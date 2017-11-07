Infiniti представляет новое специальное ценовое предложение на текущий модельный ряд
Москва — С 1 ноября Infiniti запускает специальные цены и предложения на весь модельный ряд, представленный на российском рынке.
Спортивный седан Q50 с обновленной подвеской и адаптивной системой рулевого управления 2-го поколения, предлагается по цене от 1 700 000 рублей в версии Elegance с 2- двигателем 2017 года производства.
В ноябре будет сохранено специальное предложение от 4 130 000 рублей на внедорожник QX80, знаменитый своей эргономичной подвеской, плавностью хода, роскошным салоном с неоспоримым комфортом и прекрасной вместительностью.
|Модель
|Комплектация
|Цена, руб.
|Q30
|Base, 1.6L
|От 1 769 990
|QX30
|GT, 2.0L
|От 2 118 000
|Q50
|Elegance 2.0L
|От 1 700 000
|Q60
|Sport+Navi 3.0T
|3 030 000
|Q70
|Premium, 2.5L
|От 2 240 000
|QX50
|Elite 2.5L
|От 2 215 000
|QX60
|Elegance 3.5L
|От 2 690 000
|QX70
|Premium, 3.7L
|От 2 710 000
|QX80
|5.6L
|От 4 130 000
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