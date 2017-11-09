Новый генеральный директор Дженерал Моторз Россия

Москва — Эктор Вилларреал (Hector Villarreal) назначен на должность Генерального директора GM Россия. В зону его ответственности будут входить бренды Cadillac и Chevrolet NAV в России и странах СНГ, а также послепродажное обслуживание брендов компании.

До своего назначения Эктор занимал должность Президента и Генерального директора GM Operations в Узбекистане, а перед этим работал в качестве вице-призидента по планированию в GM Korea. Он отвечал за бренды GM, представленные в Южной Корее и Узбекистане, и добился увеличения их доли рынка. До перехода на эту должность он работал в качестве Директора по планированию в General Motors в Мексике, Центральной Америке и странах Карибского бассейна. Эктор обладает 27-летним опытом работы в автомобильной отрасли, в том числе в отделах управления, операций, планирования и разработки продуктов, а также производственного инжиниринга.

Эктор Вилларреал начал свою карьеру в GM Mexico в 1990 году в должности инженера производства. Затем он занимал различные должности в Мексике и США, работая в качестве инженера по разработке новых двигателей в Мичигане, менеджера по планированию производства в офисе компании в Мехико Сити, менеджера по технологии производства, где в зону его ответственности входили все заводы Мексики, и, наконец, в качестве директора модельного ряда малолитражных автомобилей. После этого он вернулся в США для прохождения программы профессионального развития в области глобального планирования модельного ряда.

Эктор окончил технологический институт в городе Монтеррей по специальности «инженер-механик», а также получил степень магистра по технологии производства в том же институте, где позже работал в качестве профессора в инженерно-техническом отделе.

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