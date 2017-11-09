TOTAL QUARTZ с технологией защиты от износа ART продлит жизнь двигателю

Париж, 8 ноября, 2017 — Сегодня технологии постоянно развиваются, появляются более сложные и мощные двигатели. Автомобильные концерны и производители моторных масел ищут решения для повышения производительности двигателя и снижения количества вредных выбросов одновременно.

Total, одна из крупнейших международных нефтегазовых компаний, представляет инновационный продукт — TOTAL QUARTZ c технологией ART , которая усиливает молекулы масла для придания им большей стойкости к окислению, помогая противостоять образованию отложений и износу.

Результаты официальных тестов демонстрируют улучшение защиты от образования отложений на 18%**, а также снижение износа на 64% по сравнению с установленными ACEA* стандартами.

Дополнительная информация доступна на сайте — http://www.total-lub.ru/Auto/oil.html

* ACEA Европейская ассоциация автомобильных производителей.

** Результаты испытаний двигателей ACEA, Séquence VG и OM646, выполненных в процессе разработки продуктов.

О Total

Total — одна из крупнейших международных энергетических компаний — занимает сегодня четвёртое место в нефтегазовой отрасли и лидирует в сфере солнечной энергетики. 98 000 сотрудников концерна работают в 130 странах. Компания занимается разведкой, добычей, трансформацией и продажей энергии, её поставкой в различных форматах конечному потребителю. Стратегия концерна — стать ответственной международной энергетической компанией, делать энергию чистой, эффективной и доступной для как можно большего числа людей.

ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»

ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» — российское дочернее предприятие нефтехимического концерна Total, поставляющее на российский рынок автомобильные смазочные материалы марок TOTAL и ELF, широкую гамму индустриальных смазочных материалов, а также продукты специальной химии, присадки к топливам и специальные виды топлива с 1994г.Помимо разветвлённой дистрибьюторской сети, простирающейся от Калининграда до Владивостока, филиалы ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Казани.

http://www.total-lub.ru

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