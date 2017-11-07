KIA объявляет результаты продаж в России за октябрь и первые 10 месяцев 2017 года
- В октябре 2017 года KIA было реализовано в России 17 407 автомобилей, что позволило бренду сохранить первое место среди всех иностранных автомобильных брендов, представленных на российском рынке.
- За период с января по октябрь было реализовано 152 630 автомобилей KIA, на 25,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По предварительным данным, рыночная доля бренда удерживается на уровне 12%.
- 9 моделей KIA в России в октябре продемонстрировали положительную динамику продаж по сравнению с октябрем 2016 года. Для четырех моделей в октябре достигнут рекордный с начала года объем продаж.
- Rio остается лидером продаж бренда и самой популярной моделью в России. Бизнес-седан Optima в октябре укрепил свои позиции в тройке самых популярных моделей KIA на российском рынке.
Москва, 3 ноября 2017 года — Компания KIA Motors Rus объявляет результаты продаж в России в октябре и за период с января по октябрь 2017 года.
В октябре было реализовано 17 407 новых автомобилей KIA, на 15,9% больше, чем годом ранее. По предварительным данным, рыночная доля бренда по итогам месяца составила 11,8%1. Всего с начала года было реализовано 152 630 автомобилей KIA, что на 25,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом предварительные данные показывают, что рыночная доля бренда за первые 10 месяцев текущего года сохраняется на уровне 12%.
9 из 11 представленных в настоящее время на российском рынке моделей продемонстрировали в октябре положительную динамику. Наиболее значительный рост спроса по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (+193,9%) отмечен у участвующего в госпрограммах кроссовера Sorento второго поколения, на втором месте оказался городской субкомпактный хэтчбек Picanto (+181,5%). Четыре модели продемонстрировали рекордный уровень спроса с начала года, в октябре в этот список вошли Optima, Cerato, Mohave и Soul. Флагманский кроссовер Sorento Prime2 фактически сохранил объем продаж на своей рекордной отметке: если в сентябре было реализовано 655 KIA Sorento Prime, то в октябре — 654 автомобиля этой модели.
Очередной рекорд по уровню спроса — 1 582 автомобиля, проданных в октябре — позволил бизнес-седану Optima закрепиться в тройке наиболее популярных моделей месяца, вслед за неизменным лидером Rio и кроссовером Sportage. Суммарные продажи KIA Optima в текущем году по сравнению с январем-октябрем прошлого года удвоились. При этом тройка лидеров по объемам продаж с начала года сохранилась без изменений, в нее входят Rio, Sportage и семейство моделей cee’d.
Седан Rio четвертого поколения успешно принял эстафету от предшественника, объем продаж в октябре составил 8 779 автомобилей. В ноябре семейство Rio пополнится новой моделью — кросс-хэтчбеком Rio X-Line.
Продажи с использованием продуктов KIA Finance продолжают составлять значительную долю от общего числа розничных продаж компании. В октябре на них пришлось 40% заключенных сделок, с начала года показатель составил 36%. KIA Motors Rus также присоединилась к программе государственной поддержки лизинга автомобилей для физических лиц, действие которой началось с 30 октября 2017 года.
В рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» в октябре был продан 461 автомобиль, что на 22% больше, чем годом ранее. С начала года 64 дилера, участвующих в «КIA Уверен», реализовали уже 3 991 сертифицированный автомобиль с пробегом, что на 130% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сектор корпоративных продаж также демонстрирует положительную динамику. В октябре юридические лица приобрели 1 922 автомобиля KIA, что на 8,3% больше, чем годом ранее. Всего за 2017 год в корпоративные парки передано 16 445 автомобилей, рост продаж по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 10,2%.
На 31 октября 2017 года в 94 городах РФ действовало 180 официальных дилерских центров KIA.
Приложение: Объём продаж автомобилей KIA в России в октябре и в январе-октябре 2017 года
|Октябрь 2017 года
|Динамика в сравнении с октябрем 2016 года
|Январь — октябрь 2017 года
|Динамика в сравнении с январем-октябрем 2016 года
|KIA Picanto
|304
|+181,5%
|2 300
|+70,2%
|KIA Cerato
|687
|+95,7%
|5 897
|+89,7%
|KIA Optima
|1 582
|+87,4%
|10 262
|+100,2%
|KIA Sorento
|623
|+193,9%
|4 249
|+25,6%
|KIA Sorento Prime
|654
|+18,9%
|4 925
|+92,4%
|KIA Quoris
|8
|-46,7%
|134
|-28,7%
|KIA Mohave
|75
|+41,5%
|518
|-1,3%
|KIA Soul
|1 229
|+36,4%
|8 467
|+51,8%
|KIA cee’d
|1 398
|+29,8%
|12 862
|+1,3%
|KIA Sportage
|2 068
|+8,6%
|20 366
|+35,6%
|KIA Venga
|0
|-
|339
|-64,8%
|KIA Rio
|8 779
|-1,9%
|82 311
|+15,6%
|Всего
|17 407
|+15,9%
|152 630
|+25,4%
- 1 Рыночная доля KIA по итогам октября и января-октября рассчитана по предварительным оценкам.
- 2 KIA Sorento Prime — уникальное название модели для российского рынка. В других странах мира этот кроссовер представлен как KIA Sorento третьего поколения.
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