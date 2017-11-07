В России стартовали продажи нового Land Cruiser Prado

В России стартовали продажи нового Land Cruiser Prado

Toyota

  • 1 ноября стартовали продажи нового Land Cruiser Prado в дилерских центрах Тойота в России.
  • Максимальная цена перепродажи нового Land Cruiser Prado с бензиновым двигателем стартует с отметки в 2 199 000 рублей, версия с турбодизельным двигателем доступна по цене от 2 853 000 рублей.
  • Оснащение всех 6 представленных комплектаций было улучшено опциями, обеспечивающими максимальный комфорт и безопасность, что приблизило внедорожник к флагманскому Land Cruiser 200.
  • Всего за 2 недели с момента старта контрактования было собрано уже более 500 заказов на новый Land Cruiser Prado.

ООО «Тойота Мотор», 1 ноября 2017 года. — 1 ноября в дилерской сети Тойота на территории России стартовали продажи нового Toyota Land Cruiser Prado. Легендарный рамный внедорожник получил комплексное улучшение всех комплектаций, три варианта двигателя и обновление дизайна, приблизившего его к флагману линейки — Land Cruiser 200.

Автомобиль доступен в 6 фиксированных комплектациях, каждая из которых дополнена рядом востребованных опций, обеспечивающих комфорт и безопасность.

Так, уже в базовую комплектацию «Классик» вошли светодиодные дневные ходовые огни, датчик света и боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом и электроприводом складывания.

Версия «Стандарт» оснащается трехзонным климат-контролем, камерой заднего вида, электроприводом водительского сиденья в 8 направлениях и в 4 направлениях для сиденья переднего пассажира, светодиодными противотуманным фарами, круиз-контролем, подогревом переднего ряда кресел и потолочными воздуховодами для задних пассажиров.

Комплектация «Элеганс» впервые получила cветодиодные фары ближнего и дальнего света с системой автоматического переключения дальнего света на ближний, электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, предпусковой подогреватель двигателя и салона с функцией дистанционного управления и принудительную блокировку заднего межколесного дифференциала.

Оснащение комплектации «Престиж» улучшилось с появлением системы выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT S, а также — шестого, автоматического режима работы MTS—AUTO в составе системы Multi Terrain Select. Система кругового обзора стала полностью идентичной Land Cruiser 200 с появлением новых функций, таких как: режим «прозрачного капота», функции выравнивания горизонта, широкоугольного вида сзади и режима панорамного обзора. ТакжеСистема стабилизации положения кузова (KDSS) была перенастроена, что обеспечило более «мягкую» работу подвески для еще большего комфорта при движении. Также, начиная с комплектации «Престиж», в новом Land Cruiser Prado теперь доступны вентиляция кресел первого ряда и самый полный среди всех моделей бренда пакет опций «Зимний комфорт»., начиная с комплектации «Престиж», в новом Land Cruiser Prado теперь доступны вентиляция кресел первого ряда и самый полный среди всех моделей бренда пакет опций «Зимний комфорт».

Топовая комплектация «Люкс Safety» в пятиместном или семиместном исполнении предлагает клиентам выбор уже из пяти режимов движения ECO/NORMAL/COMFORT/SPORT S/SPORT S+, а также — полный набор опций пакета Toyota Safety Sense.

Клиент может выбрать из 3 двигателей: 2,8-литрового турбодизельного и двух бензиновых агрегатов объемом 2,7 и 4,0 литра. Максимальная цена перепродажи на версию внедорожника с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра стартует от 2 199 000 рублей, от 2 853 000 рублей за исполнение с турбодизельным двигателем 2,8 литра и от 3 205 000 рублей за топовую версию с 4,0-литровым бензиновым агрегатом мощностью 249 л. с.

С момента старта контрактования 17 октября дилеры Тойота приняли и обработали более 500 заказов на новый Land Cruiser Prado, что является высокой оценкой клиентами представленных изменений и востребованности легендарного рамного внедорожника.

  • В России стартовали продажи нового Land Cruiser Prado
Источник:
Тойота Мотор
Дата:
14 ноября 2017 г.
Комментарии

Новости от Redtram.com

Загрузка ...

Добавить комментарий

Реклама

Новости
KIA
KIA объявляет цены и комплектации нового кросс-хэтчбека Rio X-Line
KIA объявляет цены и комплектации нового кросс-хэтчбека Rio X-Line
Infiniti
Infiniti представляет новое специальное ценовое предложение на текущий модельный ряд
Infiniti представляет новое специальное ценовое предложение на текущий модельный ряд
Mitsubishi
«ММС Рус» снижает стоимость Mitsubishi Outlander для корпоративных клиентов: скидка до 19,5% по программе льготного лизинга
«ММС Рус» снижает стоимость Mitsubishi Outlander для корпоративных клиентов: скидка до 19,5% по программе льготного лизинга
KIA
KIA объявляет результаты продаж в России за октябрь и первые 10 месяцев 2017 года
KIA объявляет результаты продаж в России за октябрь и первые 10 месяцев 2017 года
Infiniti
Infiniti объявляет результаты продаж за десять месяцев 2017 года
Infiniti объявляет результаты продаж за десять месяцев 2017 года
Renault
Компания Renault Россия совместно с АО «Электронный паспорт» и ГК «Рольф» провели тестовое оформление электронного паспорта транспортного средства для автомобиля Renault Kaptur
Компания Renault Россия совместно с АО «Электронный паспорт» и ГК «Рольф» провели тестовое оформление электронного паспорта транспортного средства для автомобиля Renault Kaptur
Volkswagen
Новые условия программы льготного лизинга для корпоративных клиентов Volkswagen
Новые условия программы льготного лизинга для корпоративных клиентов Volkswagen
Audi
Audi возобновляет партнерство с Кубком мира по горнолыжному спорту
Audi возобновляет партнерство с Кубком мира по горнолыжному спорту
Infiniti
Infiniti и AMS Performance представляют тюнинг-проект Q60 Red Alpha
Infiniti и AMS Performance представляют тюнинг-проект Q60 Red Alpha
Renault
Renault Dokker: новый многофункциональный автомобиль для бизнеса
Renault Dokker: новый многофункциональный автомобиль для бизнеса
KIA
KIA присоединяется к программе государственной поддержки лизинга автомобилей для физических лиц
KIA присоединяется к программе государственной поддержки лизинга автомобилей для физических лиц
Каталог автомобилей
Дилеры
Сравнение комплектаций