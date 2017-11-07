Первые Toyota Fortuner прибыли в дилерские центры

Toyota

7 ноября в дилерских центрах Тойота на территории России стартовали продажи нового Toyota Fortuner.

Первые автомобили прибыли в дилерские центры Москвы, а также Центрального, Северо-Западного, Уральского федеральных округов и в ближайшее время будут доступны для тест-драйва.

Все Toyota Fortuner, представленные в России, оснащены турбодизельным двигателем 2,8 литра и 6-ти ступенчатой АКПП.

Вывод модели с бензиновым двигателем запланирован на 1 квартал 2018 года.

ООО «Тойота Мотор», 7 ноября 2017 года. — С 7 ноября новый рамный внедорожник Fortuner доступен для приобретения в дилерских центрах Тойота на территории России. Первые автомобили прибыли в дилерские центры Москвы, а также Центрального, Северо-Западного, Уральского федеральных округов и в ближайшее время будут доступны для тест-драйва.

С момента выхода на российский рынок новое поколение рамного внедорожника Toyota Fortuner не предлагает будущему владельцу компромиссов. Так, линейка двигателей включает только современный 2,8-литровым четырехцилиндровый турбодизельный двигателем серии GD, развивающий высокий крутящий момент до 450 Нм, мощность 177л.с. и агрегатированный с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Вывод версии Toyota Fortuner с четырехцилиндровым бензиновым двигателем запланирован на 1 квартал 2018 года.

2 комплектации, представленные на российском рынке, фактически предлагают покупателю выбрать только материал отделки салона. В остальном комплектации практически идентичны и уже начиная с «Элеганс» включают светодиодные фары ближнего и дальнего света, климат-контроль, 7 подушек безопасности, мультимедийную систему Toyota Touch 2 с 7” сенсорным дисплеем и камерой заднего вида. Характер и возможности автомобиля в данной версии подчеркивают 17" диски с высокопрофильной AT резиной.

Доплатив за комплектацию «Престиж» 228 000 рублей клиент дополнительно получит кожаную обивку кресел с электроприводом сиденья водителя, интеллектуальную систему доступа и запуска двигателя без ключа, электропривод двери багажного отделения. Внешне автомобиль будет отличаться 18’’ колесными дисками с шоссейным рисунком покрышек.

Обе версии Toyota Fortuner полностью адаптированы к условиям российской зимы. В зимний пакет входит подогрев передних сидений, рулевого колеса и зеркал, дополнительный электрический отопитель салона, догреватель двигателя, 2 аккумулятора, индикатор низкого уровня омывающей жидкости, обогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей, потолочные воздуховоды для задних пассажиров.

Все комплектации Toyota Fortuner оснащены 3-мя рядами сидений. 30 возможных комбинаций салона, в том числе с полным демонтажом последнего ряда, гарантируют новому владельцу максимальную функциональность.

Нет компромиссов и в использовании полного привода — жесткое подключение возможно на скорости до 100 км/ч, включение понижающей передачи активирует электронного помощника A-TRC. Данное решение отлично зарекомендовало себя на моделях Hilux и Prado, и, при необходимости, дополняет работу жесткой блокировки заднего межосевого дифференциала.

Больше информации о Toyota Fortuner:

Платформа и рама

Внедорожник построен на высокотехнологичной рамной платформе Toyota International Multi-purpose Vehicle (IMV), которую он делит с пикапом Hilux 8-го поколения. В основу платформы заложена самая прочная из представленных в России рама типа Heavy Duty, обеспечивающая максимальную надежность при эксплуатации в условиях сурового бездорожья.

В России представлено второе поколение Toyota Fortuner, запуск которого на глобальном рынке состоялся в 2015 году. В рамках смены поколения были увеличены толщина и оптимизированное сечение поперечин рамы, что прибавило конструкции прочности и надежности. Эти изменения Toyota Fortuner подняли на новый уровень как показатели прочности и устойчивости к деформации на изгиб и кручение, так и комфорт в движении, управляемость и безопасность.

Внедорожный арсенал

Надежная и выносливая рамная конструкция Toyota Fortuner в сочетании с внушительным набором внедорожных средств обеспечивают Fortuner высокую проходимость в условиях сурового бездорожья.

В трансмиссии Fortuner использована классическая схема полного привода Part-Time с жестким подключением передней оси и понижающей передачей. Дополнительная механическая блокировка дифференциала задней оси с управлением из салона принудительно распределяет крутящий момент между колесами задней оси в пропорции 50:50, существенно повышая проходимость. Прочность и надежность такого типа полного привода дополнены удобством его использования. Так, подключение полного привода возможно во время движения на скорости до 100 км/ч. При этом максимальная скорость при жестко подключенном переднем приводе не ограничена, а от возможного перегрева трансмиссии в жаркую погоду защищает дополнительный радиатор. Благодаря впечатляющему ходу подвески, дорожному просвету в 225 мм и углам въезда 29° и съезда 25° Toyota Fortuner обладает выдающейся геометрической проходимостью и способен избежать вывешивания даже в условиях сложного рельефа.

Экстерьер

Экстерьер Toyota Fortuner второго поколения отвечает двум основным требованиям: не ограничивать геометрическую проходимость и оставаться узнаваемым в модельном ряду. Передний бампер сложной формы расположен высоко и отличается коротким свесом. Силуэт внедорожника оживляют выразительные рельефные линии на боковинах кузова и оригинальная асимметричная подоконная линия.

Интерьер

Определяющей характеристикой практичности и комфорта интерьера стали его семиместность и большое количество свободного пространства для водителя и всех пассажиров. Для каждого ряда предусмотрены индивидуальные опции, повышающие удобство поездки, включая двухсекционный перчаточный ящик с функцией охлаждения, подлокотник с интегрированными подстаканниками, розетки для зарядки гаджетов для всех рядов или дополнительные потолочные воздуховоды. Второй ряд разделен в пропорции 60/40, третий ряд — в пропорции 50/50, что позволяет создать более 30 конфигураций салона. Сиденья третьего ряда вертикально поднимаются к боковинам багажного отделения или могут быть демонтированы для увеличения объема.

Новости от Redtram.com Загрузка ...