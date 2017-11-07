Mitsubishi Eclipse Cross — лучший в классе!

Mitsubishi

Cегодня компанией Mitsubishi Motors Corporation (MMC) были объявлены результаты теста по безопасности 2017 Euro NCAP, успешно пройденного совершенно новым компактным кроссовером Eclipse Cross в кузове купе. Модель продемонстрировала лучшие показатели в классе и получила заслуженные 5 звезд рейтинга безопасности*.

Лучший в своем классе!

Безопасность — одна из наиболее сильных сторон нового Eclipse Cross, что наглядно демонстрирует лучший результат на сегодняшний день в рамках класса «компактные внедорожники» по версии Euro NCAP. 97% рейтинга для защиты взрослых и 80% рейтинга защиты пешеходов — самые высокие показатели в классе с большим отрывом от конкурентов.

Стоит отметить новую систему «смягчения последствий лобового столкновения» (FCM) SUV от Mitsubishi, которая показала высокую производительность во всех тестовых сценариях и на всех испытательных скоростях.

В целом, модель Eclipse Cross набрала максимальное количество баллов по многим различным тестам Euro NCAP, обеспечив тем самым Eclipse Cross безусловное лидерство в классе и 5-звездочный рейтинг безопасности.

Первая модель из нового поколения автомобилей Mitsubishi Motors — Eclipse Cross — сочетает в себе стремительные линии нового фирменного дизайна с безусловной экспертизой компании в области создания внедорожников и систем полного привода.

MMC начала отгрузку нового компактного внедорожника Eclipse Cross в Европу еще 3 октября 2017 года. В текущем финансовом году планируется отгрузить около 50 тыс. единиц (до 30 марта 2018 года).

О модели Mitsubishi Eclipse Cross

Новый внедорожник-купе оборудован эволюционной усиленной системой пассивной безопасности кузова (RISE), 7 подушками безопасности и ремнями безопасности для защиты пассажиров. Фирменная система полного привода S-AWC использует тормозные механизмы колес для управления распределением крутящего момента с целью контроля вектора движения автомобиля. Конструкция переднего бампера и капота обладают повышенными амортизирующими свойствами, что также увеличивает показатели безопасности при столкновении.

* Испытания проводились на серийном автомобиле в комплектации для Европейских рынков.

Больше информации об автомобилях Mitsubishi вы можете найти по ссылке: media.mitsubishi-motors.ru

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