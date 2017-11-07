Renault Dokker: новый многофункциональный автомобиль для бизнеса

Renault Dokker: новый многофункциональный автомобиль для бизнеса

Renault

  • Компания Renault Россия расширяет линейку легкого коммерческого транспорта и представляет Renault Dokker — новый многофункциональный автомобиль для бизнеса.
  • Renault Dokker будет предлагается в двух вариантах — вместительный пятиместный грузопассажирский автомобиль Renault Dokker и практичный коммерческий фургон Renault Dokker Van.
  • Ключевым преимуществом Renault Dokker является непревзойденная вместительность и многофункциональность кузова. Оба варианта автомобиля имеют широкие сдвижные двери (703 мм), что является уникальным предложением на рынке. Благодаря широким возможностям трансформации салона, объем багажного отделения Renault Dokker достигает рекордных в классе 800 л, а грузового отсека Renault Dokker Van — 3 300 л.
  • Renault Dokker оснащается надежными и экономичными двигателями: бензиновым мотором 1,6 л (82 л.с.) и одним из лучших в классе 1,5-литровым турбодизелем (90 л.с.).
  • Renault Dokker имеет надежную энергоемкую подвеску и полностью адаптирован к российским дорожным и климатическим условиям.
  • Прием заявок уже открыт во всех дилерских центрах Renault в России. Новинка будет доступна в дилерской сети в декабре по цене от 819 000 рублей за Renault Dokker и от 814 000 рублей за Dokker Van.

Renault Dokker — это надежный многофункциональный автомобиль для бизнеса, готовый к любым задачам, поэтому в рамках новой бренд-стратегии Renault Dokker будет представлен слоганом «Моя страна. Мой бизнес. Мой Renault».

Модель Renault Dokker будет предлагаться в двух вариантах:

  • Renault Dokker — это 5-местный грузопассажирский автомобиль для частного и профессионального использования.
  • Renault Dokker Van относится к сегменту коммерческих фургонов. Его практичность, эксплуатационные характеристики и впечатляющее внутреннее пространство привлекут представителей малого и среднего бизнеса.

Ключевым преимуществом Renault Dokker является непревзойденная вместительность и многофункциональность кузова. Оба варианта автомобиля имеют широкие сдвижные двери (703 мм), что является уникальным предложением на рынке, которые позволяют осуществлять погрузку-разгрузку в кратчайшее время даже в стесненных условиях. Уже в базовых комплектация Renault Dokker задние двери могут распахиваться на 180 градусов, что также облегчает доступ к багажному отделению. Погрузочная высота при этом составляет 570 мм для грузопассажирского Dokker и 565 мм — для грузового Dokker Van.

Renault Dokker отличается широкими возможностями трансформации салона и самым большим в своем классе багажным отделением (800 л). Складывающиеся задние сиденья позволяют размещать крупногабаритный и длинномерный груз (максимальная погрузочная длина при сложенных сиденьях составляет 1,57 м).

Коммерческая версия Dokker Van имеет грузоподъемность до 750 кг. Объем грузового отсека при этом составляет рекордные в классе 3 300 л с возможностью увеличения до 3 900 л с опцией EasySeat, при которой пассажирское сиденье можно легко снять без использования инструмента. При этом длина загрузки в фургон увеличивается с 1900 мм до 3 100 мм.

Интерьер Renault Dokker отличает просторный салон, превосходная обзорность и комфортные кресла. Множество отделений в салоне позволяют профессионалу всегда иметь под рукой все самое необходимое.

Для Renault Dokker в обоих вариантах будут предлагаться надежные и экономичные двигатели: бензиновый мотор 1,6 л (82 л.с.) и один из лучших в классе 1,5-литровый турбодизель (90 л.с.) в паре с пятиступенчатой механической трансмиссией.

Компания Renault полностью адаптировала новый автомобиль Renault Dokker к российским дорожным и климатическим условиям. Автомобиль имеет комфортную, энергоемкую подвеску, высокий дорожный просвет (до 190 мм без нагрузки в грузопассажирской версии), стальную защиту картера двигателя, защита топливопроводов. Renault Dokker великолепно подготовлен к российским климатическим условиям: адаптация двигателя к запуску в холодном климате, генератор повышенной мощности, технические жидкости для эксплуатации при низких температурах и другое.

Renault Dokker станет надежным партнером для корпоративных клиентов в сфере строительства, производства, сервисных служб, торговли, для владельцев малого и среднего бизнеса.

Renault Dokker призван укрепить позицию Renault Россия в перспективном сегменте LCV, который сегодня представлен в России фургонами Master, электромобилями Kangoo Z.E. и коммерческой модификацией микроавтомобиля Twizy Cargo.

Продажи Renault Dokker в России начнутся в декабре 2017 года.

  • Renault Dokker: новый многофункциональный автомобиль для бизнеса
Источник:
Renault
Дата:
14 ноября 2017 г.
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