Audi — лучший европейский бренд в рейтинге надежности Consumer Reports 2017 года

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Рейтинг составлен на основе отзывов читателей журнала Consumer Reports о 640 000 автомобилях.

Глава отдела контроля качества Audi Вернер Циммерманн: «Качество — ключевая компетенция бренда».

Москва, 9 ноября 2017 — Компания Audi шестой раз подряд стала лучшим европейским автопроизводителем в рейтинге надежности журнала Consumer Reports. Ежегодный рейтинг составляется по итогам опроса читателей этого популярного американского издания. В 2017 году марка Audi заняла четвертое место в рейтинге, опередив всех европейских конкурентов.

Руководитель отдела контроля качества AUDI AG Вернер Циммерманн (Werner Zimmermann) отметил: «Мы очень довольны этим результатом. Он демонстрирует нашим клиентам, что качество — это ключевая компетенция бренда Audi».

В ходе ежегодного опроса подписчикам журнала Consumer Reports предложили рассказать о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться за последние двенадцать месяцев при эксплуатации своих автомобилей. В рейтинге учитывалась информация о характере неисправности, а также об общей стоимости ремонта или о времени, затраченном на устранение проблемы. К изучению принимались данные об автомобилях, выпущенных в последние три года.

В нынешнем году изданию удалось собрать отзывы о примерно 640 000 автомобилях. Отзывы читателей объединяются с результатами тестов, проводимых самим изданием, формируя, таким образом, общий рейтинг участвовавших в тестах автомобилей. В 2017 году все восемь моделей Audi, принимавших участие в конкурсе, получили рекомендацию к покупке: Audi A3, Audi A4, Audi A6, Audi A8, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q7 и Audi TT.

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