Renault Россия начинает онлайн-продажу аксессуаров

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Компания Renault Россия расширяет ассортимент онлайн-шоурума и начинает продажу линейки аксессуаров Renault.

С момента старта проекта в июне 2016 года на сегодняшний день было продано уже 8 000 автомобилей, из них 2 500 — кроссоверы Renault Kaptur.

Расширение функционала онлайн-шоурума — очередной шаг в долгосрочной стратегии компании Renault Россия по продвижению онлайн-продаж.

Теперь клиенты онлайн-шоурума смогут не только легко и быстро приобрести понравившийся автомобиль, но и добавить к нему необходимые опции уже на этапе оформления и оплаты заказа в Интернете.

Сейчас в онлайн-шоуруме доступны аксессуары, которые пользуются у клиентов Renault наибольшей популярностью (в зависимости от модели и комплектации), в дальнейшем компания планирует расширить этот ассортимент. В него входит дополнительное оборудование, призванное увеличить безопасность и комфорт во время поездок — охранные системы и парковочные радары. А также аксессуары, которые особенно актуальны в российских условиях эксплуатации — зимняя резина, защита радиатора, коврики в салон.

Онлайн-шоурум — это инновационный проект Renault Россия по онлайн-продаже всего модельного ряда Renault. С июня 2016 года было реализовано уже 8 000 автомобилей. При этом бестселлером остается стильный городской кроссовер Renault Kaptur, к старту продаж которого был приурочен проект: за это время было продано 2 500 кроссоверов.

Реализовав задачу по расширению представленного в онлайн-шоуруме модельного ряда, Renault Россия продолжает внедрять новые сервисы и продукты, разрабатывать инновационные решения для еще более легкого и комфортного процесса покупки и постепенно расширять функционал онлайн-шоурума.

Об онлайн-шоуруме

Онлайн-шоурум Renault — это первая на российском рынке платформа для онлайн-продаж автомобилей, где клиенты компании могут познакомиться с автомобилем, забронировать понравившуюся комплектацию, а также внести предоплату, не выходя из дома.

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