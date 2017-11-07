Lexus объявляет о старте продаж обновленного премиального городского кроссовера NX

Lexus

1 ноября 2017 года все Официальные Дилеры Лексус и Уполномоченные Партнеры-Дилеры Лексус в РФ начали продажи обновленного премиального городского кроссовера Lexus NX.

Обновленный Lexus NX предлагается в России в трех версиях и двенадцати комплектациях, с двумя вариантами бензиновых двигателей или гибридной силовой установкой.

Российские цены на обновленный Lexus NX составляют от 2 257 000 рублей до 3 678 000 рублей.

1 ноября 2017 года все Уполномоченные Дилеры Лексус и Уполномоченные Партнеры-Дилеры Лексус на территории РФ начали продажи обновленного премиального городского кроссовера Lexus NX. Обновленный Lexus NX представлен в России в трех версиях и двенадцати комплектациях, с двумя вариантами бензиновых двигателей или гибридной силовой установкой, с передним приводом или системой полного привода. Российские цены составляют от 2 257 000 рублей до 3 678 000 рублей.

Обновленный дизайн кузова

Дизайнеры Lexus сохранили яркий внешний облик модели NX, который пришелся по вкусу покупателям, и сосредоточили свое внимание на деталях, способных сделать модель еще более привлекательной.

Фирменная веретенообразная решетка радиатора получила новое оформление, став визуальным связующим элементом между моделью NX и более габаритными моделями RX и LX. Она включает в себя ряд горизонтальных планок вплоть до нижней кромки бампера. Увеличенный интервал между планками ниже осевой линии веретенообразной решетки радиатора подчеркивает мощь автомобиля NX и привносит в облик передней части больше выразительности. Это ощущение усиливается увеличенными глубоко посаженными воздухозаборниками угловатой формы, дополнительно акцентирующими уверенное положение обновленной модели на дороге.

Изменение формы верхней части переднего бампера позволило сделать переход к капоту и передним дверям более плавным, в результате чего весь кузов получился более обтекаемым. Это положительно сказалось на аэродинамических показателях.

Значительное изменение внутренней части светодиодных фар было вызвано желанием дополнить их системой адаптивного управления дальним светом (AHS), входящая в пакет систем безопасности Lexus Safety System +, который теперь доступен для модели NX. Они выглядят спортивно и перекликаются с дизайном фар нового роскошного купе Lexus LC. Указатели поворота с последовательным включением светодиодов появились на NX впервые как спереди, так и сзади.

Если говорить о задней части автомобиля, то изменению подверглась нижняя часть заднего бампера, которая получила элементы веретенообразной решетки радиатора, акцентирующие внимание на уверенном положении автомобиля на дороге и низком центре тяжести. Новые задние блоки фонарей отличаются продолговатой формой и черной окантовкой, которая усиливает выразительность L-образных рассеивателей. В дизайне турбированной версии, которая теперь называется NX 300, появились хромированные патрубки выпускных труб увеличенного размера, а версия NX 300h с полногибридным приводом получила также увеличенные матовые хромированные накладки, перекликающиеся с веретенообразным мотивом.

Для комплектаций Luxury и F SPORT были разработаны два новых варианта дизайна легкосплавных колесных дисков диаметром 18 дюймов. Оба варианта отличаются удивительным сочетанием ярких отполированных участков и темных металлических поверхностей.

Дизайн салона: особое окружение водителя с повышенным уровнем комфорта

Тщательная проработка деталей отделки подчеркивает спортивный характер NX и придает его интерьеру более роскошный вид. Помимо этого, был сделан акцент на повышении простоты использования, удобства и комфорта в полном соответствии с принципами философии гостеприимства Омотенаши.

Самым существенным изменением является увеличение размера центрального мультимедийного дисплея. Так, дисплей навигационной системы Electro Multi Vision (EMV) увеличился с 7 до 10,3 дюйма, а дисплей аудиосистемы Lexus Display Audio (LDA) — с 7 до 8 дюймов.

Панель управления климат-контролем на центральной консоли стала еще более эргономичной. Так, например, на смену целому ряду кнопок пришли четыре удобных переключателя тумблерного типа. Благодаря нанесенному на них рельефу в виде небольшой металлической буквы L они обеспечивают отличные тактильные ощущения. Центральные аналоговые часы стали более крупными и четкими. Кроме того, они окружены хорошо заметным наружным окантовочным кольцом. Теперь время не только легче считывается, но и при помощи GPS автоматически подстраивается под различные часовые пояса.

На центральной консоли модели NX расположился сенсорный контроллер, увеличенный размер которого облегчает его использование. Форму опоры запястья изменили для более удобной поддержки, а беспроводную зарядку сделали шире и длиннее, чтобы на нее можно было поместить более крупные смартфоны. USB разъемы были перемещены в более удобное центральное положение. Через них подается напряжение повышенного тока для ускоренной зарядки мобильных устройств. Блок цветного проекционного дисплея на ветровое стекло встроен в панель приборов таким образом, что ее верхняя часть создает плавную поверхность на передней панели.

Новые варианты цветового оформления салона

Уже предлагаемые цвета обивки и деталей отделки (слоновая кость, черный цвет и темно-красный цвет) дополнены светло-коричневым и бежевым. А покупатели, заказывающие модель NX F SPORT, получили возможность остановить свой выбор на черном и красно-черном вариантах исполнения.

Дверь багажного отделения с электроприводом

Новая модель NX оснащается удобной в использовании дверью багажного отделения с электроприводом открывания и закрывания. Когда водитель приближается к автомобилю с ключом в кармане и хочет открыть дверь багажного отделения, то ему достаточно провести ногой под задним бампером, чтобы датчик определил это движение и дал команду на открывание двери. Закрыть багажник можно аналогичным движением ноги. Для запирания дверей автомобиля рядом с ручкой двери багажного отделения предусмотрена резервная кнопка блокировки замков.

Комплекс систем безопасности Lexus Safety System +

Обновленный NX обладает всеми преимуществами комплекса системы безопасности Lexus Safety System +. Она представляет собой комплекс систем активной безопасности и вспомогательных систем для водителя, таких как система распознавания дорожных знаков, система контроля усталости водителя, система оповещения о смене полосы движения, система удержания в полосе движения, система адаптивного управления дальним светом, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения столкновения с функцией автоматического торможения.

Широкий выбор комплектаций и цен

На российском рынке обновленный Lexus NX предлагается в трех версиях: NX 200 с бензиновым атмосферным двигателем с рабочим объемом 1987 куб. см мощностью 150 л. с.; NX 300 с бензиновым двигателем с рабочим объемом 1998 куб. см с турбонаддувом мощностью 238 л. с.; а также NX300h с полногибридной силовой установкой суммарной мощностью 197 л. с. В версии NX 200 автомобиль имеет вариаторную трансмиссию, клиенту предлагается выбор между приводом на переднюю ось и системой полного привода. Все обновленные Lexus NX 300 имеют систему полного привода и шестиступенчатую гидромеханическую автоматическую трансмиссию. Полногибридный Lexus NX 300h имеет систему подключаемого полного привода и бесступенчатую автоматическую трансмиссию.

Обновленный Lexus NX предлагается в двенадцати комплектациях, в том числе в спортивной версии F SPORT Luxury.

Для переднеприводного NX 200 предусмотрены комплектации Comfort и Progressive. В комплектации Progressive автомобиль дополнительно оснащается омывателями фар, электрохромным салонным зеркалом заднего вида, датчиком дождя, передними парковочными датчиками, камерой заднего вида с динамической разметкой. Удобство доступа в автомобиль и запуска двигателя обеспечивает интеллектуальная система Smart Entry&Push Start, а дверь багажного отсека имеет электропривод с регулировкой по высоте и функцией памяти. Также список опций комфорта дополняется обогревом рулевого колеса. Стоимость1 комплектации Comfort составляет 2 257 000 рублей2, а Progressive — 2 429 000рублей.

В полноприводном исполнении NX 200 AWD клиентам предлагается выбор между комплектациями Progressive, Luxury и Luxury Safety. В дополнение к оснащению комплектации Progressive в комплектации Luxury предлагается электропривод регулировки рулевой колонки по вылету и наклону, электрорегулировки сидений водителя и переднего пассажира в 8 направлениях, деревянные декоративные вставки в интерьере, беспроводная индукционная зарядная панель для мобильных устройств. Также в этой комплектации устанавливается мультимедийная система с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD, 10 динамиками, навигацией и 10,3-дюймовым цветным монитором EMV на центральной консоли. Комплектация Luxury Safety предусматривает дополнительное оснащение автомобиля комплексом систем активной безопасности Lexus Safety System +, системой автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB), обогревом всей поверхности лобового стекла и люком с электроприводом.

Стоимость комплектации Progressive составляет 2 525 000 рублей, Luxury — 2 707 000 рублей, Luxury Safety — 2 875 000 рублей.

Обновленный Lexus NX 300 предлагается в пяти комплектациях — Progressive, Premium, Exclusive 2, Exclusive 2 Safety, а также спортивной F SPORT Luxury. Комплектация Progressive (2 659 000 рублей) в версии NX 300 схожа по оснащению с комплектацией Progressive версии NX 200 AWD. Во всех комплектациях Lexus NX 300 оснащается указателями поворота с последовательным включением светодиодов.

Комплектация Premium предлагается по цене 2 812 000 рублей и отличается фирменными накладками на пороги дверей с логотипом Lexus, отделкой сидений перфорированной кожей (в комплектации Progressive используется искусственная кожа Tahara), электрорегулировкой сидений водителя и переднего пассажира в 8 направлениях, наличием электропривода багажной двери с регулировкой по высоте, функцией памяти и бесконтактным сенсором. Здесь также устанавливается беспроводное индукционное зарядное устройство.

Комплектация Exclusive 2 (3 201 000 рублей) внешне отличается светодиодными фарами другого дизайна с тремя линзами, а боковые зеркала имеют функцию автоматического затемнения. Для удобства водителя рулевая колонка оснащается электроприводами регулировки по вылету и наклону, устанавливается система мониторинга слепых зон (BSM), система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального оповещения (RCTA) и 4 камеры панорамного обзора. Интерьер украшен благородными деревянными вставками. Дополнительный комфорт создают регулировка поясничной опоры водительского сиденья, система вентиляции передних сидений и подогрев заднего ряда сидений, при этом регулировки сиденья водителя, положения зеркал и рулевой колонки имеют функцию памяти трех различных положений. Дополнительное удобство пользования и безопасность обеспечивает карточка-ключ. Даже самые строгие ценители качественного звука оценят звучание аудиосистемы премиум-класса Mark Levinson с 14 динамиками. Также в этой комплектации автомобиль оснащается навигационной системой и 10,3-дюймовым дисплеем на центральной консоли.

Комплектация Exclusive 2 Safety (3 380 000 рублей) дополняет оснащение комплектации Exclusive 2 комплексом систем активной безопасности Lexus Safety System +, системой адаптивного управления дальним светом (AHS), обогревом всей поверхности лобового стекла и проекционным цветным дисплеем (HUD) с диагональю 10«.

В комплектации F SPORT Luxury (3 278 000 рублей) максимально подчеркнут спортивный характер обновленного Lexus NX. В спортивный пакет входят эксклюзивные элементы дизайна кузова и салона: передний бампер и решетка радиатора F SPORT, специальные логотипы F SPORT, корпуса наружных зеркал заднего вида окрашиваются в черный цвет. Устанавливаются легкосплавные колесные диски эксклюзивного дизайна с шинами 235/55 R18. Диски отличаются сочетанием ярких отполированных участков и темных металлических поверхностей. Передние сиденья, рулевое колесо и селектор трансмиссии также имеют специальное исполнение F SPORT, а педали — алюминиевые накладки. Обивка потолка в этой комплектации исполнена в черном цвете, салон украшен эксклюзивными интерьерными вставками F SPORT.

Селектор выбора режимов движения предлагает водителю пять (вместо трех в других версиях) вариантов: ECO / COMFORT / NORMAL / SPORT S / SPORT S+. Также в комплектации F SPORT Luxury обновленный Lexus NX 300 оснащается спортивной адаптивной подвеской AVS и дополнительными демпферами вибраций кузова.

Полногибридная версия Lexus NX 300h предлагается в двух комплектациях — Executive (2 873 000 рублей) и Exclusive (3 678 000 рублей). Комплектация Exclusive предусматривает установку светодиодных фар ближнего и дальнего света с системой адаптивного управления дальним светом (AHS), оснащается панорамной стеклянной крышей. Здесь также предусмотрены электрорегулировки рулевой колонки в двух плоскостях, автоматическое затемнение наружных боковых зеркал заднего вида, регулировка поясничного подпора водительского сиденья, память настроек водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в трех положениях. Автомобиль оборудуется комплексом систем безопасности Lexus Safety System +, системами BSM и RCTA, 4 камерами панорамного обзора. Обивка сидений выполняется из перфорированной кожи, а вставки интерьера — из дерева. Передние сиденья имеют приводы электрорегулировки в 8 направлениях и систему вентиляции, также предусмотрены подогрев второго ряда сидений, электропривод складывания сидений второго ряда в пропорции 60/40 и электропривод багажной двери с регулировкой по высоте, функцией памяти и бесконтактным сенсором. Лобовое стекло обогревается по всей поверхности. Обновленный Lexus NX 300h в комплектации Exclusive оснащается аудиосистемой премиум-класса Mark Levinson с 14 динамиками, навигацией, 10,3-дюймовым дисплеем на центральной консоли и 10-дюймовым проекционным дисплеем HUD.

Зимний комфорт

Вне зависимости от комплектации, все обновленные Lexus NX имеют великолепный набор функций зимнего комфорта: подогрев передних сидений, обогрев наружных зеркал заднего вида и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, дополнительный электрический отопитель салона, дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений, индикатор низкого уровня омывающей жидкости. Подогрев задних сидений доступен на NX 300 Exclusive 2 и Exclusive 2 Safety, а также на NX 300h Exclusive.

Широкий выбор цветов

Обновленный премиальный городской кроссовер Lexus NX предлагается в России в 12 вариантах цвета кузова. Три из этих цветов — белый металлик, оранжевый металлик и синий F SPORT металлик — зарезервированы эксклюзивно за версией F SPORT Luxury. Для отделки салона использована искусственная кожа Tahara или перфорированная натуральная кожа. Передняя панель может быть выполнена в черном или бежевом цвете, для сидений предусмотрено пять вариантов цветов или комбинированное черно-красное исполнение. Декоративные вставки салона могут иметь серебристый цвет, быть выполнены из бамбука или черного дерева Шимамоку, а также из карбона.

«ЭРА-ГЛОНАСС»

Все версии и комплектации обновленного премиального городского кроссовера Lexus NX, доступные для покупателей в России, оснащены системой вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

Подробности об обновленном премиальном городском кроссовере Lexus NX можно узнать у любого из Уполномоченных Дилеров Лексус и Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус на территории Российской Федерации, на сайте www.lexus.ru и по телефону 8 800 200 38 83.

О бренде Lexus:

Бренд Lexus был создан в 1989 году и завоевал всемирную известность благодаря стремлению к совершенству, высочайшему качеству и передовой высокотехнологичной продукции, а также уникальному подходу к работе с клиентами. Традиционные ценности Lexus, такие как мастерство исполнения такуми, смелый дизайн, вдохновляющие технологии и захватывающее управление усиливаются применением философии дизайна «L-finesse».

Информация о Компании:

Общество с ограниченной ответственностью «Тойота Мотор» является уполномоченным импортером автомобилей, запасных частей и аксессуаров Toyota и Lexus в РФ и Белоруссии. Филиал ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге занимается производством автомобилей Toyota Camry и Toyota RAV4. Президентом объединенной компании является г-н Хидэнори Одзаки. Директор Филиала ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге — г-н Масаси Исида.

1 Здесь и далее указаны максимальные цены перепродажи.

2 Здесь и далее максимальные цены перепродажи указаны для автомобилей в цвете «черный неметаллик».

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