KIA объявляет результаты продаж в России за октябрь и первые 10 месяцев 2017 года

KIA объявляет результаты продаж в России за октябрь и первые 10 месяцев 2017 года

KIA

  • В октябре 2017 года KIA было реализовано в России 17 407 автомобилей, что позволило бренду сохранить первое место среди всех иностранных автомобильных брендов, представленных на российском рынке.
  • За период с января по октябрь было реализовано 152 630 автомобилей KIA, на 25,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По предварительным данным, рыночная доля бренда удерживается на уровне 12%.
  • 9 моделей KIA в России в октябре продемонстрировали положительную динамику продаж по сравнению с октябрем 2016 года. Для четырех моделей в октябре достигнут рекордный с начала года объем продаж.
  • Rio остается лидером продаж бренда и самой популярной моделью в России. Бизнес-седан Optima в октябре укрепил свои позиции в тройке самых популярных моделей KIA на российском рынке.

Москва, 3 ноября 2017 года — Компания KIA Motors Rus объявляет результаты продаж в России в октябре и за период с января по октябрь 2017 года.

В октябре было реализовано 17 407 новых автомобилей KIA, на 15,9% больше, чем годом ранее. По предварительным данным, рыночная доля бренда по итогам месяца составила 11,8%1. Всего с начала года было реализовано 152 630 автомобилей KIA, что на 25,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом предварительные данные показывают, что рыночная доля бренда за первые 10 месяцев текущего года сохраняется на уровне 12%.

9 из 11 представленных в настоящее время на российском рынке моделей продемонстрировали в октябре положительную динамику. Наиболее значительный рост спроса по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (+193,9%) отмечен у участвующего в госпрограммах кроссовера Sorento второго поколения, на втором месте оказался городской субкомпактный хэтчбек Picanto (+181,5%). Четыре модели продемонстрировали рекордный уровень спроса с начала года, в октябре в этот список вошли Optima, Cerato, Mohave и Soul. Флагманский кроссовер Sorento Prime2 фактически сохранил объем продаж на своей рекордной отметке: если в сентябре было реализовано 655 KIA Sorento Prime, то в октябре — 654 автомобиля этой модели.

Очередной рекорд по уровню спроса — 1 582 автомобиля, проданных в октябре — позволил бизнес-седану Optima закрепиться в тройке наиболее популярных моделей месяца, вслед за неизменным лидером Rio и кроссовером Sportage. Суммарные продажи KIA Optima в текущем году по сравнению с январем-октябрем прошлого года удвоились. При этом тройка лидеров по объемам продаж с начала года сохранилась без изменений, в нее входят Rio, Sportage и семейство моделей cee’d.

Седан Rio четвертого поколения успешно принял эстафету от предшественника, объем продаж в октябре составил 8 779 автомобилей. В ноябре семейство Rio пополнится новой моделью — кросс-хэтчбеком Rio X-Line.

Продажи с использованием продуктов KIA Finance продолжают составлять значительную долю от общего числа розничных продаж компании. В октябре на них пришлось 40% заключенных сделок, с начала года показатель составил 36%. KIA Motors Rus также присоединилась к программе государственной поддержки лизинга автомобилей для физических лиц, действие которой началось с 30 октября 2017 года.

В рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» в октябре был продан 461 автомобиль, что на 22% больше, чем годом ранее. С начала года 64 дилера, участвующих в «КIA Уверен», реализовали уже 3 991 сертифицированный автомобиль с пробегом, что на 130% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сектор корпоративных продаж также демонстрирует положительную динамику. В октябре юридические лица приобрели 1 922 автомобиля KIA, что на 8,3% больше, чем годом ранее. Всего за 2017 год в корпоративные парки передано 16 445 автомобилей, рост продаж по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 10,2%.

На 31 октября 2017 года в 94 городах РФ действовало 180 официальных дилерских центров KIA.

Приложение: Объём продаж автомобилей KIA в России в октябре и в январе-октябре 2017 года


 Октябрь 2017 года Динамика в сравнении с октябрем 2016 года Январь — октябрь 2017 года Динамика в сравнении с январем-октябрем 2016 года
KIA Picanto 304 +181,5% 2 300 +70,2%
KIA Cerato 687 +95,7% 5 897 +89,7%
KIA Optima 1 582 +87,4% 10 262 +100,2%
KIA Sorento 623 +193,9% 4 249 +25,6%
KIA Sorento Prime 654 +18,9% 4 925 +92,4%
KIA Quoris 8 -46,7% 134 -28,7%
KIA Mohave 75 +41,5% 518 -1,3%
KIA Soul 1 229 +36,4% 8 467 +51,8%
KIA cee’d 1 398 +29,8% 12 862 +1,3%
KIA Sportage 2 068 +8,6% 20 366 +35,6%
KIA Venga 0 - 339 -64,8%
KIA Rio 8 779 -1,9% 82 311 +15,6%
Всего 17 407 +15,9% 152 630 +25,4%
  • 1 Рыночная доля KIA по итогам октября и января-октября рассчитана по предварительным оценкам.
  • 2 KIA Sorento Prime — уникальное название модели для российского рынка. В других странах мира этот кроссовер представлен как KIA Sorento третьего поколения.
  • KIA объявляет результаты продаж в России за октябрь и первые 10 месяцев 2017 года
Источник:
KIA Motors Rus
Дата:
14 ноября 2017 г.
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