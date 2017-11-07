Audi возобновляет партнерство с Кубком мира по горнолыжному спорту

Audi возобновляет партнерство с Кубком мира по горнолыжному спорту

Audi

  • Соглашение об использовании имени бренда продлено до 2022 года.
  • Открытие олимпийского сезона в Зёльдене.

Москва, 1 ноября 2017 — Вместе в следующее десятилетие: бренд Audi продлил соглашение на право проводить под своим именем Кубок мира по горным лыжам FIS до 2022 года включительно. Таким образом, бренд подчеркивает, что является важным партнером в международных зимних видах спорта. Совместно с Audi 16-й сезон открылся в австрийском городе Зёльден (Sölden) 28—29 октября.

За день до первой гонки в Зёльдене в рамках международной пресс-конференции, в которой приняли участие спортсмены и тренеры из 15 стран, бренд Audi дал неофициальный старт нового сезона соревнований. Ключевой темой конференции стало соглашение между брендом и Международной федерацией лыжного спорта (FIS) о дальнейшем использовании имени бренда для Кубка мира по горным лыжам Audi FIS вплоть до сезона 2021/2022.

«По случаю открытия нового олимпийского сезона мы рады объявить, что наше долгое и успешное партнерство будет иметь продолжение, — заявил Томас Глас (Thomas Glas), руководитель отдела спортивного маркетинга AUDI AG. — В ближайшие годы компания Audi по-прежнему останется одним из ключевых партнеров в области международных зимних видов спорта. И тот факт, что Кубок мира проходит под нашей эгидой, является, вне всяких сомнений, доказательством нашей преданности спортивным идеалам».

Новый сезон начнется с гигантского слалома в Зёльдене, а кульминацией станут Олимпийские игры в Южной Корее в феврале. Стартовым пунктом гонок на леднике Реттенбах (Rettenbach) станет Дом Audi, яркий символ успешного партнерства, которое началось 15 лет назад.

  • Audi возобновляет партнерство с Кубком мира по горнолыжному спорту
Источник:
Audi Russia
Дата:
14 ноября 2017 г.
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