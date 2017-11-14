Эксклюзивный Flying Spur Design Series теперь в России

Bentley

Лимитированные Flying Spur Design Series от ателье Mulliner уже доступ ны в официальных дилерских центрах марки в Москве.

Источники вдохновения мастеров ателье Mulliner — эффектная подкладка костюма и яркая прострочка на кожаном седле.

Отделка интерьера с применением углеволокна, армированного наночастицами титана.

Эксклюзивные Flying Spur Design Series от Mulliner теперь доступны в официальных дилерских центрах Bentley в Москве. «Дизайнерская» серия предназначена для поклонников марки, которые предпочитают динамичные седаны с ярко выраженной индивидуальностью.

Спортивная версия Flying Spur Design Series V8 S мощностью 528 л.с . оснащается 21-дюймовыми дисками с шестью сдвоенными спицами и черной проточкой, которая подчеркивает превосходные динамические характеристики автомобиля. Flying Spur Design Series V8 S разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с и развивает максимальную скорость 306 км/ч.

Flying Spur Design Series внешне отличаются яркими декоративными полосами, которые подчеркивают динамику и ходовые качества роскошного седана. Интерьер в исполнении ателье Mulliner притягивает взгляд изысканной кожей и яркими акцентами, новыми материалами и мастерством исполнения.

Источниками вдохновения для мастеров ателье Mulliner стали утонченные детали, такими как эффектная подкладка костюма или яркая прострочка на кожаном седле.

Экстерьер автомобиля Flying Spur Design Series выделяется декоративной полосой, проходящей вдоль нижней части кузова и светодиодной подсветкой в корпусах зеркал. Полосы на бампере и нижней части дверей привлекают внимание ярким акцентирующим цветом . В темное время суток подсветка в наружных зеркалах проецирует на асфальт надпись «Mulliner».

Уникальное и роскошное пространство салона Flying Spur Design Series создано вручную мастерами ателье Mulliner. Сквозь перфорированную кожу верхнего слоя обшивки сидений проступает нижний слой такого же цвета, что и остальные акценты в дизайне лимитированной серии Flying Spur. Кожа дверных панелей и боковых поддержек сидений декорирована ромбовидной прострочкой Mulliner.

В оформлении салона использована уникальная палитра из трех оттенков кожи, среди которых выделяется акцентирующий цвет внутренней части «крыльев» передней панели и окантовки молдингов дверей. Центральная консоль отделана материалом Piano Black.

Ателье Mulliner впервые в автомобильной индустрии использовала для отделки салона углеволокно, армированное наночастицами титана. Этот материал эффектно смотрится на молдингах дверей и передней панели, подчеркивая динамику и спортивный характер Bentley. Ранее это высокотехнологичное покрытие применялось только в авиации. Накладки порогов выполнены в одном из пяти акцентирующих цветов и украшены светящейся надписью «Mulliner».

В России автомобили лимитированной серии Flying Spur Design Series эксклюзивно представлены в двух официальных дилерских центрах марки «Bentley Москва» и «Bentley Москва — Волгоградский».

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