KIA объявляет результаты продаж в России за октябрь и первые 10 месяцев 2017 года

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В октябре 2017 года KIA было реализовано в России 17 407 автомобилей, что позволило бренду сохранить первое место среди всех иностранных автомобильных брендов, представленных на российском рынке.

За период с января по октябрь было реализовано 152 630 автомобилей KIA, на 25,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По предварительным данным, рыночная доля бренда удерживается на уровне 12%.

9 моделей KIA в России в октябре продемонстрировали положительную динамику продаж по сравнению с октябрем 2016 года. Для четырех моделей в октябре достигнут рекордный с начала года объем продаж.

Rio остается лидером продаж бренда и самой популярной моделью в России. Бизнес-седан Optima в октябре укрепил свои позиции в тройке самых популярных моделей KIA на российском рынке.

Москва, 3 ноября 2017 года — Компания KIA Motors Rus объявляет результаты продаж в России в октябре и за период с января по октябрь 2017 года.

В октябре было реализовано 17 407 новых автомобилей KIA, на 15,9% больше, чем годом ранее. По предварительным данным, рыночная доля бренда по итогам месяца составила 11,8%1. Всего с начала года было реализовано 152 630 автомобилей KIA, что на 25,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом предварительные данные показывают, что рыночная доля бренда за первые 10 месяцев текущего года сохраняется на уровне 12%.

9 из 11 представленных в настоящее время на российском рынке моделей продемонстрировали в октябре положительную динамику. Наиболее значительный рост спроса по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (+193,9%) отмечен у участвующего в госпрограммах кроссовера Sorento второго поколения, на втором месте оказался городской субкомпактный хэтчбек Picanto (+181,5%). Четыре модели продемонстрировали рекордный уровень спроса с начала года, в октябре в этот список вошли Optima, Cerato, Mohave и Soul. Флагманский кроссовер Sorento Prime2 фактически сохранил объем продаж на своей рекордной отметке: если в сентябре было реализовано 655 KIA Sorento Prime, то в октябре — 654 автомобиля этой модели.

Очередной рекорд по уровню спроса — 1 582 автомобиля, проданных в октябре — позволил бизнес-седану Optima закрепиться в тройке наиболее популярных моделей месяца, вслед за неизменным лидером Rio и кроссовером Sportage. Суммарные продажи KIA Optima в текущем году по сравнению с январем-октябрем прошлого года удвоились. При этом тройка лидеров по объемам продаж с начала года сохранилась без изменений, в нее входят Rio, Sportage и семейство моделей cee’d.

Седан Rio четвертого поколения успешно принял эстафету от предшественника, объем продаж в октябре составил 8 779 автомобилей. В ноябре семейство Rio пополнится новой моделью — кросс-хэтчбеком Rio X-Line.

Продажи с использованием продуктов KIA Finance продолжают составлять значительную долю от общего числа розничных продаж компании. В октябре на них пришлось 40% заключенных сделок, с начала года показатель составил 36%. KIA Motors Rus также присоединилась к программе государственной поддержки лизинга автомобилей для физических лиц, действие которой началось с 30 октября 2017 года.

В рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» в октябре был продан 461 автомобиль, что на 22% больше, чем годом ранее. С начала года 64 дилера, участвующих в «КIA Уверен», реализовали уже 3 991 сертифицированный автомобиль с пробегом, что на 130% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сектор корпоративных продаж также демонстрирует положительную динамику. В октябре юридические лица приобрели 1 922 автомобиля KIA, что на 8,3% больше, чем годом ранее. Всего за 2017 год в корпоративные парки передано 16 445 автомобилей, рост продаж по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 10,2%.

На 31 октября 2017 года в 94 городах РФ действовало 180 официальных дилерских центров KIA.

Приложение: Объём продаж автомобилей KIA в России в октябре и в январе-октябре 2017 года



Октябрь 2017 года Динамика в сравнении с октябрем 2016 года Январь — октябрь 2017 года Динамика в сравнении с январем-октябрем 2016 года KIA Picanto 304 +181,5% 2 300 +70,2% KIA Cerato 687 +95,7% 5 897 +89,7% KIA Optima 1 582 +87,4% 10 262 +100,2% KIA Sorento 623 +193,9% 4 249 +25,6% KIA Sorento Prime 654 +18,9% 4 925 +92,4% KIA Quoris 8 -46,7% 134 -28,7% KIA Mohave 75 +41,5% 518 -1,3% KIA Soul 1 229 +36,4% 8 467 +51,8% KIA cee’d 1 398 +29,8% 12 862 +1,3% KIA Sportage 2 068 +8,6% 20 366 +35,6% KIA Venga 0 - 339 -64,8% KIA Rio 8 779 -1,9% 82 311 +15,6% Всего 17 407 +15,9% 152 630 +25,4%

1 Рыночная доля KIA по итогам октября и января-октября рассчитана по предварительным оценкам.

2 KIA Sorento Prime — уникальное название модели для российского рынка. В других странах мира этот кроссовер представлен как KIA Sorento третьего поколения.

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