Infiniti объявляет результаты продаж за десять месяцев 2017 года

Infiniti объявляет результаты продаж за десять месяцев 2017 года

Infiniti

Москва — Рост Infiniti на российском рынке продолжается на протяжении десяти месяцев подряд в 2017 году. В октябре было реализовано 380 автомобилей, что на 4,4% больше, чем в октябре 2016 года.

C января по октябрь 2017 года было продано 4 254 автомобиля Infiniti, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Хорошо зарекомендовавший себя городской кроссовер QX50 не теряет своей популярности среди покупателей, поскольку является лучшим соотношением цены и качества в своем сегменте. С начала года было продано 1 208 автомобилей (увеличение продаж на 72% по сравнению с прошлым годом).

Продолжает расти спрос российских покупателей на новые компактные модели хэтчбек Q30 и кроссовер QX30 благодаря их оригинальному дизайну, качественным материалам отделки, городской универсальности, высокому клиренсу, отличной управляемости и лучшему ценовому предложению в классе: продажи с января по октябрь 2017 года составили 369 автомобилей.

В сентябре-октябре на 38% увеличились продажи премиального внедорожника QX80 (по сравнению с уровнем продаж с января по август), поражающего своей эргономичной подвеской, прекрасной устойчивостью на дороге, значительной вместимостью, плавностью хода и потрясающим комфортом.

На сегодняшний день в дилерских центрах Infiniti действуют специальные цены на все модели: Q30/QX30 доступны по цене от 1 769 990/2 118 000 рублей соответственно; стоимость Q50 начинается от 1 700 000 рублей; Q60 по специальному предложению доступен за 3 030 000 рублей; Q70 от 2 240 000 рублей: QX50 доступен по цене от 2 215 000 рублей; на QX60/QX70 действует предложение по цене от 2 690 000/2 710 000 рублей; QX80 можно приобрести от 4 130 000 рублей.

Источник:
www.infiniti.ru
Дата:
14 ноября 2017 г.
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