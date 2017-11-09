Онлайн одобрение кредита на автомобили с пробегом от Infiniti

Infiniti

Москва — Infiniti объявляет о запуске онлайн одобрения кредита по программе Infiniti Finance на автомобили с пробегом Infiniti Privileged.

Infiniti предлагает своим клиентам воспользоваться уникальной возможностью получить одобрение по кредиту онлайн теперь и на автомобили с пробегом. Нужно просто выбрать понравившийся автомобиль с пробегом на сайте infiniti.ru в разделе Infiniti Privileged и заполнить специальную форму. Решение по кредиту придет по СМС. Это удобно, просто и экономит время.

Наряду с новым сервисом для приобретения автомобиля Infiniti Privileged, с 3 ноября действует специальная программа — кредит 8,9%* годовых, что делает покупку автомобиля с пробегом еще привлекательнее.

Предложение действует в рамках собственной программы Infiniti Finance и является одним из лучших предложений на рынке автомобилей с пробегом.

Infiniti Finance — эксклюзивная программа кредитования Infiniti, созданная совместно с АО «РН Банк». Программа направлена на предоставление высокого уровня сервиса и выгодных финансовых решений по приобретению автомобилей марки.

Сервис доступен для приобретения автомобилей Infiniti Privileged

* Кредитование осуществляется АО «РН Банк» (лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 170 (бессрочная)). Процентная ставка 8,9% годовых рассчитана из следующих условий: предоставление приобретаемого в кредит автомобиля в залог Банку; первоначальный взнос: от 20% от стоимости автомобиля; валюта кредита: рубль РФ; срок кредита: до 60 месяцев; ежемесячные равные (аннуитетные) платежи по погашению основной суммы долга и уплате процентов по кредитному договору; оплата с использованием кредита страховых премий по договору страхования от несчастных случаев и болезней по программе «Защищенный кредит» и договору страхования транспортных средств от полной гибели и хищения по программе «Автозащита» с ООО «СК КАРДИФ» (лицензия Банка России на осуществление страхования СЛ № 4104 (бессрочная)). Предложение не является офертой, действительно до 30 ноября 2017 года на автомобили, официально ввезенные или произведенные на территории РФ, возраст которых не превышает 7 лет на момент выдачи кредита и 10 лет на момент погашения кредита, а пробег на момент выдачи не более 200 000 км. Условия и тарифы могут быть изменены в одностороннем порядке. Подробности — на www.infiniti.ru .

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