Lamborghini Terzo Millennio: взгляд в будущее совместно с MIT

Сант-Агата-Болоньезе / Кембридж (штат Массачусетс, США), 8 ноября 2017 г. — Компания Automobili Lamborghini в сотрудничестве с двумя лабораториями Массачусетского технологического института (MIT) обозначила первые шаги в создании электрического спортивного суперкара Lamborghini и представила концепт-кар Lamborghini of the Terzo Millennio («Lamborghini третьего тысячелетия»).

Концепт стал воплощением самых актуальных представлений о дизайне и технологиях будущего и при этом сохранил впечатляющий экстерьер, захватывающую динамику и, что особенно важно, характерный для всех моделей Lamborghini яркий эмоциональный эффект.

С технологической точки зрения главной задачей проекта стало определение требований к будущим спортивным суперкарам Lamborghini по пяти направлениям: системы хранения энергии, инновационные материалы, силовые агрегаты, передовой дизайн и эмоциональное воздействие.

Работа по первым двум направлениям ведется совместно с двумя лабораториями Массачусетского технологического института: Dinca Research Lab, которой руководит Мирча Динка ( Mircea Dinca), профессор факультета химии, и Mechanosynthesis Group («Группа механосинтеза») под руководством Анастасиоса Джона Харта ( Anastasios John Hart), профессора факультета механической инженерии. Проект осуществляется при финансовой поддержке компании Automobili Lamborghini, его основная задача — поиск принципиально новых технологических решений в области хранения энергии и материаловедения.

Председатель правления и генеральный директор Automobili Lamborghini Стефано Доменикали (Stefano Domenicali) прокомментировал: «Ровно год назад мы подписали соглашение с программой Массачусетского технологического института MIT-Italy, положившее начало сотрудничеству двух выдающихся организаций. Вместе мы работаем над проектом, который должен внести большой вклад в будущее спортивных суперкаров третьего тысячелетия.

Сотрудничество с MIT — очень важная для нашего департамента исследований и разработок возможность заниматься тем, что Lamborghini всегда удавалось: устанавливать новые правила и стандарты в сегменте спортивных суперкаров. Сегодня мы представляем потрясающий, передовой концепт-кар, олицетворяющий реалии завтрашнего дня за счет технологий, еще недоступных. Воплощать мечты будущего поколения — неизменная цель Lamborghini».

Системы хранения энергии

Создание спортивных суперкаров с бескомпромиссной мощностью и динамикой мотивирует инженеров Lamborghini на постоянный поиск революционных решений в области аккумулирования энергии и переход от традиционных батарей к суперконденсаторам, использованным в конструкции Terzo Millennio.

Практика установки низковольтных суперконденсаторов началась еще пять лет назад — в конструкции модели V12 Aventador. Следующим шагом станет разработка системы хранения, способной обеспечить высокую пиковую мощность и рекуперацию кинетической энергии. Характеристики такой системы должны в минимальной степени зависеть от срока использования и количества циклов зарядки и разрядки в течение всей эксплуатации суперкара. Также она должна обладать способностью симметричной отдачи и сбора электроэнергии. Именно на сокращение разрыва между традиционными батареями и суперконденсаторами в плотности запасаемой энергии при сохранении высокой мощности, симметричного алгоритма работы и максимально длительного жизненного цикла направлено сотрудничество с лабораторией Dinca Research Lab.

Профессор Мирча Динка объясняет: «Совместный проект с Lamborghini позволяет нам быть амбициозными и использовать нетрадиционные подходы к разработке новых материалов, отвечающих требованиям спортивных суперкаров на электрической тяге по запасу энергии.

Мы возлагаем большие надежды на совместную работу с инженерами Lamborghini над этим потрясающим проектом».

Инновационные материалы

Чтобы совершить революцию в области хранения энергии, необходимо также модернизировать используемые материалы и их функции. Lamborghini ставит перед собой задачу дальнейшего укрепления своего лидерства в области разработки и производства конструкций и деталей из углеволокна, а также поиска технологических решений, которые выведут индустрию сверхлегких материалов на качественно новый уровень.

Сотрудничество с профессором Джоном Хартом позволит исследовать новые производственные возможности для углеволоконных материалов, из которых выполнен кузов Terzo Millennio. Они также будут функционировать как аккумулятор, обеспечивающий хранение энергии, что позволит использовать весь кузов суперкара как систему хранения. Профессор Харт делится: «Мы очень рады получить шанс объединить свой опыт в разработке передовых материалов и производственных процессов с инновационным подходом и поддержкой Automobili Lamborghini, шанс найти новые концепции, которые окажутся способны формировать будущее транспортных средств и систем».

Целью данного проекта также является поиск решений, обеспечивающих сочетание технологий постоянного мониторинга всей — как видимой, так и невидимой — углеволоконной структуры в рамках концепции «самоизлечения». Одной из задач является наделение Terzo Millennio возможностью самостоятельно контролировать собственное состояние, выявляя трещины и поломки во внутренней структуре суперкара в результате столкновений. В случае обнаружения подобных дефектов запускается процесс самовосстановления. В основе этого процесса — микроканалы, заполненные обеспечивающими самовосстановление химикатами, а его результатом является снижение до нуля рисков развития микротрещин и их распространения по углеволоконной структуре. Такая технология способна обеспечить дальнейшее снижение массы всей конструкции за счет более широкого использования углеволокна или применения кованого композита для деталей с повышенными усталостными нагрузками.

Силовые агрегаты

Система хранения энергии неразрывно связана с мощностью и динамикой: в каждое колесо концепт-кара интегрирован электродвигатель, что подтверждает приверженность системам полного привода и в то же время использует возможности электромоторов. Среди них — высокий крутящий момент, способность обеспечивать движение в разных направлениях, передача энергии при помощи электропроводов. Таким образом, в концепте Terzo Millennio нашли воплощение и первые шаги, которые предпринимаются Lamborghini в направлении создания Lamborghini Electric — электрического суперкара. Перенос электродвигателей к колесам и использование мотор-колес дает еще один положительный эффект: такое решение обеспечивает более высокую степень свободы для дизайнеров и специалистов по аэродинамике.

Передовой дизайн

Концепт-кар Terzo Millennio — это ориентированный на будущее проект студии дизайна Lamborghini Centro Stile, позволяющий выделить перспективные — с учетом радикальных изменений в технологиях — элементы, которые со временем будут интегрированы в модели Lamborghini. Один из них — характерная для Lamborghini «световая подпись» передней и задней светотехники в виде буквы Y.

В результате технологических изменений дизайн суперкаров Lamborghini может стать воплощением абсолютного превосходства в аэродинамике. Оно основано прежде всего на использовании абсолютно новой архитектуры, полостью ориентированной на формирование идеальных воздушных потоков. Благодаря уникальной технологии производства кованых композитов ( Forged Composite) становится возможным создание сверхсовременного монокока, аккумулирующего энергию, с посадочными местами для водителя и пассажира — как в гоночных автомобилях.

Эмоциональное воздействие

Ключевой особенностью будущих гиперкаров Lamborghini должно стать сохранение эмоционального уровня управления суперкарами Lamborghini, ощущения полной вовлеченности водителя в процесс движения. Отзывчивость электродвигателей, распределение тяги между всеми четырьмя колесами, система динамического управления положением кузова — все это сделает ощущения водителя еще более впечатляющими, выведет их на соответствующий третьему тысячелетию уровень. И, наконец, развитие аэродинамических систем и инновационный подход к применению сверхлегких материалов откроют новые возможности для продольной и поперечной динамики, недоступные для сегодняшних электромобилей.

Панель виртуальных приборов Terzo Millennio станет проводником в мир путешествий по дорогам будущего: симулятор Piloted Driving позволяет водителю совершить ознакомление с трассой, например, автодрома Имолы, под руководством виртуального эксперта, что позволяет до реального теста в полной мере прочувствовать и ощутить возможности суперкара, конфигурацию и особенности трассы, следуя за виртуальным автомобилем — «призраком».

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