«ММС Рус» снижает стоимость Mitsubishi Outlander для корпоративных клиентов: скидка до 19,5% по программе льготного лизинга

«ММС Рус» снижает стоимость Mitsubishi Outlander для корпоративных клиентов: скидка до 19,5% по программе льготного лизинга

Mitsubishi

Компания ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, объявила о включении модели Mitsubishi Outlander в государственную программу льготного лизинга, что позволит потребителям приобрести автомобиль с выгодой до 19,5 %. Условия на покупку автомобиля действуют до пятого декабря 2017 года включительно.

В рамках льготного лизинга предусмотрены две программы приобретения модели на выгодных условиях: «Свое Дело» и «Русский Фермер»1 позволяют покупателям, подходящим под их условия, приобрести Outlander с дополнительной скидкой до 12,5%. Учитывая, что начальная выгода на приобретение Mitsubishi Outlander по программе ООО «ММС Рус» для корпоративных клиентов составляет до 7% и скидки суммируются, таким образом общая выгода на покупку автомобиля по программе льготного лизинга может быть до 19,5%.

В государственной программе льготного лизинга участвую все новые2 автомобили модели Outlander 2016 и 2017 года выпуска стоимостью до 1 450 000 рублей3.

  • 1 Для того, чтобы принять участие в программе государственного льготного лизинга клиент должен являться индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Для получения скидки по программе «Русский Фермер» клиент также должен являться производителем продукции сельского хозяйства. Выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП должна начинаться с кода 01.ХХ (где Х —любая цифра). Программа «Свое Дело» дает возможность приобрести дополнительную скидку представителям малого и среднего бизнеса при наличии подтверждающих документов.
  • 2 Без отметок в ПТС о постановке на регистрационный учет. ПТС должен быть выдан не ранее 01.12.2016 года
  • 3 НДС включен
  • «ММС Рус» снижает стоимость Mitsubishi Outlander для корпоративных клиентов: скидка до 19,5% по программе льготного лизинга
Источник:
Mitsubishi Motors Corporation Russia
Дата:
14 ноября 2017 г.
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