Infiniti представляет новое специальное ценовое предложение на текущий модельный ряд

Infiniti

Москва — С 1 ноября Infiniti запускает специальные цены и предложения на весь модельный ряд, представленный на российском рынке.

Спортивный седан Q50 с обновленной подвеской и адаптивной системой рулевого управления 2-го поколения, предлагается по цене от 1 700 000 рублей в версии Elegance с 2- двигателем 2017 года производства.

В ноябре будет сохранено специальное предложение от 4 130 000 рублей на внедорожник QX80, знаменитый своей эргономичной подвеской, плавностью хода, роскошным салоном с неоспоримым комфортом и прекрасной вместительностью.

Модель Комплектация Цена, руб. Q30 Base, 1.6L От 1 769 990 QX30 GT, 2.0L От 2 118 000 Q50 Elegance 2.0L От 1 700 000 Q60 Sport+Navi 3.0T 3 030 000 Q70 Premium, 2.5L От 2 240 000 QX50 Elite 2.5L От 2 215 000 QX60 Elegance 3.5L От 2 690 000 QX70 Premium, 3.7L От 2 710 000 QX80 5.6L От 4 130 000

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