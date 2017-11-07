KIA присоединяется к программе государственной поддержки лизинга автомобилей для физических лиц

KIA

С 30 октября 2017 года началось действие программы государственной поддержки лизинга автомобилей для физических лиц.

В программе государственной поддержки участвуют три модели KIA, в том числе — российский бестселлер KIA Rio.

Программа Leasing KIA Finance для физических лиц действует с 2015 года в сотрудничестве с тремя крупнейшими лизинговыми компаниями.

Клиенты, воспользовавшиеся условиями программы Leasing KIA Finance, могут получить дополнительную выгоду, помимо преимуществ, которые обеспечивает программа государственной поддержки.

Москва, 1 ноября 2017 г. — KIA Motors Rus сообщает о своем присоединении к программе государственной поддержки лизинга автомобилей для физических лиц, действие которой началось в Российской Федерации с 30 октября 2017 года. Новая программа приходит на смену реализованным программам государственной поддержки автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

В рамках новой государственной программы выгода клиента составляет 10% от стоимости автомобиля, которые государство субсидирует в счет аванса лизинговой компании. KIA предлагает такие льготные условия на три модели: российский бестселлер KIA Rio, популярный седан сегмента «С» KIA Cerato и семейный кроссовер KIA Sorento. Стоимость охватываемых новой госпрограммой автомобилей ограничена 1,45 млн рублей.

Кроме того, в дополнение к государственной программе клиенты Leasing KIA Finance могут получить дополнительную выгоду 25 000 руб. на новое поколение Rio и 95 000 руб. на второе поколение Sorento.

Программа Leasing KIA Finance действует с 2015 года и пользуется интересом клиентов. Лизинг для физических лиц — это качественно новый для российского рынка способ владения автомобилем, широко распространенный на всех развитых автомобильных рынках мира. В Российской Федерации на сегодняшний момент лизинг автомобилей KIA для физических лиц доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани. Партнерами KIA в реализации программы Leasing KIA Finance выступают крупнейшие лизинговые компании — «АльфаМобиль» (Альфа-Лизинг), «Мэйджор Лизинг» и «КОНТРОЛ лизинг».

Условия программы Leasing KIA Finance подразумевают целый ряд преимуществ по сравнению с приобретением автомобиля в кредит. Программа Leasing KIA Finance также подразумевает максимально упрощенную схему одобрения сделки. Для подачи заявки на лизинг автомобиля KIA достаточно двух документов: паспорта и водительского удостоверения. Процесс одобрения занимает от 30 минут до 1 дня, а срок передачи автомобиля клиенту занимает от 1 до 3 дней. При этом размер авансового платежа, по желанию клиента, может составлять от 0 до 49% от стоимости автомобиля, то есть клиент получает возможность начать использование нового автомобиля KIA без первоначального платежа.

Договор лизинга заключается на срок от 1 до 3 лет, в ходе которых автомобиль юридически остаётся в собственности лизинговой компании, на которую ложится обязанность по регистрационным действиям, уплате предусмотренных налогов на транспортные средства, равно как и риски по возможной досрочной вынужденной реализации автомобиля. Стоимость как страхования КАСКО, так и затрат на текущее обслуживание автомобиля (в том числе и шиномонтаж) могут быть включены в сумму лизинговых платежей.

После завершения срока действия договора клиенту на выбор предоставляются 4 возможности: обмена автомобиля на новый с переоформлением договора лизинга, продления истекшего договора лизинга, выкупа автомобиля по заранее согласованной цене или возврата автомобиля. Программа Leasing KIA Finance является наиболее простым, комфортным и быстрым способом обмена автомобиля с пробегом на новый по истечении срока действия договора. В случае возникновения финансовых трудностей клиент имеет право вернуть автомобиль лизинговой компании с минимальными обязательствами уже после шести месяцев с начала действия договора.

KIA Motors Rus и KIA Finance также предлагают клиентам привлекательные условия лизинга моделей, не участвующих в госпрограмме. Выгода клиента по программе Leasing KIA Finance в ноябре при лизинге следующих моделей может составить:

Optima — 26 000 руб.

сee’d — 54 000 руб.

Soul — 56 000 руб.

Sportage — 79 000 руб.

Sorento Prime1 — 82 000 р

Более подробную информацию о программе Leasing KIA Finance для физических лиц и российской модельной линейке марки можно получить у официальных дилеров бренда на всей территории Российской Федерации или на официальном сайте www.kia.ru .

1 KIA Sorento Prime — уникальное название модели для российского рынка. В других странах мира этот кроссовер представлен как KIA Sorento третьего поколения.

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