В России стартовали продажи нового Land Cruiser Prado

Toyota

1 ноября стартовали продажи нового Land Cruiser Prado в дилерских центрах Тойота в России.

Максимальная цена перепродажи нового Land Cruiser Prado с бензиновым двигателем стартует с отметки в 2 199 000 рублей, версия с турбодизельным двигателем доступна по цене от 2 853 000 рублей.

Оснащение всех 6 представленных комплектаций было улучшено опциями, обеспечивающими максимальный комфорт и безопасность, что приблизило внедорожник к флагманскому Land Cruiser 200.

Всего за 2 недели с момента старта контрактования было собрано уже более 500 заказов на новый Land Cruiser Prado.

ООО «Тойота Мотор», 1 ноября 2017 года. — 1 ноября в дилерской сети Тойота на территории России стартовали продажи нового Toyota Land Cruiser Prado. Легендарный рамный внедорожник получил комплексное улучшение всех комплектаций, три варианта двигателя и обновление дизайна, приблизившего его к флагману линейки — Land Cruiser 200.

Автомобиль доступен в 6 фиксированных комплектациях, каждая из которых дополнена рядом востребованных опций, обеспечивающих комфорт и безопасность.

Так, уже в базовую комплектацию «Классик» вошли светодиодные дневные ходовые огни, датчик света и боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом и электроприводом складывания.

Версия «Стандарт» оснащается трехзонным климат-контролем, камерой заднего вида, электроприводом водительского сиденья в 8 направлениях и в 4 направлениях для сиденья переднего пассажира, светодиодными противотуманным фарами, круиз-контролем, подогревом переднего ряда кресел и потолочными воздуховодами для задних пассажиров.

Комплектация «Элеганс» впервые получила cветодиодные фары ближнего и дальнего света с системой автоматического переключения дальнего света на ближний, электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, предпусковой подогреватель двигателя и салона с функцией дистанционного управления и принудительную блокировку заднего межколесного дифференциала.

Оснащение комплектации «Престиж» улучшилось с появлением системы выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT S, а также — шестого, автоматического режима работы MTS—AUTO в составе системы Multi Terrain Select. Система кругового обзора стала полностью идентичной Land Cruiser 200 с появлением новых функций, таких как: режим «прозрачного капота», функции выравнивания горизонта, широкоугольного вида сзади и режима панорамного обзора. ТакжеСистема стабилизации положения кузова (KDSS) была перенастроена, что обеспечило более «мягкую» работу подвески для еще большего комфорта при движении. Также, начиная с комплектации «Престиж», в новом Land Cruiser Prado теперь доступны вентиляция кресел первого ряда и самый полный среди всех моделей бренда пакет опций «Зимний комфорт»., начиная с комплектации «Престиж», в новом Land Cruiser Prado теперь доступны вентиляция кресел первого ряда и самый полный среди всех моделей бренда пакет опций «Зимний комфорт».

Топовая комплектация «Люкс Safety» в пятиместном или семиместном исполнении предлагает клиентам выбор уже из пяти режимов движения ECO/NORMAL/COMFORT/SPORT S/SPORT S+, а также — полный набор опций пакета Toyota Safety Sense.

Клиент может выбрать из 3 двигателей: 2,8-литрового турбодизельного и двух бензиновых агрегатов объемом 2,7 и 4,0 литра. Максимальная цена перепродажи на версию внедорожника с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра стартует от 2 199 000 рублей, от 2 853 000 рублей за исполнение с турбодизельным двигателем 2,8 литра и от 3 205 000 рублей за топовую версию с 4,0-литровым бензиновым агрегатом мощностью 249 л. с.

С момента старта контрактования 17 октября дилеры Тойота приняли и обработали более 500 заказов на новый Land Cruiser Prado, что является высокой оценкой клиентами представленных изменений и востребованности легендарного рамного внедорожника.

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