Компания Jaguar Land Rover Россия поддержала открытие школы кино и телевидения «Индустрия»

Jaguar

Россия, Москва, 8 ноября 2017 года — 7 ноября 2017 года медиахолдинг «Национальная Медиа Группа» и режиссер Федор Бондарчук торжественно открыли школу кино и телевидения «Индустрия» при поддержке компании Jaguar Land Rover Россия. Мероприятие прошло в уникальном здании XVIII века на Подсосенском переулке, входящем в список объектов культурного наследия Москвы. В церемонии открытия приняли участие представители российской киноиндустрии, актеры, режиссеры, сценаристы и продюсеры. Для гостей организаторы приготовили музыкальный концерт, а также уникальное представление-киноперформанс.

Режиссер Федор Бондарчук, который является одним из основателей школы «Индустрия», тесно связан с компанией Jaguar Land Rover долгой совместной историей: он уже давно выбирает для себя автомобили британского производителя. Ключевыми факторами для него являются динамичность, технологии, визуальная составляющая и неповторимый стиль — как в кино, так и в автомобилях.

Школу Федор Бондарчук основал вместе с продюсерами кинокомпании «Водород» Михаилом Врубелем и Александром Андрющенко. В первый год открыт набор по трем специальностям: режиссура, операторское и сценарное мастерство, — каждая из которых рассчитана на двадцать мест. Миссия школы, как считают ее создатели, заключается в формировании нового поколения профессионалов российской киноиндустрии.

В рамках учебного года пройдет специальный конкурс: основатели школы, педагоги и партнеры проекта выберут лучшего студента, который продемонстрирует самые выдающиеся результаты. По итогам конкурса победитель получит специальный грант от компании Jaguar Land Rover.

Новости от Redtram.com Загрузка ...