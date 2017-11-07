Компания Renault Россия совместно с АО «Электронный паспорт» и ГК «Рольф» провели тестовое оформление электронного паспорта транспортного средства для автомобиля Renault Kaptur

Renault

Компания Renault Россия совместно с администратором систем электронных паспортов АО «Электронный паспорт» и ГК «Рольф» в тестовом режиме оформила электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) для кроссовера Renault Kaptur.

Первым автомобилем компании, получившим тестовый ЭПТС, стал двухцветный, оранжевый с черной крышей, полноприводный кроссовер Renault Kaptur с двигателем 2 л и АКПП.

Таким образом, Renault Россия практически готова к началу работы с электронным ПТС, для введения которого Евразийской экономической комиссией определен переходный период до 1 июля 2018 года.

Москва, 31 октября 2017 года. Компания Renault Россия совместно с администратором систем электронных паспортов АО «Электронный паспорт» и ГК «Рольф» в тестовом режиме оформила электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС). Первым автомобилем компании, получившим тестовый ЭПТС, стал двухцветный, оранжевый с черной крышей, полноприводный кроссовер Renault Kaptur с двигателем 2 л и АКПП.

ЭПТС был оформлен на базе дилерского центра «Renault Рольф Центр» в системе электронных паспортов транспортных средств (СЭП) при участии АО «Электронный паспорт». На первом этапе тестирования представители Renault Россия в тестовой версии АС «СЭП» оформили электронный паспорт транспортного средства для автомобиля, включая в том числе сведения об уплате утилизационного сбора. Далее, при тестовой реализации автомобиля в систему были внесены данные о новом собственнике (ООО «Рольф»), после подтверждения информации данные об автомобиле стали доступны дилеру. Последний, в свою очередь, провел тестовую реализацию автомобиля физическому лицу, после чего была сформирована соответствующая выписка из системы.

«Компания Renault Россия активно участвовала в разработке и тестировании системы электронных паспортов транспортных средств с момента старта проекта, мы были в числе первых автопроизводителей, которые получили доступ и возможность работы в тестовой версии СЭП. На сегодняшний день Renault Россия активно готовится к переходу на новую систему оформления документов на наши автомобили», — отметил генеральный директор Renault Россия Андрей Панков.

«В настоящее время АО „Электронный паспорт“ тесно координирует подготовку к переходу на электронные паспорта транспортных средств со всеми заинтересованными сторонами, прорабатывая и последовательно снимая все возникающие вопросы. Переход на использование электронных паспортов транспортного средства произойдет максимально плавно и комфортно для всех сторон в течение срока скорректированного Евразийской экономической комиссией по просьбе государств-членов Союза, а именно до 1 июля 2018 года. Так для автопроизводителей сохраняется возможность, в зависимости от их готовности, осуществить переход на электронные паспорта транспортных средств в наиболее удобное для них время до 1 июля 2018 года», — отметил генеральный директор АО «Электронный паспорт» Илья Минкин.

«Символично, что консолидированная трехсторонняя встреча участников проекта ЭПТС в лице представителей разработчика, дилерского сообщества, завода-изготовителя и импортера состоялась на площадке „Renault Рольф Центр“. Основная нагрузка по обеспечению перехода на электронный ПТС ляжет на плечи автопроизводителей и дилеров. Поэтому рабочие встречи по совместному тестированию функционала позволит эффективно осуществить этот процесс.

„Рольф“ одним из первых в дилерском сообществе получает электронную подпись для проведения регистрационных действий по смене собственника в ЭПТС. Для нас это возможность не только заблаговременно подготовить бизнес к будущим изменениям, но и провести тонкую настройку процессов совместно с импортером и заводом-изготовителем. А присутствие на встрече представителей АО „Электронный паспорт“ дало нам возможность получить информацию из первых уст, а также донести нашу точку зрения до непосредственного исполнителя», — отметил руководитель направления цифровых технологий компании РОЛЬФ Егор Рожков.

Renault Россия присоединилась к проекту по созданию системы электронных паспортов транспортных средств (СЭП) в мае 2015 года, с самого начала проекта компания активно взаимодействовала с Евразийской экономической комиссией, Ассоциацией европейского бизнеса в России и НП «Объединение автопроизводителей России» и администратором СЭП АО «Электронный паспорт» и участвовала в обсуждении нормативных документов. В частности, Renault Россия активно поддерживала включение в ЭПТС на национальном уровне в РФ сведений о продаже, переходе права собственности, залоге, об обременениях, о проведении технического осмотра и другие важные пункты. В ходе подготовительного этапа были определены и утверждены все ключевые параметры транспортного средства для ЭПТС (около 100 параметров).

В июле 2016 года Renault Россия стала одним из первых автопроизводителей, которой был предоставлен доступ к тестовой среде СЭП, с этого момента началась активная работа по тестированию и улучшению системы, устранению возникающих ошибок и выявляемых недоработок. 30 мая 2017 года Минпромторг России включил Renault Россия в число автопроизводителей, которые имеют право оформлять электронные паспорта транспортного средства.

Символично, что первым автомобилем Renault, для которого был оформлен тестовый ЭПТС, стал Renault Kaptur — это первая модель в истории Renault, в создании которой на всех этапах — от концепции автомобиля и до постановки на конвейер — принимали участие российские специалисты. Этот автомобиль действительно «сделан в России», его кузов выполнен из российской стали, элементы интерьера и ходовой части, в том числе двигатель, — также российского производства. Впервые в истории производство глобальной модели Renault началось в апреле 2016 года на российском заводе в Москве, который стал «материнским заводом» для этой модели.

Ключевые даты проекта по введению ЭПТС

Представители Правительств Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 15 августа 2014 года подписали Соглашение о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов.

Кыргызская Республика позднее также присоединилась к указанному Соглашению. Республика Армения в настоящий момент находится в процессе присоединения к Соглашению, но принимает участие во всех мероприятиях, направленных на его реализацию.

18 сентября 2014 года принято решение Совета Евразийской экономической комиссии № 59 «Об организации работ по подготовке документов и проведению мероприятий, необходимых для введения единых форм паспорта транспортного средства(паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов, и об определении администратора систем электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники»

С 01 июля 2016 года. Крупнейшие производители транспортных средств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приступили к тестированию пилотной версии Систем электронных паспортов.

С 1 октября 2016 года началось тестирование, а впоследствии испытания Автоматизированной системы «Системы электронных паспортов транспортного средства (паспортов шасси транспортного средства) и электронных паспортов самоходной машины и других видов техники» (АС «СЭП») в отношении транспортных средств и шасси транспортных средств.

23 мая 2017 года на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии принято решение продлить до 1 июля 2018 года переходный период, когда в государствах-членах ЕАЭС может осуществляться выпуск в обращение транспортных средств (шасси транспортных средств) в соответствии с действующим национальным законодательством, с постепенным полным переходом к 1 июля 2018 года на электронные паспорта транспортных средств (паспорта шасси транспортных средств).

5 октября 2017 года подписано Постановление Правительства РФ № 1212 «О некоторых вопросах, связанных с введением в Российской Федерации электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси транспортного средства». Постановление устанавливает порядок введения в России электронных паспортов транспортных средств и электронных паспортов шасси транспортных средств.

По завершении переходного периода, в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Республике Армения обязаны обеспечить выпуск в обращение транспортных средств (шасси транспортных средств) по единым правилам на основании электронных паспортов. Паспорта транспортных средств (шасси транспортных средств) на бумажном носителе не могут больше оформляться.

Справочная информация

Компания Renault Россия, созданная в 1998 год, является одним из крупнейших производителей легковых автомобилей в России, а также одним из крупнейших инвесторов в российскую автомобильную отрасль. Сегодня активы компании включают две производственные площадки: завод в Москве и совместную с партнерами по Альянсу АВТОВАЗ-Renault-Nissan конвейерную линию в Тольятти. Развитая дилерская сеть, насчитывающая 169 точек по всей стране, позволяет обеспечить клиентов неизменно высоким уровнем сервиса. С момента выхода компании на российский рынок в 1998 году было продано более 1,5 миллионов автомобилей Renault. Renault Россия занимает лидирующие позиции по уровню локализации производства легковых автомобилей, а также является безусловным лидером по импортозамещению — весь модельный ряд автомобилей Renault, представленных на российском рынке российского производства. В настоящий момент компания активно развивает экспорт автомобилей, автокомпонентов и запчастей российского производства в страны ближнего и дальнего зарубежья.

АО «Электронный паспорт» входит в структуру Государственной корпорации «Ростех» и осуществляет деятельность по организации и обеспечению функционирования Систем электронных паспортов в рамках ЕАЭС. АО «Электронный паспорт» является администратором Систем электронных паспортов в ЕАЭС.

Введение электронных паспортов — это шаг к информационной интеграции в ЕАЭС и создание условий для обеспечения свободного обращения транспортных средств (шасси транспортных средств), самоходных машин и других видов техники на территории всех государств-членов ЕАЭС.

Компания РОЛЬФ — лидер российского авторитейла. Основана в 1991 году Сергеем Петровым. Дилерская сеть компании насчитывает 46 шоу-румов, 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд. География присутствия компании РОЛЬФ — Москва и Санкт-Петербург, целевая аудитория — как физические, так и юридические лица. РОЛЬФ поможет подобрать автомобиль покупателю с любым уровнем достатка: от компактного сити-кара массового сегмента до роскошного представительского седана или внедорожника премиального класса. Согласно рейтингу негосударственных компаний FORBES 2015 ГК РОЛЬФ является лидером автомобильного ритейла в России. По результатам рейтинга АвтоБизнесРевю в 2015 году РОЛЬФ признан крупнейшим дилерским холдингом по объемам продаж новых автомобилей и автомобилей с пробегом.

Новости от Redtram.com Загрузка ...