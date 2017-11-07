KIA Soul и KIA Sportage получили высший рейтинг безопасности в США — IIHS Top Safety Pick Plus

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Городской кроссовер KIA Soul и компактный кроссовер KIA Sportage выполнили требования высшего рейтинга безопасности Top Safety Pick Plus при испытаниях по стандартам Страхового института дорожной безопасности (IIHS) в США.

Число моделей KIA, соответствующих требованиям безопасности IIHS Top Safety Pick Plus, достигло шести.

США, 8 ноября 2017 г. — Кроссоверы KIA Soul и KIA Sportage удостоены высшего рейтинга безопасности Top Safety Pick Plus по итогам испытаний по новым, более строгим требованиям Страхового института дорожной безопасности США (IIHS).

Новые требования предусматривают оснащение автомобилей, выпущенных позднее марта 2017 года, системой предотвращения фронтальных столкновений1 и оценку «удовлетворительно» или «хорошо» в испытаниях головной светотехники. Для присвоения автомобилю высшего рейтинга Top Safety Pick Plus стандарты IIHS также требуют оценки «хорошо» в пяти краш-тестах: фронтальный удар с малой площадью перекрытия, фронтальный удар со средней площадью перекрытия, боковой удар, опрокидывание, испытание подголовников.

Стильный городской кроссовер KIA Soul и мировой бестселлер марки Sportage, подготовленные к 2018 модельному году, уверенно выполнили нормативы IIHS на соответствие престижному высшему рейтингу Top Safety Pick Plus. Обе модели получили оценку «отлично» за действие инновационных систем безопасности. Система предотвращения фронтальных столкновений позволила обоим автомобилям полностью избежать аварии в тесте на скорости 20 км/ч. В тесте на скорости 40 км/ч KIA Sportage также избежал столкновения, а у KIA Soul скорость была снижена до 1,5 км/ч. Головная светотехника моделей Sportage и Soul получила оценки «удовлетворительно» и «хорошо», соответственно.

На данный момент высшего рейтинга IIHS Top Safety Pick Plus удостоено уже шесть моделей KIA на рынке США: Cerato2, Cadenza3, Optima, Sorento Prime4, Soul и Sportage. Модели Optima и Sorento Prime выполняют требования IIHS Top Safety Pick Plus второй год подряд.

Для российского рынка все модели KIA оснащаются широким набором систем безопасности с учетом российского законодательства и предпочтений российских автомобилистов. Подробная информация о российской линейке KIA и оснащении каждой из моделей в различных комплектациях доступна у официальных дилеров бренда в России и на официальном сайте www.kia.ru

1 Системы предотвращения фронтальных столкновений (FCWS) и автоматического экстренного торможения (АЕВ) являются для KIA Soul и KIA Sportage опциональными на рынке США. В российской спецификации KIA Soul и KIA Sportage эти системы в настоящее время не представлены.

2 KIA Cerato на рынке США представлен как KIA Forte.

3 KIA Cadenza — премиальный седан, на российском рынке модель не представлена.

4 KIA Sorento Prime — уникальное наименование модели на российском рынке. В других странах мира данный продукт называется KIA Sorento третьего поколения.

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