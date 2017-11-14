Больше никаких утерянных ключей. Система Perfectly Keyless компании Bosch превращает смартфон в ключ от автомобиля

Разработка компании Bosch позволит автопроизводителям, автопаркам и службам каршеринга предоставить потребителям новые возможности.

Используйте смартфон для того, чтобы открыть автомобиль, запустить двигатель или закрыть автомобиль.

Цифровой ключ может передаваться другим пользователям.

Персонализированные автомобильные настройки для каждого водителя.

Возможность оперативного управления цифровым ключом для владельцев автопарков, а также поставщиков услуг по каршерингу (совместному пользованию автомобилями).

Эта сцена до боли знакома каждому из нас: в утренней суматохе мы лихорадочно ищем ключ от автомобиля, но не можем найти. А еще каждый, у кого когда-нибудь обе руки были заняты пакетами с покупками, пожелал бы, чтобы по волшебному слову дверца автомобиля открылась сама. Разработка компании Bosch позволит автопроизводителям, автопаркам и службам каршеринга предоставить потребителям новые возможности. Превратив смартфон в ключ от автомобиля, компания Bosch положит конец утомительным поискам. «Наша цифровая система доступа к автомобилю Perfectly Keyless подразумевает, что водители смогут обходиться без традиционных ключей. Это отличный пример антистрессовой подключенной мобильности, — заявляет Харальд Крюгер, глава подразделения автомобильной электроники Bosch. — Как только водители приближаются к своим автомобилям, их смартфоны идентифицируются с помощью встроенных датчиков. После этого автомобиль открывается без необходимости использовать физический ключ. По тому же принципу без ключа можно будет запустить двигатель или запереть автомобиль в конце пути».

Автовладельцы смогут также воспользоваться приложением для того, чтобы дать другим водителям разрешение пользоваться их автомобилями. С помощью защищенной от неавторизированного доступа технологии дополнительный виртуальный ключ высылается через облако на другие смартфоны. Это позволит поставщикам услуг каршеринга, а также операторам автопарков гибко управлять доступом к автомобилям.

Путешествие без стресса и без ключа

Perfectly Keyless представляет собой цифровой ключ от автомобиля. Для того чтобы им воспользоваться, водителям будет необходимо скачать приложение на свои смартфоны и подключить автомобили к приложению. Когда все это проделано, смартфон генерирует единовременный ключ безопасности, который подходит к цифровому замку соответствующего автомобиля. Perfectly Keyless использует беспроводное соединение к встроенным датчикам для измерения расстояния до смартфона и идентификации ключа безопасности. Когда расстояние между водителем и автомобилем становится менее двух метров, дверца автомобиля открывается.

Как только автомобиль закрывается, любые заранее установленные индивидуальные настройки (например, для зеркал заднего вида и положения сидения) автоматически активизируются. Если Perfectly Keyless определяет, что смартфон находится в автомобиле, нажатия кнопки активации достаточно, чтобы запустить двигатель. Когда в конце пути водитель покидает автомобиль, система продолжает виртуально следить за смартфоном. В момент, когда водитель с телефоном отходит от автомобиля дальше, чем на два метра, он автоматически и безопасно закрывается. Система посылает уведомление на смартфон водителя.

Индивидуальное управление ключом

Владельцы транспортных средств смогут воспользоваться системой Perfectly Keyless и для того, чтобы обеспечить доступ другим людям, например, членам семьи или друзьям, к своим автомобилям. Вместо того, чтобы персонально передавать ключ, родители могут просто воспользоваться приложением и предоставить доступ к семейному автомобилю детям. Система генерирует дополнительный индивидуальный ключ безопасности и отправляет его с помощью облака в смартфон. Это делается для того, чтобы персонализировать настройки каждого пользователя и сделать каждый ключ уникальным.

Система Perfectly Keyless также работает для целого автопарка. Предоставлять доступ и блокировать пользователей можно в цифровом формате, при желании учитывая географические и временные ограничения. Это позволит операторам автопарков, компаниям по прокату автомобилей, поставщикам услуг каршеринга (совместного пользования автомобилями) и бизнесу в целом управлять автомобильными ключами в цифровом формате, используя приложение и облако.

Дополнительные вопросы и ответы

Каким оборудованием должен быть оснащен автомобиль, чтобы система Perfectly Keyless работала?

Для работы системы Perfectly Keyless производителю необходимо установить в автомобиль датчики приближения и блок управления. Сенсоры измеряют, как далеко смартфон водителя находится от автомобиля. Они также регистрируют, с какого направления приближается водитель. Блок управления следит за цифровым ключом безопасности и обеспечивает бесперебойную связь со смартфоном, облаком и бортовой системой автомобиля одновременно.

Что произойдет, если пользователь потеряет свой смартфон?

В случае если смартфон с установленным приложением утерян, цифровой ключ можно деактивировать онлайн. При этом доступ к автомобилю блокируется как для авторизированного водителя, так и для третьих лиц. Новый смартфон может быть подключен к номеру телефона в любое время, при этом генерируется новый ключ безопасности. В промежуточный период обычный ключ от автомобиля будет работать в привычном режиме.

Чем система Perfectly Keyless отличается от бесключевых систем доступа к автомобилю, уже представленных на рынке?

Сегодняшние бесключевые системы доступа к автомобилю до сих пор представляют собой физический ключ, оснащенный чипом, который водители носят в кармане или сумке. Первые системы цифрового доступа, основанные на работе приложения, на данный момент используются сервисами по обмену автомобилями, чтобы облегчить сложную задачу отслеживания автомобильных ключей. Чтобы войти или выехать, пользователи запрашивают доступ при помощи смартфона перед каждой поездкой. Если же вы пользуетесь системой Perfectly Keyless, вам достаточно иметь смартфон в кармане. Система доступа к автомобилю автоматически разблокирует транспортное средство, как только водитель и смартфон окажутся достаточно близко друг от друга. Нет необходимости носить с собой ключ, чип-карту или выполнять разблокировку сенсорного экрана смартфона.

С какими мобильными операционными системами работает Perfectly Keyless?

Система поддерживает устройства, работающие на всех существующих операционных системах.

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