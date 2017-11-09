План «PACE!» сделает Opel/Vauxhall прибыльной глобальной компанией

Opel

Глава Opel Automobile Майкл Лошеллер (Michael Lohscheller) анонсировал запуск стратегического плана «PACE!», который позволит восстановить финансовую основу, ускорить рост и улучшить показатели конкурентоспособности компании Opel/Vauxhall. Каждая часть плана направлена на увеличение прибыли и операционной маржи до 2% на первом этапе к 2020 году, а к 2026 — до 6%. Все это позволит повысить эффективность совместной работы с PSA Groupe и поднять прибыль до 1,1 миллиарда евро к 2020 и до 1,7 миллиарда — к 2026 году. План также должен понизить точку безубыточности для Opel/Vauxhall до 800 тысяч автомобилей и создать прибыльную бизнес-модель, успешно действующую, даже несмотря на неблагоприятные условия на рынке.

Полный доступ к технологиям Groupe PSA сделает Opel/Vauxhall европейским лидером по снижению объема выбросов. К 2024 году все модели в Европе будут электрифицированы: автомобили будут работать от электрической батареи или подзаряжаемой гибридной установки. К 2020 году Opel/Vauxhall представит на рынке четыре электрических модели, в том числе подзаряжаемый гибрид Grandland X и полностью электрический Corsa нового поколения.

Компания существенно повысит свою конкурентоспособность к 2020 году, снизив затраты на производство каждого автомобиля в среднем до 700 евро, а расходы на маркетинг сократятся более чем на 10%. Таким образом, компания станет образцом оптимального соотношения затрат и доходов в автомобильной отрасли. Также продолжится модернизация производства и административных процессов, которая высвободит к 2022 году примерно 1,2 миллиардов евро оборотного капитала.

Повышение конкурентоспособности заводов приведет к появлению новых моделей, которые завоюют всеобщее внимание в следующем десятилетии. На производствах Opel/Vauxhall будут использоваться модульные платформы CMP и EMP2 от Groupe PSA. Уже в 2019 на заводе в городе Айзенах, Германия планируют произвести первый SUV на базе EMP2. Разработка новых силовых установок на мощностях Opel/Vauxhall будет сопровождаться переходом от продукции GM к двигателям и трансмиссиям Groupe PSA.

«План „PACE!“ продемонстрирует наш истинный потенциал!», — заявил глава Opel Майкл Лошеллер. — «Этот план имеет первостепенное значение для самой компании и защиты наших сотрудников от внешних факторов, а также для превращения Opel/Vauxhall в надежную, прибыльную глобальную компанию. Сочетание немецкой точности и разработок Groupe PSA позволит нам с уверенностью смотреть в будущее. Мы рады приступить к работе, и каждая наша команда заинтересована в успехе».

План был создан в первую очередь для того, чтобы поддержать функционирование всех заводов в Европе и застраховать сотрудников от принудительного увольнения. Необходимые сокращения затрат на рабочую силу будут проведены с учетом новых концепций организации рабочего времени, волонтерских программ и схем досрочного выхода на пенсию.

Все новые автомобили Opel/Vauxhall будут разрабатываться на базе в городе Рюссельсхайм, Германия, которая вскоре превратится в глобальный центр для совместной работы с Groupe PSA. Специалисты завода определили приоритетные направления деятельности, такие как работа с топливными элементами, автоматизированными технологиями, системами активной безопасности и помощи водителю. Всеми разработками будут заниматься опытные немецкие инженеры. В целом количество платформ, которые Opel/Vauxhall использует для своих пассажирских автомобилей, будет сокращено с 9 до 2 к 2024 году. Более того, число семейств двигателей также будет оптимизировано с существующих 10 до 4. «Это позволит нам оптимизировать производство и повысить прибыль наших заводов», — заявил Лохшеллер.

Все легковые автомобили компании Opel/Vauxhall будут собираться на базе производственных технологий Groupe PSA, начиная с 2024 года. Первыми стартуют разработки обновленного Combo — в 2018 году, а в 2019 начнется производство нового поколения бестселлера Corsa. Компания поставила перед собой задачу запускать по одному крупному проекту в год. Таким образом, к 2020 году Opel/Vauxhall планирует выпустить 9 новых моделей.

Рост продаж новых автомобилей Opel/Vauxhall будет обеспечен привлекательными финансовыми предложениями и широким спектром выгодных условий покупки.

Кроме того, Opel выйдет на новые рынки к 2022 году, что увеличит долю Opel/Vauxhall в сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV). А запуск ряда новых моделей позволит повысить продажи в этом сегменте к 2020 году на 25% по сравнению с 2017 годом.

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