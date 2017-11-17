Зима близко: диагностика и подготовка автомобиля к заморозкам

Первые заморозки нередко становятся для автолюбителей неприятным сюрпризом. Часто это приводит к тому, что автовладельцам приходится добираться до работы на такси или на общественном транспорте. Выходные потом тратятся на профилактику авто перед зимним сезоном и длинные очереди в шиномонтаж. На основе статистики поломок авто в период первых заморозков специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» подготовили рекомендации, которые помогут избежать неприятностей и дорогостоящего ремонта.

Одна из самых распространенных неисправностей в холодную погоду — «севший» аккумулятор. За ночь в первый мороз АКБ разряжается и запустить двигатель становится невозможно. Попытка самостоятельно подзарядить аккумулятор для современных автомобилей со сложными электронными системами может закончиться поломкой, вплоть до полной замены АКБ. Вызов техпомощи по запуску аккумулятора отнимет немало времени. Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций специалисты ГК «АвтоСпецЦентр» рекомендуют подготовить аккумулятор к эксплуатации при минусовых температурах — проверить уровень и плотность электролита и зарядить батарею в сервисном центре.

Заранее заливайте «незамерзайку» в бачок стеклоомывателя, в противном случае «летний» стеклоочиститель замерзнет и повредит бачок или шланги подачи жидкости.

Предварительная замена летней резины на зимнюю избавит автовладельцев от длинных очередей в шиномонтаж или сервисный центр. Внезапное выпадение снега и оледенение дороги будут уже не страшны. Что лучше: шипы или липучка? Выбирать резину следует в зависимости от климата в регионе и состояния дорог. Для поездок по городу идеальный вариант — липучка, а если маршрут проходит по заснеженным, труднопроходимым дорогам — стоит остановить свой выбор на шипах. В обоих случаях уделите внимание выбору надежной резины. Значение имеет тип шин, дата изготовления, износостойкость, индекс скорости, показатель нагрузки на каждое колесо, сертификация. Хоть штрафа за езду зимой на летней резине пока нет, в случае ДТП водителя на летней резине могут признать виновным, даже если его прямой вины нет, и отказать в страховых выплатах.

Во время первых заморозков надо провести сезонную замену масла. Несвоевременно замененное масло повышает риск появления неисправностей, устранение которых, в худшем случае потребует капитального ремонта двигателя. Как подобрать подходящее масло по маркировке на упаковке, ориентируясь на классификацию SAE, рассказали эксперты ГК «АвтоСпецЦентр»: «Расшифровка обозначения „10W-40“ достаточно проста. Первая цифра „10W“ обозначает температуру, при которой возможно прокачивание масла по масляным каналам и проворачивание двигателя при запуске. Вторая „40“ обозначает вязкость масла при нагреве двигателя, чем выше этот показатель, тем гуще масло при рабочей температуре. Выбор подходящего масла, как и замена — сложные процедуры, поэтому рекомендуется проводить их в сервисных центрах».

В суровых погодных условиях и обработке дорог различными реагентами стоит обратить внимание на антикор или полимерное покрытие кузова и днища автомобиля. Специальный состав позволит максимально отсрочить появление коррозии и ржавчины, защитит кузов от царапин гравием и песком и обеспечит гидроизоляцию. Не стоит верить мифам о том, что автомобили с оцинкованными алюминиевыми кузовами не нуждаются в полимерной обработке. Оцинкованный кузов без антикора менее стоек к разрушениям, чем неоцинкованный, но обработанный антикором. Все автомобили, вне зависимости от их возраста, пробега и условий гарантии рекомендуется обрабатывать антикоррозийными составами раз в 1-2 года. Полноценную обработку кузова лучше проводить в сервисных центрах, так как требуется установка автомобиля на подъемник, снятие колес, брызговиков, кожухов и прочих деталей, провымка кузова под большим давлением, нанесение состава, сушка.

Готовя автомобиль к зиме, стоит уделить внимание и более мелким деталям, таким как дворники. Существуют специально предназначенные для холодной погоды дворники с защищенными от обледенения механизмами и каучуковым составом щеток, повышающим эластичность. Однако такие модели стоят недешево. Если возможности или желания приобретать дворники в 2-3 раза дороже нет, можно усовершенствовать уже имеющиеся. Замените щетки на зимние и отрегулируйте положение дворников и плотность прилегания к стеклу самостоятельно, или обратитесь в сервисный центр.

Зимой расход топлива повышается в среднем на 30-50% , при этом важно заполнять бак бензином хотя бы наполовину, а лучше держать полным, чтобы минимизировать накопление конденсата в топливном баке. В противном случае возможно замерзание воды на дне и перекрытие подачи топлива или попадание влаги в камеру сгорания. Появление конденсата может быть вызвано «разбавленным» бензином. Проверить состав топлива на налисие воды можно, насыпав в прозрачную емкость с бензином марганцовки: в чистом бензине она не растворится, а если жидкость окрасилась в фиолетовый цвет — топливо разбавлено.

В дороге, особенно зимой, важно быть готовым к любым происшествиям. Поэтому к уже имеющимся в машине инструментам первой помощи для людей и автомобилей стоит добавить сезонные — лопату для снега, перчатки, скребок, цепи, песок или дорожную соль. Они помогут быстрее справиться с внештатными ситуациями, будь то занос автомобиля снегом, заледенелые стекла, буксовка колес и т.д.

«В преддверии заморозков самостоятельно оценить состояние всех систем автомобиля достаточно сложно, — отмечает Евгений Гришкевич, Директор по послепродажному обслуживанию автомобилей ГК „АвтоСпецЦентр“. — Неправильная диагностика АКБ или замена масла могут обернуться серьезной поломкой и финансовыми потерями, поэтому желательно заехать в сервисный центр для „профессионального“ осмотра, который обеспечит исправность и надежность автомобиля в зимний период».

Новости от Redtram.com Загрузка ...