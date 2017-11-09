Audi Q5 удостоен награды Golden Steering Wheel

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Audi Q5 стал победителем в категории «Большие кроссоверы».

Важная победа Audi в одной из наиболее престижных автомобильных премий Европы.

Москва, 8 ноября 2017 — Audi Q5 стал победителем премии Golden Steering Wheel в категории «Большие кроссоверы». Номинанты премии были определены по итогам голосования среди читателей немецкого журнала Auto Bild, его лицензированных версий в 20 странах Европы и немецкой газеты Bild am Sonntag. В премии участвовали автомобили, вышедшие на рынок в 2017 году. Победители были определены международным экспертным жюри. Награда, присужденная Audi Q5, была вручена в Берлине Петеру Мертенсу (Peter Mertens), члену правления AUDI AG, ответственному за техническое развитие.

В премии Golden Steering Wheel приняли участие 42 модели, выступающие в пяти категориях. После опроса читателей по всей Европе в число финалистов вошли 20 автомобилей. Победителей определило компетентное жюри, в состав которого, помимо шеф-редакторов европейских филиалов журнала Auto Bild, вошли спортсмены-автогонщики, инженеры, дизайнеры, специалисты по информационным сетям, опытные водители и критики. Каждый автомобиль был испытан и оценен. Премиальный кроссовер Audi Q5 стал победителем в категории «Большие кроссоверы», превзойдя семь моделей-конкурентов. «Опыт членов жюри, разнообразие их мнений и оценок, их известность в Европе — это то, что делает премию Golden Steering Wheel столь престижной в автомобильной индустрии. Награда Golden Steering Wheel, которой удостоен новый Audi Q5, служит подтверждением того, что нам удалось достойно продолжить традиции, заложенные первым поколением этой линейки кроссоверов. Мы гордимся этой наградой», — сказал Петер Мертенс на церемонии вручения премии в берлинском центре Axel-Springer-Haus.

Новый Audi Q5 вышел на рынок в начале нынешнего года. Второе поколение одной из наиболее популярных моделей Audi уже успело задать ряд новых стандартов в сегменте премиальных кроссоверов. Новая модель обладает облегченной конструкцией и лучшим среди конкурентов коэффициентом аэродинамического сопротивления. Также она получила усовершенствованную систему полного привода quattro ultra. Среди других преимуществ нового Audi Q5 — широкий набор передовых систем помощи водителю, современная информационно-развлекательная система и адаптивная пневматическая подвеска с регулируемыми амортизаторами.

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