так и внутри — в идеальных пропорциях смешивают жилое пространство и удобство с высокими технологиями и изысканной утонченностью. В свою очередь, искусно расставленные стилистические акценты утверждают новый QX80 на почетном месте флагмана впечатляющей модельной линейки Infiniti.

Infiniti QX80 производят на заводе в Японии на острове Кюсю и поставляют на рынки всего мира, включая Россию, Ближний Восток, Океанию и Северную Америку.

Усиление позиций Infiniti в сегменте полноразмерных внедорожников

Сегмент полноразмерных премиальных SUV — один из самых динамичных в мире, спрос на эти модели уверенно растет с каждым годом. Уже сейчас на внедорожники приходится более 50% от общих мировых продаж полноразмерных премиальных автомобилей. Эксперты полагают, что их позиции на элитном рынке будут укрепляться и в дальнейшем.

Именно поэтому новый QX80 дебютирует в благоприятный для Infiniti момент, способствуя дальнейшему росту престижа и популярности бренда. Новинка займет уникальное положение в своем классе, обладая впечатляющим набором современной внешности, интерьером, созданным в концепции всеобъемлющего релакса для всех пассажиров, а также технологиями, разработанными для безопасности, комфорта и развлечений топового уровня.

Представительная внешность

Мощные пропорции и представительный экстерьер:

Новая смелая интерпретация стиля Powerful Elegance.

Узнаваемые элементы фирменного стиля современных моделей Infiniti.

Новый дизайн колесных дисков и широкая цветовая палитра.

«Для самого большого внедорожника бренда мы отмасштабировали ДНК дизайна Infiniti. QX80 сочетает новую доминирующую внешность с развитой мускулатурой и отличной подвижностью. Наши дизайнеры визуально увеличили высоту фирменной решетки и характерных фар, создав неповторимую премиальную тональность в самом крупном формате».

Альфонсо Альбайса, Директор по дизайну, Старший вице-президент Infiniti

Стиль Powerful Elegance, перенесенный на больший масштаб

Мускулистые линии равно как и благородные пропорции нового QX80 представляют фирменный стиль Powerful Elegance в совершенно новом масштабе. Благодаря новому, прогрессивному экстерьеру Infiniti QX80 по праву считается одним из самых выразительных среди современных люксовых внедорожников.

При длине 5340 мм, высоте 1925 мм (вместе с рейлингами) и ширине 2030 мм, новый QX80 может похвастать доминирующим присутствием на любой дороге. Созданный в дизайн-студии Infiniti в Ацуги (Япония), экстерьер нового QX80 искусно сочетает сложные геометрические и плавные органические формы, создавая неподражаемый микс мощи и элегантности. Будучи самым габаритным автомобилем Infiniti, новая модель с любого ракурса излучает стать и солидность, при этом не подавляя окружающих излишней агрессией, чем порой грешат внедорожники конкурентов. Несмотря на свои флагманские габариты, дизайн нового QX80 прежде всего передает ощущение элегантности и артистизма.

Мягкие, сглаженные линии предыдущего поколения модели сменились более современными, угловатыми, скульптурными формами с подчеркнуто спортивным настроем. Складывается впечатление, будто внедорожник стал и выше, и длиннее, хотя на самом деле габариты и колесная база (3075 мм) модели не изменились.

Выразительные линии кузова добавляют облику QX80 динамизма, в свою очередь анфас с крупными, функциональными воздухозаборниками выглядит более целеустремленным. Тонкая алюминиевая полоса под решеткой радиатора подчеркивает впечатляющую ширину автомобиля, при этом сама решетка установлена более вертикально. Передняя кромка капота сдвинута вперед на 90 мм и приподнята на 20 мм, что при виде сбоку делает переднюю часть машины более угловатой и вертикальной, а капот — более плоским и длинным. Приподнятая нижняя секция бампера визуально повышает центр тяжести нового QX80.

Фары элегантным образом охватывают углы капота и передние крылья. Сужаясь, они примыкают к ярко выраженной плечевой линии, которая проходит от решетки радиатора до кормы автомобиля. В сочетании с вертикальными воздухозаборниками за колесными арками и мощным алюминиевыми порогами, расширенными на 20 мм, эти линии формируют решительный, почти архитектурный профиль QX80.

Как и весь автомобиль, заднюю часть QX80 формируют простые, четко очерченные детали, визуально поднимающие центр тяжести автомобиля. Граненые, узкие задние фонари, прямые линии кузова и приподнятая задняя секция бампера, делают экстерьер нового QX80 более спортивным и узнаваемым, нежели у предшественника.

Узнаваемые элементы дизайна Infiniti в новом QX80

Новый QX80 унаследовал узнаваемые элементы дизайна, которые составляют портфолио бренда и усиливают связь флагмана с актуальной модельной линейкой Infiniti. В частности внедорожник представляет новейшее воплощение фирменной головной оптики human-eye, использующую технологию тройного формирования светового пучка, которая обеспечивает максимальную освещенность дорожного покрытия. Подобно телескопу с набором линз, серия отражателей равномерно распределяет свет вдоль длинной светодиодной «брови», расположенной в верхней части фары. Комбинация тонких и граненых задних фонарей, также выполненных по LED-технологии, стильно вторит формам головной оптики.

Истинная гордость QX80 — новая интерпретация фирменной сдвоенной решетки радиатора. Еще более широкая и высокая, чем прежде она добавляет автомобилю узнаваемости и стиля.

Еще одна узнаваемая черта дизайна Infiniti — серповидный вырез задней стойки — расположен параллельно линии крыши. Как и плечевая линия, элегантный дизайн этого элемента подчеркивает стать верхней части QX80.

Современная роскошь: новый дизайн колесных дисков и широкая цветовая гамма

Благодаря современной цветовой гамме и новым 20- и 22-дюймовыми легкосплавным дискам Infiniti стал еще более изысканным и модным.

Литые 20-дюймовые колесные диски нового шестиспицевого дизайна выкрашены темно-серебристой краской, и оснащаются всесезонными шинами размерности 275/60 R20. Новые кованые 22-дюймовые колеса с 18-ю спицами окрашены премиальной эмалью с глянцевой финишной отделкой и дополнены всесезонными шинами размера 275/50 R22.

Стиль экстерьера подчеркивает основательно переработанная палитра цветов кузова. Для большей визуальной глубины, чистоты блеска и ощущения роскоши она дополнена тремя новыми оттенками — Moonstone White (белый), Mineral Black (черный) и Champagne Quartz (серебристый). К слову, именно эти оттенки пользуются повышенным спросом у покупателей бренда — три четверти всех моделей Infiniti продаются в различных вариантах белого, черного или серебристого цвета.

Moonstone White — это холодный, с перламутровым эффектом, белый цвет, подобный яркому белому льду полюсов Земли, напоминающий о дизайнерских и художественных галереях. Mineral Black — глубокий металлический оттенок с медно-золотыми вкраплениями, напоминающими хвост кометы, разрезающей пространство космоса. Цвет Champagne Quartz навеян стенами знаменитой пещеры во французской провинции Шампань. В нем использованы пигменты с оксидом алюминия, придающие в зависимости от освещения серебристой краске теплый золотистый оттенок при взгляде с одной стороны и холодный голубовато-серебристый, если смотреть с другой.

Всего новый QX80 доступен в девяти цветовых сочетаниях. В дополнение к трем новым оттенкам, палитра включает три «металлика» (Liquid Platinum, Smoky Quartz и Graphite Shadow), две «перламутровые» эмали (Hermosa Blue и Mocha Almond), а также черный неметаллик Black Obsidian. Для максимальной глубины, блеска и лоска все кузова нового QX80 подвергаются финишной ручной полировке и тщательно проверяются мастерами «Такуми» — наиболее опытными специалистами по окраске.

Фешенебельная роскошь интерьера

Просторный и роскошный салон с высококачественными материалами, настоящей ручной сборкой, а также передовыми технологиями и средствами коммуникации:

Высококачественный, ручной работы интерьер создает ощущение фешенебельной роскоши.

Новые технологии усиливают драйверские впечатления, одновременно создавая атмосферу роскоши и уюта для всех пассажиров.

Максимально практичный салон, ориентированный на стиль жизни потенциальных владельцев.

«Даже при беглом взгляде интерьер нового QX80 создает ощущение настоящего арт-объекта — искусная кожаная отделка с элегантной прострочкой, высококачественные элементы декора ручной работы, буквально нашпигованного новейшими технологиями. Результат — атмосфера современной высокотехнологичной роскоши авиаперелета первым классом».

Альфонсо Альбайса, Директор по дизайну, Старший вице-президент Infiniti

Высококачественный интерьер ручной работы создает ощущение фешенебельной роскоши

Внутренний мир нового QX80 — это один из самых роскошных и высококачественных интерьеров, когда-либо созданных Infiniti. Весь салон, тщательно скроенный и отличающийся элементами ручной сборки, наполнен мастерством художников высшего уровня мастерства.

Дизайнеры Infiniti переосмыслили интерьер премиального внедорожника, представив его современное воплощение. Здесь сочетаются тщательная подгонка, контрастные цветовые решения, трендовые материалы отделки сидений и декоративных панелей, а также подчеркнутое внимание к деталям.

Во главу угла поставлены престижные и дорогие отделочные материалы, скажем, сиденья, дверные панели и подлокотники обтянуты высококачественной перфорированной кожей, дополненной стильной прострочкой. В зависимости от уровня исполнения, спинки каждого кресла также могут быть обшиты простроченной кожей с контрастной прострочкой швов, гармонирующей с основным цветом интерьера. Черпая вдохновение в мире высокой моды, дизайнеры Infiniti использовали элегантный кожаный кант для создания более четких краев сидений и подголовников.

Уже в базовом исполнении салон нового QX80 может похвастать отделкой из натуральной кожи. За доплату покупателям доступна премиальная отделка из высококачественной кожи, так называемой, полуанилиновый выделки и контрастным кантом. Альтернативный вариант внутренней отделки новейшего поколения премиального внедорожника Infiniti — премиальная кожа Saddle Brown глубокого коричневого цвета в сочетании с контрастной черной прострочкой и кантами. Новый QX80 также предлагается с обивками бежевого (Wheat) или черного (Graphite) цвета из стандартной или полуанилиновой кожи. Бежевая премиум-отделка изящно подчеркнута темно-серой прострочкой и кантами, черная обивка контрастирует с серыми элементами декора.

На выбор покупателям также доступны различные варианты отделки натуральным деревом. В дополнение к стандартным панелям из глянцевого шпона Stratford Burl, на машины с черной кожей предлагается темно-коричневый вариант Espresso Burl. Для автомобилей с кожаной отделкой Wheat или Saddle Brown доступен еще более темный шпон Charcoal Burl.

Новые руль и селектор переключения передач также обшиты контрастной кожей. Плотная набивка делает поверхности, отделанные кожей — такие как двери и подлокотник — более упругими на ощупь, создавая дополнительное тактильное ощущение качества.

Всеобъемлющая роскошь: новые технологии и еще больше изысканности

Создавая интерьер нового QX80, дизайнеры держали в голове главную задачу — повысить градус премиальных ощущений. Здесь царит неформальная, дружественная атмосфера, в которой всем пассажирам обеспечено собственное пространство комфорта и роскоши.

Ключевой элемент изысканного интерьера проявляется уже в движении — это рекордный уровень шумо- и виброизоляции. Многочисленные шумоподавляющие материалы повышают комфорт, изолируя салон от внешнего шума. Мощная изоляция за передней панелью значительно приглушает звук двигателя, а плотное напольное покрытие пола и дополнительные поглощающие элементы в багажнике помогают рассеять высокочастотный гул и вибрации от дороги. В результате индекс артикуляции, который используется для измерения слышимости разговора пассажирами, улучшен сразу на 5%.

Также значительной модернизации подверглась и развлекательная система для задних пассажиров. Мониторы с более высоким разрешением поддерживают подключение различных коммуникационных и развлекательных устройств. Кроме того, система умеет общаться с пассажирами на 31 языке, против трех доступных на QX80 предыдущего поколения.

Диагональ мониторов в спинках передних сидений увеличена с 7,0 до 8,0 дюймов, а разрешение — с 800×480 до 960×540 точек. Кроме того, дисплеи с соотношением сторон 16:9 поддерживают изображение высокого разрешения и технологию Ultra Resolution, позволяющая улучшить контент до изображения высокой четкости.

С расширенными, по сравнению с предшественницей, возможностями подключения, новая система развлечений для пассажиров второго ряда теперь поддерживает входной сигнал через разъем HDMI, в дополнение к USB-интерфейсу. Еще два USB-порта добавлены в заднюю часть салона для зарядки мобильных устройств. Все это позволяет системе работать с более широким набором внешних устройств, включая портативные Blu-ray и DVD плейеры, игровые консоли, смартфоны, планшеты, флешкарты, USB и видеокамеры. Оба монитора управляются с дистанционного пульта.

Предыдущее поколение Infiniti QX80 обеспечивало поддержку только для беспроводных наушников, новая модель дополнена разъемами для подключения наушников для двух задних пассажиров. Кроме того, на каждый из мониторов теперь можно выводить индивидуальный контент — раньше картинка в любом случае дублировалось — а значит пассажиры второго ряда могут независимо друг от друга выбирать, что они смотрят или во что играют.

Водитель и передний пассажир также получили расширенный контроль над развлекательной системой. Особенно стоит упомянуть функцию Remote Control Lock, активируемую с передней панели или кнопкой на руле, блокирующую пульт дистанционного управления. Кроме того, сидящие спереди могут включать/выключать мониторы, выбирать источники сигнала и т.д.. Кроме того, впервые появившаяся кнопка «All Mute», доступная водителю и переднему пассажиру, приглушает все источники звука, включая наушники.

Обновленная мультимедийная система Infiniti InTouch с 8,0-дюймовым сенсорным дисплеем, интуитивно понятным интерфейсом, функцией голосового управления, а также управляющими кнопками под дисплеем, а также на рулевом колесе обеспечивает водителю широчайшие возможности индивидуальных настроек.

Более эргономичное расположение управляющих кнопок, возможности кастомизации приложений и иконок делают информационно-развлекательную систему нового QX80 еще более простой и интуитивно понятной в эксплуатации. Обновления навигационной системы включают расширенную картографию стран Восточной Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Также система дополнена управлением и навигационными подсказками на арабском языке.

В сочетании с «умным» ключом QX80, система Infiniti InTouch запоминает более 200 индивидуальных параметров для двух водителей, включая настройки навигации, кресла, музыкального центра и систем безопасности, установки климат-контроля и конфигурацию мультимедийной системы. Автомобиль автоматически перенастраивается, обнаружив один из «умных» ключей.

Максимально практичный салон, ориентированный на стиль жизни владельцев

Изменения в интерьере QX80 не ограничиваются эстетикой, выбором материалов и новыми технологиями. Инженеры Infiniti усовершенствовала и компоновку салона, чтобы он лучше соответствовал потребностям клиентов.

Усовершенствования в эргономике и размещении багажа обеспечили большие грузовые возможности внедорожника. В передней части салона обращает внимание центральная консоль с объемным отсеком для смартфона, способным вместить аппараты шириной до 73 мм, такие как iPhone X, iPhone 8 и Samsung Galaxy S8. Двойной подстаканник спереди переделан под пару больших 1,3-литровые кружки с ручками (прежде сдвоенный подстаканник QX80 был рассчитан под 1,3-литровую кружку и 1-литровый стакан). Кроме того, USB-порт для облегчения доступа переместился на другую сторону консоли.

Бокс под центральным подлокотником расширен, причем внутренняя сторона крышки переделана таким образом, чтобы получился 5,4-литровый отсек высотой 240 мм — теперь в него умещается до трех 1,0-литровых бутылок. Отделение отформовано под хранение планшетов типа iPad Air, iPad Air 2 и Samsung Galaxy Tab S3, размещенных вертикально.

Во всех дверях предусмотрены отделения для бутылок и других предметов, кроме того, на некоторых версиях в центральной консоли второго ряда есть дополнительные места для мобильных устройств.

Обивку QX80 отличает новая грязезащитная пропитка — для покупателей, особенно ревностно следящих за чистотой в салоне. Пропитка на сиденьях, дверных панелях, центральной консоли, панели приборов и заднем подлокотнике, эффективно защищает кожу от красящихся джинсов, потускнения и пролившихся жидкостей. Покрытие позволяет легко очищать поверхности влажной тряпкой.

Пассажирам всех рядов нового QX80 гарантирован первоклассный простор. Запас в ногах сидящих спереди составляет до 1006 мм, а расстояние от подушки сиденья до потолка — 1013 мм. Аналогичные измерения на втором ряду сидений достигают, соответственно, 1041 и 1015 мм, в то время как пассажиры третьего ряда получают 731 и 935 мм.

Кроме того, новый QX80 стал значительно дружелюбнее в вопросах посадки/высадки — подножки теперь на 20 мм шире, чем у предыдущей модели, места для ног при входе и выходе также заметно больше. Грузовой отсек по-прежнему огромен — 1405 литров при сложенном третьем ряде сидений. Этого достаточно, чтобы без помех для заднего обзора погрузить четыре больших чемодана, четыре сумки для гольфа или уложить продольно детскую прогулочную коляску. С поднятым третьим рядом сидений в багажнике все равно остается 470 литров, достаточных для вертикального размещения пары полноразмерных чемоданов.

Повышенная эффективность и безопасность

Напористая, но утонченная динамика и передовые технологии помощи водителю для контролируемого, уверенного движения:

Новые системы-помощники движения обеспечивают полную уверенность за рулем.

Настроенная на комфорт подвеска для спокойного, расслабленного движения.

Великолепная динамика по первому требованию в любой ситуации.

«Благодаря целому арсеналу вспомогательных систем-ассистентов движения, новый QX80 обеспечивает больше уверенности за рулем. Не сомневаюсь — несмотря на солидные габариты этим внедорожником очень легко управлять».

Франсуа Банкон, Вице-президент Infiniti по продукту и развитию

Новые технологии для полной уверенности за рулем

Новый QX80 предоставляет ряд передовых технологий ассистентов вождения — инновации в области активной безопасности, которые помогают водителю замечать и реагировать на другие транспортные средства и потенциальные опасности. Ассистенты вождения корректируют реакции автомобиля, используя данные с пяти камер и трех радаров, сканируя пространство вокруг автомобиля.

Для QX80 отныне доступен ряд технологий, информирующие водителя об окружающей обстановке, а также помогающие избежать риска столкновения и при определенных условиях облегчающие монотонность вождения при поездках на большие расстояния. Среди них предупреждение и удержание автомобиля в выбранной полосе, интеллектуальный круиз-контроль, ассистент контроля дистанции, предупреждение о возможности столкновения со впереди идущим автомобилем, ассистент экстренного торможения, предупреждение и предотвращение столкновения с автомобилем в «слепой зоне», предупреждение и предотвращение столкновения при движении задним ходом.

Ассистенты вождения работают в диапазоне от 32 до 145 км/ч (на некоторых рынках с левосторонним движением — до 180 км/ч), а интеллектуальный круиз-контроль умеет снижать скорость вплоть до 1 км/ч.

Infiniti можно назвать одним из главных популяризаторов новейших технологий активной и пассивной безопасности. Именно на автомобилях Infiniti дебютировал целый ряд инновационных систем, без которых сегодня невозможно представить современные автомобили: предотвращение столкновения при движении задним ходом, предупреждение и удержание автомобиля в выбранной полосе, предупреждение о возможности столкновения со впереди идущим автомобилем.

Отдельно хочется отметить удобства совершенно новой системы Smart Rear View Mirror. По сути это цифровой дисплей, работающий как в режиме обычного зеркала, но по нажатию кнопки переключающийся в режим монитора, на который проецируется видео с камеры на багажной двери. Это позволяет водителю увидеть и оценить обстановку позади автомобиля, даже если заднее стекло запотело, обмерзло, закрыто пассажирами или грузом. Кроме того, благодаря дисплею высокого разрешения (HDR), который подобно смартфонам сводит два изображения в одно с частотой 60 кадров в секунду, Smart Rear View Mirror улучшает видимость ночью и при плохой освещенности. При обмерзании владельцам достаточно очистить ото льда только линзы камеры вместо всего заднего стекла. В качестве меры безопасности, дисплей и широкоугольный объектив камеры обеспечивают полный обзор назад, в любых условиях давая более четкую картину позади автомобиля. В сравнении с обычным зеркалом заднего вида с углом обзора через салон и заднее стекло в 19-20 градусов, новое «умное» зеркало QX80 обеспечивает до 48,1 градусов обзора.

Настроенная на комфорт подвеска для спокойного, расслабленного движения

Новый QX80 отличается собранной, но в тоже время комфортной работой подвески, спроектированной таким образом, чтобы не обращать внимания на плохие дорожные условия и обеспечивать максимально возможную плавность хода. Будь то размеренное движение по шоссе, забитые пробками улицы большого города или извилистая горная дорожка, новый QX80 всегда остается сдержанным и послушным.

QX80 гарантирует высококлассные ездовые характеристики с основным упором на достижение максимального комфорта. Несмотря на ориентированные на высокую плавность хода настройки независимой подвески на двойных поперечных рычагах, уникальная гидросистема контроля колебаний кузова (Hydraulic Body Motion Control, HBMC) заметно минимизирует крены при быстром прохождении поворотов.

При прохождении поворотов, система HBMC самостоятельно отслеживает крены и соответственным образом регулирует подвеску, обеспечивая максимально плавное и комфортное движение. Гидравлические цилиндры установлены на амортизаторных стойках и соединены друг с другом магистралями высокого давления. Два гидроаккумулятора отслеживают крены и изменяют жесткость подвески на каждой стороне автомобиля, перекачивая жидкость из цилиндра в цилиндр. Когда автомобиль поворачивает, и кузов начинает крениться, HBMC делает с одной стороны подвеску жестче, компенсируя крены. В результате QX80, оснащенный системой HBMC, кренится примерно на 35% меньше, чем лучшие представители класса, не теряя ездового комфорта, на который традиционно рассчитывают покупатели премиальных внедорожников.

Также, для достижения максимального комфорта, инженеры перекалибровали амортизаторы нового QX80 на 30% процентов уменьшив демпфирующее усилие, что позволило избавить салон от высокочастотных вибраций.

Система с автоматическим выравниванием кузова регулирует давление в задней подвеске, поддерживая оптимальный дорожный просвет при загрузке багажника или буксировке трейлера, позволяя буксировать прицеп массой до 3855 кг и перевозить в кузове груз объемом до 2694 литров при сложенных сиденьях второго и третьего ряда. С системой выравнивания кузова QX80 остается стабильным, надежно управляется и тормозит, добавляя водителю уверенности при буксировке или перевозке больших тяжестей.

Проанализировав отзывы владельцев предыдущего поколения QX80, инженеры Infiniti также изменили угол радиального стального брекера в боковинах шин. Это на 5% уменьшило вертикальную деформацию шины и позволило автомобилю лучше поглощать вибрации и удары при движении по неровным или разбитым дорогам.

Наконец, изменения в дизайне автомобиля дополнительно оптимизировали его аэродинамические параметры. При коэффициенте лобового сопротивления 0,36 — сравнимом с лучшими представителями класса — новый QX80 отличает ряд улучшений по части аэродинамики. Infiniti придерживается принципа «нулевой подъемной силы», максимально повышающего стабильность при движении на высоких скоростях. Доработки автомобиля включают щитки на днище новой формы, выравнивающие воздушный поток и снижающие давление под кузовом, а также эффективней отводящие воздух от задних колес, снижая тем самым аэродинамическое сопротивление.

Новый кузов также улучшает аэродинамические характеристики, особенно в задней части, чтобы минимизировать турбулентность воздушных потоков. Уменьшение уровня завихрений на высоких скоростях, позволяет водителю чувствовать себя более уверенно.

Великолепная динамика по первому требованию в любой ситуации

В сочетании с усовершенствованной подвеской, силовой агрегат QX80 обеспечивает мгновенный подхват. Благодаря мощному и тяговитому 5,6-литровому бензиновому двигателю V8, приводящим в движение задние или сразу все колеса, новый QX80 сохраняет превосходные дорожные повадки в любых условиях.

Как и прежде QX80 доступен или только с задним приводом или полноприводной трансмиссией. Второй вариант передает тягу на все колеса, если того требуют условия, и обеспечивает подходящее сцепление для эффективного движения за пределами твердого покрытия. Полноприводная трансмиссия по умолчанию приводит задние колеса, при необходимости гибко перераспределяя мощность между передней и задней осью.

Управление полноприводной трансмиссией осуществляется с помощью селектора на центральной консоли. По умолчанию система работает в режиме Auto, в котором компьютер управляет распределением тяги двигателя, мгновенно перенося ее на колеса с наилучшим сцеплением. Также доступны режимы постоянного полного привода в верхнем или нижнем диапазоне передач. Верхний ряд трансмиссии рассчитан на легкое бездорожье и снег; нижний позволяет водителям покорять более серьезные внедорожные препятствия, с крутыми подъемами и спусками, когда необходима большая тяга.

Полный привод подстраховывает система Active Brake Limited Slip (ABLS), которая реагирует на пробуксовку. Она автоматически притормаживает каждое из буксующих колес и перераспределяет момент на другие колеса.

И полноприводная трансмиссия объединена с усовершенствованным 5,6-литровым двигателем V8. Сочетая эффективность непосредственного впрыска Direct Injection Gasoline и отзывчивость акселератора, обеспечиваемую системой VVEL (изменяющую момент и степень открытия клапанов), двигатель V8 развивает 405 л.с. (298 кВт) мощности и 560 Нм момента. Благодаря мягко переключающейся 7-ступенчатой автоматической коробке, в распоряжении водителя всегда необходимый запас мощности и тяги. Автоматическая трансмиссия отличается адаптивной логикой переключения, а также ручным режимом с системой автоматической перегазовки при переключении на пониженную передачу.

В полноприводном варианте QX80 расходует 18,1 л/100 км в городе, 12,4 л/100 км на шоссе и 15,7 л/100 км в смешанном цикле.

Технические характеристики

Кузов и шасси

5-дверный, 7- или 8-местный полноразмерный внедорожник с несущим стальным кузовом. Безнаддувный бензиновый двигатель V8, приводящий все колеса через 7-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Двигатель

5,6-литровый бензиновый V8 с системой VVEL

Тип V8, без наддува

Рабочий объем 5552 см3

Диаметр и ход поршня 98.0×92.0 мм

Степень сжатия 11.2:1

Максимальная мощность 400 л.с. (298 кВт) при 5800 об/мин

Максимальный крутящий момент 560 Нм при 4000 об/мин

Газораспределение DOHC, 32 клапана

Система питания непосредственный впрыск

Впуск и выпуск с регулировкой момента и степени открытия клапанов

Трансмиссия

Полный привод (AWD)

Коробка передач

Автоматическая, 7-ступенчатая

Новости от Redtram.com Загрузка ...