Специальные предложения Lexus в ноябре 2017 года

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C 1 по 30 ноября 2017 года в дилерской сети Лексус на территории РФ действуют специальные предложения на все модели линейки премиальных кроссоверов и внедорожников Lexus, а также элегантный бизнес-седан ES.

Воспользовавшись условиями программы обмена автомобилей с пробегом на новые Lexus Trade-in, при приобретении моделей ES, RX, GX, LX клиенты в ноябре имеют возможность получить выгоду до 300 000 рублей.

Обновленный премиальный городской кроссовер NX 200 предлагается в ноябре с особо выгодными условиями кредитования — с ежемесячным платежом 14 100 рублей при первоначальном взносе 50%.

В ноябре 2017 года на премиальный кроссовер RX действуют специальные цены от 2 775 000 рублей.

Все новые, приобретенные в октябре 2017 года престижные внедорожники Lexus GX автоматически подключаются к программе Lexus «Помощь на дорогах» сроком на 36 месяцев.

В ноябре 2017 года на элегантный бизнес-седан Lexus ES 200 действуют цены от 1 985 000 рублей с учетом выгоды по программе Lexus Trade-in в размере 250 000 руб.

В ноябре 2017 года при страховании нового автомобиля Lexus ES доступна выгода в размере 15% на полис КАСКО.

C 1 по 30 ноября 2017 года в дилерской сети Лексус на территории РФ действуют специальные предложения на приобретение всех моделей линейки премиальных кроссоверов и внедорожников Lexus, а также элегантный бизнес-седан Lexus ES. Специальные предложения распространяются на модели 2017 года выпуска.

Для обновленного Lexus NX 200, продажи которого стартовали в России 1 ноября 2017 года, предоставляются особо привлекательные условия кредитования с ежемесячным платежом от 14 100 рублей в месяц при условии первоначального взноса 50% от стоимости автомобиляi.

В ноябре премиальный кроссовер Lexus RX предлагается по специальной цене от 2 775 000 рублей (обычная цена — от 2 873 000 рублей)ii. Также при использовании условий программы обмена автомобилей с пробегом на новые Lexus Trade-in клиент имеет возможность при приобретении Lexus RX получить в ноябре выгоду в размере 150 000 рублейiii.

При приобретении с 1 по 30 ноября престижного внедорожника Lexus GX 460 в любой из существующих комплектаций клиенты имеют возможность воспользоваться программой Lexus Trade-in и получить выгоду 200 000 рублейiv. Кроме того, новые автомобили GX 460, приобретаемые в ноябре 2017 года, автоматически подключаются к программе «Помощь на дорогах» сроком на 3 годаv.

Клиенты, приобретающие роскошный флагманский внедорожник Lexus LX в ноябре, имеют возможность получить в рамках программы Lexus Trade-in выгоду 200 000 рублей при приобретении Lexus LX 570 (кроме версии Superior) и 300 000 рублей при приобретении дизельной версии LX 450dvi.

Клиентам, приобретающим в ноябре Lexus ES 200 2017 года выпуска в любой из существующих комплектаций, предоставляется выгода 250 000 рублей при условии сдачи автомобиля с пробегом по программе Lexus Trade-invii. Таким образом элегантный бизнес-седан Lexus ES 200 предлагается в ноябре 2017 года по цене от 1 985 000 рублейviii. Помимо этого, при приобретении Lexus ES с любым двигателем и в любой комплектации предлагаются привлекательные условия страхования со сниженной на 15% стоимостью полиса КАСКОix.

Подробности о специальных предложениях ноября 2017 года и участвующих Уполномоченных Дилерах Лексус / Уполномоченных Партнерах-Дилерах Лексус, информацию о действующих ценахx на автомобили Lexus, установленных у Уполномоченных Дилеров Лексус / Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус, количестве имеющихся в наличии автомобилей, а также иные подробности необходимо уточнять у Уполномоченных Дилеров Лексус и Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус.

Более подробная информация — на официальном сайте бренда Lexus в России: www.lexus.ru .

i Ежемесячный платеж в размере 14 100 рублей в месяц указан по кредитной программе «Комфорт» для Lexus NX 200 комплектации «Comfort» стоимостью 2 257 000 руб. (цвет кузова «неметаллик») в период погашения с 1-го по 24-й месяц при первоначальном взносе (ПВ) 1 128 500 руб., отложенном платеже (ОП) 1 128 500 руб. и кредитной ставке 14,9% годовых. Ежемесячный платеж в период погашения кредита с 25-го по 60-й мес. составляет 39 065 руб. Условия кредита: срок кредита — 60 мес., кредитная ставка 14,9% годовых, ПВ от 30% до 80 % от стоимости а/м. ОП может составлять от 20% до 50% от стоимости а/м, включая дополнительные сервисы, приобретаемые за счет кредита, предоставляемого АО «Тойота Банк». Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита — 20% от стоимости а/м. Максимальная сумма кредита не ограничена. Минимальный ПВ — 30% от стоимости а/м, максимальный ПВ — 80% от стоимости а/м. Обязательная передача приобретаемого в кредит а/м в залог АО «Тойота Банк» и страхование по программе КАСКО. Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах его присутствия. Подробнее на www.lexus-finance.ru или по тел. 8 800 200 11 00. Предложение действует на новые а/м Lexus с 1 по 30 ноября 2017. Лицензия Банка России № 3470.

ii Указана максимальная цена перепродажи (МЦП) на модель Lexus RX 200t в комплектации Standard (Стандарт) 2017 года выпуска в цвете черный неметаллик. Специальные цены на иные комплектации моделей Lexus RX уточняйте на www.lexus.ru и по телефону 8 800 200 38 83. Сведения о ценах носят исключительно информационный характер. Указанная цена является МЦП и может отличаться от действительных цен Уполномоченных Дилеров Лексус и/или Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус.

iii При условии сдачи а/м с пробегом по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus RX 2017 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 150 000 рублей. Выгода достигается посредством предоставления скидки от МЦП а/м. Срок действия акции с 1 по 30 ноября 2017 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения, участвующих в акции комплектациях автомобилей и Уполномоченных Дилерах Лексус и/или Уполномоченных Партнерах-Дилерах Лексус уточняйте на сайте www.lexus.ru и по телефону 8 800 200 38 83.

iv С 1 по 30 ноября 2017 года при условии сдачи автомобиля (а/м) с пробегом по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus GX 460 2017 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 200 000 рублей. Выгода достигается посредством предоставления скидки от МЦП (максимальной цены перепродажи а/м). Количество а/м ограничено. Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения и Уполномоченных Дилерах Лексус и/или Уполномоченных Партнерах-Дилерах Лексус уточняйте на сайте www.lexus.ru и по телефону 8 800 200 38 83.

v Программа распространяется на новые автомобили Lexus GX, приобретенные с 1 сентября 2017 года. Срок действия программы: 36 месяцев со дня приобретения нового автомобиля Lexus GX первым клиентом. Получить более подробную информацию о подключении к программе «Помощь на дорогах» при покупке а/м можно у Официальных Дилеров и Уполномоченных Партнеров-Дилеров Lexus и в контакт-центре программы Lexus «Помощь на дороге» по телефону 8 800 333 85 51 (звонок по России бесплатный).

vi Трейд-ин. С 1 по 30 ноября 2017 года при условии сдачи автомобиля (а/м) с пробегом по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus LX 450d 2017 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 300 000 рублей, при покупке а/м Lexus LX 570 2017 года выпуска в любой комплектаций, кроме Superior (Супериор), предоставляется выгода 200 000 рублей. Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи а/м. Количество а/м ограничено. Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения и Уполномоченных Дилерах Лексус и/или Уполномоченных Партнерах-Дилерах Лексус уточняйте на сайте www.lexus.ru и по телефону 8 800 200 38 83.

vii Трейд-ин. При условии сдачи а/м с пробегом по программе Lexus Trade-in при покупке а/м Lexus ES 200 2017 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 250 000 р. (выгода достигается посредством предоставления скидки от МЦП а/м). Количество а/м ограничено. Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения и Уполномоченных Дилерах Лексус и/или Уполномоченных Партнерах-Дилерах Лексус уточняйте на сайте www.lexus.ru и по телефону 8 800 200 38 83.

viii 1 985 000 руб. — максимальная цена перепродажи (МЦП) на автомобиль (а/м) Lexus ES 200 в комплектации Comfort (Комфорт) в цвете «черный неметаллик» с учетом выгоды по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) в размере 250 000 руб. (выгода достигается посредством предоставления скидки от МЦП а/м данной модели и комплектации, составляющей 2 235 000 р.). МЦП а/м Lexus ES зависит от комплектации. Информация о цене не является публичной офертой. Количество а/м ограничено. Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения и Уполномоченных Дилерах Лексус и/или Уполномоченных Партнерах-Дилерах Лексус уточняйте на сайте www.lexus.ru и по телефону 8 800 200 38 83.

ix При страховании нового автомобиля Lexus ES доступна выгода в размере 15%. Выгода достигается посредством предоставления скидки от тарифа при страховании по договору КАСКО в рамках программы Lexus страхование, организатором которой является ООО «Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые Брокеры)» (лицензия ЦБ РФ СБ № 4339) и реализуется при содействии страховой компании Страхового Дома ВСК (лицензия Центрального Банка Российской Федерации СИ № 0621 от 11.09.2015, без ограничения срока действия). Акция действует с 1 по 30 ноября 2017года. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения, участвующих в акции комплектациях автомобилей и Уполномоченных Дилерах Лексус и/или Уполномоченных Партнерах-Дилерах Лексус уточняйте на сайте www.lexus.ru и по телефону 8 800 200 38 83.

x Максимальные цены перепродажи.

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