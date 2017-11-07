FCA представляет Jeep Wrangler нового поколения

FCA представляет Jeep Wrangler нового поколения

Jeep

31 октября 2017 г., Оберн-Хилс (США) — Самый выдающийся внедорожник в истории стал еще совершеннее. К тем качествам, которые сделали Jeep легендой, новая модель добавила обновленную внешность, более экономичные силовые агрегаты, расширенные возможности для любителей езды с открытым верхом, самые передовые технологические решения и беспрецедентно широкий набор систем активной и пассивной безопасности. Wrangler 2018 модельного года — это безошибочно узнаваемая радиаторная решетка, давно ставшая визитной карточкой бренда, культовые круглые фары и квадратные задние фонари, улучшенная аэродинамика, легко откидывающееся лобовое стекло для бескомпромиссных поклонников внедорожной езды, еще большее чувство свободы, которое дает кузов с открытым верхом, и десятки различных комбинаций дверей, крыши и ветрового стекла. Дополнительные фото и подробные характеристики нового Wrangler будут представлены 29 ноября на Лос-анджелесском автосалоне.

  • FCA представляет Jeep Wrangler нового поколения
Источник:
www.jeep-russia.ru
Дата:
14 ноября 2017 г.
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