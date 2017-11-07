Новые условия программы льготного лизинга для корпоративных клиентов Volkswagen

Volkswagen

В программе льготного лизинга участвуют модели Tiguan * , Jetta и Polo.

, Jetta и Polo. Скидка на авансовый платеж — 10% от стоимости автомобиля**.

Марка Volkswagen объявляет об изменении условий программы льготного лизинга с государственной поддержкой, действующей до 1 декабря 2017 года. Начиная с конца октября, отменяются требования по цвету и по цели использования автомобиля, а помимо Polo и Jetta действие программы теперь распространяется и на модель Tiguan*.

Благодаря изменениям в совместной программе «Фольксваген Груп Рус» и «Фольксваген Груп Финанц», корпоративным клиентам доступны автомобили российской сборки на специальных условиях со скидкой 10% на уплату авансового платежа. Участие в программе возможно при соблюдении следующих условий: новый автомобиль, который ранее не находился в лизинге, лизинг предоставляется на срок от 12 месяцев, авансовый платеж составляет от 10% до 49% стоимости автомобиля, а автомобиль должен быть передан до 1 декабря 2017 года.

Участники программы могут получить дополнительную скидку на указанные модели, а также четко планировать свой бюджет благодаря ежемесячным фиксированным платежам на протяжении всего срока лизинга.

За последние несколько месяцев лизинговые продажи «Фольксваген Груп Финанс» выросли примерно в 1.5 раза относительно среднегодового показателя, а около 70% продаж составили автомобили, реализованные по лизинговой программе с государственной поддержкой для использования в качестве такси.

Volkswagen Tiguan, Polo и Jetta являются одними из самых популярных моделей марки на российском рынке. Tiguan и Polo производятся на заводе «Фольксваген Груп Рус» в Калуге, а Jetta — на производственной площадке «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

* В комплектации Trendline, стоимостью до 1.450.000 рублей.

** Не более 500.000 рублей на одно транспортное средство.

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