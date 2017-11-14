Volkswagen рассекречивает новый Polo GTI R5

Volkswagen

Volkswagen Motorsport разрабатывает раллийную модель на основе Polo GTI.

Клиентские команды примут участие в ряде раллийных чемпионатов по всему миру.

Новый автомобиль составит пару трековой модели Golf GTI TCR.

Volkswagen возвращается в ралли вместе c новым Polo GTI R5. Во второй половине 2018 года марка представит 270-сильную раллийную версию Polo, с которой профессиональные команды смогут принять участие в соревнованиях по всему миру — например, в Чемпионате мира по ралли FIA World Rally Championship (WRC).

«При создании Polo GTI R5 мы используем весь наш опыт, накопленный за время борьбы за четыре чемпионских титула WRC, чтобы предложить клиентам мощный гоночный автомобиль для самых разных соревнований — от национальных серий до Чемпионата мира по ралли WRC, — отметил директор Volkswagen Motorsport Свен Смитс (Sven Smeets). — Перед тем как вывести Polo GTI R5 на старт первой гонки в следующем году, мы проведем всесторонние испытания новой модели, чтобы максимально подготовить ее к самым суровым условиям трасс всего мира».

Разработка Polo GTI R5 идет с начала 2017, первые тесты модели состоятся до конца года. Volkswagen использует успешный опыт участия в Чемпионате WRC: разработкой Polo GTI R5 руководит создатель чемпионского Polo R WRC Франсуа-Ксавье Демезон (Francois-Xavier Demaison), занимающий пост технического директора Volkswagen Motorsport. Главным инженером проекта стал Жерар-Жан де Жон (Gerard-Jan de Jongh). Ранее он выполнял обязанности гоночного инженера Себастьена Ожье (Sebastien Ogier), который четыре раза подряд становился чемпионом WRC вместе с Volkswagen.

Как и серийная модель, начало производства которой запланировано на конец 2017 года, Polo GTI R5 оснащается мощным четырехцилиндровым турбированным двигателем с непосредственным впрыском топлива. В числе других особенностей модели — система полного привода, пятиступенчатая секвентальная гоночная коробка передач и широкий набор систем безопасности. В совокупности все это отражает наиболее важные изменения в категории R5, которые были приняты Международной автомобильной федерацией (FIA) в 2012 году. С выходом новой модели частные пилоты, команды и импортеры получат в свое распоряжение мощные и недорогие в эксплуатации раллийные автомобили, с которыми они смогут выступать на национальных, региональных и международных соревнованиях.

Для Volkswagen Motorsport новый Polo GTI R5 является еще одним важным шагом в рамках стратегической реорганизации: после успешного дебюта в 2016 году модели Golf GTI TCR, завоевавшей несколько побед и титулов в соревнованиях на гоночных трассах, Volkswagen Motorsport представляет раллийную модель, расширяя свою программу участия в клиентских гонках.

Volkswagen: «We make the future real»

Марка Volkswagen присутствует в более чем 150 странах и производит автомобили на более чем 50 заводах в 14 странах. В настоящее время 218.000 человек работают в Volkswagen по всему миру.

Марка имеет 7.700 дилерских центров, в которых работают 74.000 сотрудников.

В 2017 году в России спрос на автомобили Volkswagen стабильно растет. Рост продаж в октябре 2017 составил 14.6%, по итогам первых десяти месяцев продажи выросли на 17.5%. Бестселлерами являются Tiguan и Polo.

Volkswagen развивает мобильность нового поколения. Электрическая мобильность и развитие цифровых технологий являются ключевыми стратегическими задачами Volkswagen.

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