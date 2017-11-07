KIA объявляет цены и комплектации нового кросс-хэтчбека Rio X-Line

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7 ноября официальные дилеры KIA в России начали прием предварительных заказов на новый кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line.

Созданный специально для российского рынка Rio X-Line доступен в восьми вариантах комплектации, с двумя вариантами двигателей, механической или автоматической трансмиссией.

KIA Rio X-Line в зависимости от комплектации предлагается по ценам от 774 900 до 1 024 900 рублей — всего на 30 000 рублей дороже, чем аналогичный седан Rio.

Продажи KIA Rio X-Line начнутся на всей территории России 14 ноября 2017 года.

Москва, 7 ноября 2017 г. — Сегодня все дилеры KIA на территории Российской Федерации начали прием предварительных заказов на новый кросс-хэтчбек Rio X-Line. Созданная специально для российского рынка модель поступит в продажу 14 ноября 2017 года в восьми вариантах комплектаций по цене от 774 900 рублей до 1 024 900 рублей — всего на 30 000 рублей дороже, чем аналогичный седан Rio.

Как и базовый седан Rio четвертого поколения, Rio X-Line предлагается с двумя вариантами бензиновых двигателей: новым 1,4 Kappa MPI (100 л. с.) и модернизированным 1,6 Gamma MPI (123 л. с.). Оба двигателя оснащаются 6-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Rio X-Line создан с учетом пожеланий российских покупателей. В этом автомобиле KIA удалось объединить динамику и управляемость хэтчбека с практичностью и элементами дизайна кроссовера, а также удобство передвижения в городе и за его пределами. Уже в базовой комплектации Rio X-Line имеет отличный уровень оснащения, ранее недоступный для массовых автомобилей сегмента В+.

Кросс-хэтчбек выделяется своей яркой внешностью с декоративными накладками на переднем и заднем бамперах, расширителями колесных арок и боковыми молдингами, рейлингами на крыше, сдвоенным патрубком выхлопной системы. Решетка радиатора имеет особую, характерную именно для этой модели отделку хромом и черным глянцем.

В стандартное оснащение входят две фронтальные подушки безопасности и интегрированная система активного управления (VSM), работающая в комплексе с антиблокировочной системой тормозов (ABS), системой курсовой устойчивости (ESC), ассистентом старта на подъеме (НАС) и системой предупреждения об экстренном торможении (ESS). Как и все актуальные модели KIA для России, Rio X-Line оснащен системой экстренной связи и оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС».

Rio X-Line предлагает широкий для своего сегмента набор опций комфорта уже в базовой комплектации. В него входят кондиционер, электроприводы передних стеклоподъемников, подогрев передних сидений и обода многофункционального рулевого колеса, дистанционное управление центральным замком с ключа. Рулевая колонка имеет два направления регулировки — по высоте и вылету.

Разработанный специально для России Rio X-Line учитывает специфику локальных условий эксплуатации. Кузов (в том числе и днище) прошел дополнительную антикоррозионную обработку. Устанавливается аккумулятор повышенной емкости (60 Ач) и бачок для омывающей жидкости, объем которого увеличен до 4,6 л. Лампы основных фар также имеют увеличенный (до 1500 ч) срок службы. К сиденьям второго ряда проложены дополнительные воздуховоды системы отопления.

В стартовой комплектации Comfort для Rio X-Line предлагается полный выбор двигателей и трансмиссий. Самой доступной является версия с двигателем 1,4 л и шестиступенчатой механической трансмиссией стоимостью 774 900 рублей (аналогичная комплектация Rio с кузовом седан предлагается по цене 744 900 рублей). С этим же двигателем, но с шестиступенчатой автоматической трансмиссией цена на автомобиль составляет 814 900 рублей. Цена Rio X-Line Comfort с двигателем 1,6 л и «механикой» составляет 799 900 рублей, а с АКП — 839 900 рублей. В этой комплектации на автомобиль устанавливаются колеса на 15-дюймовых стальных дисках с декоративными колпаками и шинами 185/65 R15. Сиденья имеют тканевую отделку. Rio X-Line Comfort оснащается аудиосистемой с радиоприемником, входами AUX и USB, четырьмя динамиками.

Начиная с комплектации Luxe, Rio X-Line предлагается только с двигателем 1,6 л. Здесь клиент также имеет возможность выбора между автомобилем с механической трансмиссией (824 900 рублей) или автоматической (864 900 рублей). Внешне KIA Rio X-Line Luxe отличаются светодиодными дневными ходовыми огнями и наличием противотуманных фар. Вместо кондиционера устанавливается система автоматического климат-контроля.

Комплектация Rio X-Line Prestige AV (964 900 рублей) получила свое название в первую очередь из-за новой мультимедийной системы AV, которая не имеет встроенной навигации, но поддерживает интеграцию функционала смартфонов через платформы Apple CarPlay и Android Auto, что позволяет использовать привычные карты с мобильных устройств. В остальном функционал AV полностью совпадает с возможностями AVN 5.0, которая доступна в топовой версии Rio X-Line и других моделях KIA более высокого класса.

Rio X-Line Prestige AV также имеет обширный список опций комфорта и безопасности. Внешне эти автомобили отличаются легкосплавными 15-дюймовыми дисками, задними дисковыми тормозами, линзованными фарами головного света с секциями подсветки поворотов, а также хромированными наружными дверными ручками. Расширенный в данной комплектации пакет «Теплые опции» включает в себя подогрев задних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей. Отделка салона выполнена с использованием фирменной ткани Prestige, внутренние дверные ручки также имеют хромированную отделку, а ряд других элементов интерьера — отделку черным глянцем. Внутри эта комплектация также отличается оптитронной приборной панелью Supervision с дисплеем 3,5«. Набор подушек безопасности дополняется передними боковыми, а также шторками безопасности по всей длине салона. KIA Rio X-Line Prestige AV также оснащается задними датчиками парковки и датчиком света. Эта комплектация предлагается только с двигателем 1,6 л и автоматической трансмиссией.

Максимальная комплектация Rio X-Line Premium также предлагается только в версии 1,6 АТ, цена такого автомобиля составляет 1 024 900 рублей. Внешне в этой комплектации автомобиль можно узнать по 16-дюймовым колесам с легкосплавными дисками и шинами 195/55 R16, а также светодиодным задним фонарям. Доступ в салон упрощает бесключевая система Smart Key с пуском двигателя при помощи кнопки, а сиденья имеют отделку из эко-кожи. Также в этой комплектации устанавливается мультимедийно-навигационная система AVN 5.0 новейшего поколения с обновлением информации о пробках в режиме реального времени.

Как и на все остальные модели российской линейки, на новый кросс-хэтчбек действует уникальная гарантия KIA — 5 лет или 150 000 км пробега. Более подробную информацию о KIA Rio X-Line можно получить в любом дилерском центре бренда на территории Российской Федерации или на официальном сайте www.kia.ru .

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