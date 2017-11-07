Infiniti и AMS Performance представляют тюнинг-проект Q60 Red Alpha

Infiniti

Лас-Вегас — В рамках самой известной в мире специализированной выставки автомобильного тюнинга SEMA, проходящей с 31 октября по 3 ноября 2017 года в Лас-Вегасе, североамериканский филиал Infiniti и фирма AMS Performance представляют совместный проект «Red Alpha».

«Соединив лучшие качества премиальных моделей Infiniti с опытом AMS Performance в разработке и доводке турбомоторов, мы совместными усилиями создали проект „Red Alpha“ — мощную кастомизированную версию Infiniti Q60 RED SPORT 400, автомобиль который поможет пилоту раскрыть весь свой потенциал!» — отметил Мартин Мьюжел (Martin Musial) президент AMS Performance.

Проект Infiniti Q60 Red Alpha представляет собой уникальное высокопрофессиональное исполнение популярного спорткупе, которое в скором времени будет доступно всем желающим. Благодаря специально разработанным специалистами AMS Performance компонентам мощность автомобиля удалось повысить на 19%, а максимальный крутящий момент на 29%.

«Infiniti может похвастать длительной историей успешных взаимоотношений с представителями индустрии автомобильного тюнинга особенно в том, что касается доводки наших спортивных седанов и купе, — подчеркнул Боб Уэлби (Bob Welby), Директор по маркетингу Infiniti. — Наш новый Q60 и сам по себе обеспечивает великолепные динамические характеристики, но также служит отличной платформой для дальнейшей кастомизации, соответствующей запросам индивидуальных клиентов».

Спецкомпоненты разработанные фирмой AMS Performance для проекта Infiniti Q60 Red Alpha включают высокопроизводительный интеркулер, доработанную систему впуска с воздушным фильтром нулевого сопротивления, спортивную выхлопную систему, оптимизированный блок управления двигателем, доработанные теплообменник и систему охлаждения турбины.

Тюнинг-шоу SEMA-2017 прямо сейчас проходит в Las Vegas Convention Center. До 3 ноября включительно посетители смогут ознакомится с проектом Infiniti Q60 Red Alpha в центральном павильоне выставочного центра.

На сегодняшний день в дилерских центрах Infiniti Q60 c 3 литровым мотором в 405 л.с. доступен по специальной цене от 3 030 000 рублей соответственно.

Информация о компании AMS Performance:

Главная цель AMS Performance предоставить клиентам самые совершенные и самые высококачественный компоненты для автомобильного тюнинга. Вот уже на протяжении 15 лет AMS, как и родственный бренд Alpha Performance, являются заметными фигурами в индустрии тюнинга и товаров послепродажного сегмента. AMS Performance — это прежде всего инжиниринговая фирма, которая гордится тем что обеспечивает высший уровень качества своих разработок. Наша специальность — доводка немецких и японских турбомоторов. Мы предлагаем любой уровень настройки, ремонта или модернизации, как в виде отдельных компонентов, так и комплексных решений для самого широкого круга задач: от дрэг-рейсинга до легальных на дорогах общего пользования спорткаров. Дополнительную информацию о брендах AMS и Alpha Performance вы сможете найти на сайте www.amsperformance.com .

Краткая информация об Infiniti:

Бренд Infiniti был создан в США в 1989 году со штаб-квартирой в Гонконге. На сегодняшний день Infiniti имеет представительства на 50 рынках по всему миру. На российском рынке бренд представлен с 2006 года, и в 2016 году отметил свое десятилетие в России.

Весь модельный ряд Infiniti производится на заводах в Японии, США, Великобритании и Китае.

Дизайн-студии Infiniti расположены в Ацуги-Ши, недалеко Иокогамы, Лондоне, Сан-Диего и Пекине.

На данный момент Infiniti активно расширяет и обновляет свой модельный ряд. Бренд широко известен превосходным дизайном и инновационными системами помощи водителю.

С 2016 года Infiniti является техническим партнером гоночной команды Формулы 1 Renault Sport и занимается разработкой гибридных систем для гоночных автомобилей.

Более подробную информацию о Infiniti и передовых технологиях бренда вы можете узнать на сайте www.infiniti.ru . Вы также можете следить за нами на Facebook и Instagram .

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