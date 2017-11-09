Mitsubishi Motors Corporation демонстрирует высокие финансовые результаты в первом полугодии

Mitsubishi

Mitsubishi Motors Corporation сообщила о значительном увеличении операционной прибыли на 9,6% до 947,7 млрд. иен за первую половину 2017 финансового года.

Общий объем продаж в первом полугодии 2017 года увеличился на 14% по сравнению с предыдущим годом и составил 498 000 единиц.

Высокие продажи автомобилей в странах АСЕАН, Китае и Японии способствовали восстановлению положения Mitsubishi Motors в первой половине 2017 финансового года.

Чистая прибыль компании за первые полгода — 48,4 млрд. иен.

Годовые финансовые прогнозы остаются неизменными.

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) объявила финансовые результаты за первые шесть месяцев и подтвердила прогноз на текущий финансовый год1.

Компания сообщила об увеличении операционного дохода на 44,7 млрд. иен в первой половине 2017 финансового года2: общий рост дохода составил 9,6%, что позволило получить операционную прибыль в размере 947,7 млрд. иен, маржа операционной прибыли — 4,7%. MMC также сообщила о чистой прибыли в размере 48,4 млрд. иен за первые полгода, снизив убыток до 219,6 млрд. иен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Млрд. иен Первое полугодие (апрель-сентябрь 2017 года)

2016 финансовый год 2017 финансовый год Изменение из года в год Объем розничной торговли (тысячи единиц) 436 498 14,2% Чистые продажи 864,9 947,7 9,6% Операционный доход (маржа операционной прибыли) -31,6 (-3,7%) 44,2 (4,7%) — Обычная прибыль -28,2 60,6 — Чистый доход -219,6 48,4 —

Глобальные продажи

Общий объем продаж в первом полугодии 2017 финансового года увеличился на 14% по сравнению с предыдущим годом и составил 498 000 проданных автомобилей в мире.

Высокие результаты обусловлены в том числе ростом интереса к моделям Mitsubishi в Японии: после возобновления продаж компактных автомобилей, а также минивена Delica D:5 «Active Gear» в 2016 году число реализованных автомобилей на локальном рынке увеличилось на 48% и составило 43 000 единиц.

Благодаря спросу на локализованный Outlander продажи в Китае выросли на 87% — до 58 000 единиц.

Продажи в странах АСЕАН демонстрируют уверенный рост на 15% (до 113 000 единиц), главным образом благодаря высокому спросу на пикап Triton и Pajero Sport в Таиланде.

Одним из факторов увеличения общих продаж также стало восстановление спроса в России. В сентябре было объявлено о возобновлении запуска локального производства Pajero Sport в Калуге.

Рост продаж на рынках стран Юго-Восточной Азии компенсировал незначительный рост в Северной Америке, где продажи выросли на 1% (до 72 000 единиц), и снижение в Европе на 1% до 89 000 проданных автомобилей.

Перспективы на 2017 фискальный год

MMC подтвердила свои прогнозы на 2017 финансовый год, представленные на Токийской фондовой бирже в мае.

Осаму Масуко, Главный исполнительный директор ММС, сказал: «Mitsubishi Motors продолжит адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и примет все необходимые меры для выполнения годового плана продаж. 8 ноября 2017 года совет директоров утвердил полугодовой дивидендный платеж в размере 7 иен на акцию, как и было объявлено в начале финансового года».

Млрд. иен Полный год (апрель 2017 — март 2018)

2016 финансовый год (фактические данные) 2017 финансовый год (прогнозы) Изменение из года в год Объем розничной торговли (тысячи единиц) 926 1 029 11,1% Чистые продажи 1906,6 2000,0 4,9% Операционный доход (маржа операционной прибыли) 5,1 (0,3%) 70,0 (3,5%) Примерно в 14 раз Обычная прибыль 8,9 79,0 Примерно в 9 раз Чистый доход -198,5 68,0 —

Новый среднесрочный план под девизом «DRIVE FOR GROWTH»3 (2017-2019 финансовый год)

Финансовые результаты первого полугодия последовали за объявлением Mitsubishi Motors о новом трехлетнем стратегическом плане «Drive for Growth». Данный план нацелен на увеличение глобальных продаж на 40% (до 1,3 млн. автомобилей), выручки — на 30% (до 2,5 трлн иен) к концу 2019 финансового года. В 2019 финансовом году MMC также увеличит годовые капитальные затраты и научно-исследовательские разработки на 60% (до 137 млрд. иен) и 50% (до 133 млрд. иен) соответственно.

В рамках среднесрочного плана компания также обновит продуктовую линейку Mitsubishi Motors — шесть совершенно новых моделей будет выпущено на рынки, две из которых, XPANDER и Eclipse Cross уже пользуются небывалым спросом.

В Индонезии на данный момент Mitsubishi Motors уже приняла 40 000 заказов на новый кросс-вэн XPANDER, где по графику производство началось еще в октябре. С 2018 года модель будет экспортироваться на Филиппины и Таиланд, что способствует увеличению присутствия бренда и продаж на рынке АСЕАН.

В Европу стартовал экспорт абсолютно нового внедорожника Eclipse Cross, продажи которого начнутся на 80 рынках, включая Австралию, Северную Америку, Японию и Россию.

Г-н Масуко добавил: «В течение трехлетнего периода ключевым вопросом станет восстановление доверия потребителей к нашей компании, успешные запуски новых моделей и поддержка финансового оздоровления. До конца фискального года цель компании MMC — сохранение высоких финансовых показателей».

1 2017 финансовый год — период с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 года

2 Первая половина 2017 финансового года — с 1 апреля 2017 года по 30 сентября 2017 года

3 «Движение к росту»

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