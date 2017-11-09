Представляем Jeep Wrangler нового поколения: самый совершенный внедорожник в истории стал еще лучше

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К тем качествам, которые сделали Jeep® легендой, новая модель добавила обновленную внешность, более экономичные силовые агрегаты, расширенные возможности для любителей езды с открытым верхом, самые передовые технологические решения и беспрецедентно широкий набор систем активной и пассивной безопасности. Полностью переработанный интерьер, сохранивший при этом все «фамильные черты» Jeep, впечатляет качеством материалов и вниманием к деталям, делая автомобиль еще более комфортным и удобным для водителя и пассажиров. Wrangler 2018 модельного года — это безошибочно узнаваемая радиаторная решетка, давно ставшая визитной карточкой бренда, культовые круглые фары и квадратные задние фонари, улучшенная аэродинамика, легко откидывающееся лобовое стекло для поклонников внедорожной езды, ещё большее чувство свободы, которое дает кузов с открытым верхом, и десятки различных комбинаций дверей, крыши и ветрового стекла. Дополнительные фото и подробные характеристики нового Wrangler будут представлены 29 ноября на Лос-анджелесском автосалоне.

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