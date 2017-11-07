Рекордный прирост кредитных продаж АО МС Банк Рус в октябре 2017 года

В октябре 2017 года АО МС Банк Рус выдал рекордное количество кредитов. Прирост по сравнению с предыдущим месяцем составил 33%, а в сравнении с октябрем 2016 года продажи выросли больше, чем в 3 раза.

За период с января по октябрь 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года составил почти 100% в количестве выданных кредитов.

Кредитный портфель банка достиг 8,5 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше по сравнению с октябрем 2016 года.

По результатам девяти месяцев 2017 года прибыль АО МС Банк Рус по МСФО составила 65,98 миллионов рублей.

«Впервые с 2014 года, когда мы начали кредитовать розничных клиентов, мы добились таких высоких показателей кредитных продаж и вышли на запланированные показатели по прибыли.

Мы собираемся и дальше наращивать темпы роста, благодаря тесному сотрудничеству с официальным дистрибьютором автомобилей Mitsubishi в России — ООО „ММС Рус“. Следует отметить, что в ноябре мы продолжаем предлагать нашим клиентам особенно привлекательные условия кредитования: ставку 0% на 3 года на Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport1», — говорит Председатель Правления Банка, Саваии Норихиро.

1 Указанная маркетинговая ставка 0% не равна процентной ставке банка и применяется при первоначальном взносе от 50% от цены а/м. В этом случае затраты покупателя на финансирование кредита (условия кредитования указаны ниже) обеспечиваются за счет соразмерного снижения цены автомобиля. Условия кредитования на покупку а/м Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport: Банк-кредитор: АО МС Банк Рус (лицензия ЦБ РФ № 2789). Мин./макс. сумма кредита — 150 000 руб./95% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос от 20% от цены а/м, срок кредита — 36 мес., процентная ставка в кредитном договоре — 14,9% (7,9% для Mitsubishi Pajero Sport); при оформлении услуги «Защита платежей» (страхования жизни и здоровья) с любой страховой компанией из перечня, размещенного на официальном сайте Банка-кредитора http://www.mcbankrus.ru/mitsubishi-motors-finance/insurance/second.php и при страховании по рискам ущерб и угон автомобиля (КАСКО) на полную стоимость автомобиля; выгодоприобретатель Банк-кредитор по рискам угон, утрата/полная гибель в размере непогашенной задолженности (если Банк не является агентом страховщика). Без услуги «Защита платежей» ставка увеличивается на 3%, без оформления полиса КАСКО ставка увеличивается на 1%. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Предложение действует с 01.11.2017 г. по 30.11.2017 г., носит информационный характер, не является публичной офертой. Подробнее по тел.: 8-800-770-05-70.

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