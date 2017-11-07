Кросс-континентальная программа испытаний автомобилей Toyota приходит в Россию

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В 2017 году Россия присоединится к глобальному исследовательскому проекту Toyota Five Continents Drive, стартовавшему в 2014 году.

За 7 лет проекта сотрудники и инженеры Тойота проедут более 100 000 километров по 5 континентам, чтобы лично оценить ходовые качества автомобилей в различных дорожных и климатических условиях и собрать информацию о потребностях клиентов разных стран.

В рамках локального этапа, стартующего в декабре 2017 года, сотрудники российского офиса и завода Тойота преодолеют 3 000 километров российских дорог и бездорожья на автомобилях Fortuner и RAV4.

Участие России в глобальном испытании Five Continents Drive является частью долгосрочной стратегии формирования экспертизы инженеров Тойота в области предпочтений российских клиентов.

ООО «Тойота Мотор», 7 ноября 2017 года. — В рамках стратегии Ever-Better Cars («Лучшие автомобили во всем») в 2014 году Тойота Мотор Корпорэйшн запустила масштабный семилетний проект Toyota Five Continents Drive. За 7 лет сотрудники и инженеры Тойота проедут более 100 000 километров по 5 континентам, включая Австралию, Северную и Южную Америку, Европу, Азию и Африку. Глобальная инициатива Тойота направлена на интенсивное испытание автомобилей компании на самых сложных дорогах и во всех возможных климатических условиях планеты Земля. В 2017 году проект Toyota Five Continents Drive приходит в Россию.

Постоянное стремление к совершенству заложено в ДНК Тойота. Со дня основания компания прилагает все усилия, чтобы предлагать покупателям все более совершенные, надежные, безопасные и комфортабельные автомобили и для этого непрерывно испытывает их как на тестовых полигонах, так и на гоночных трассах мирового уровня. Понимая, что тестовых испытаний недостаточно, в 2014 году Тойота запустила новый проект с целью провести масштабное исследование характеристик автомобилей на реальных дорогах и в реальных условиях, с которыми ежедневно сталкиваются клиенты по всему миру.

В рамках проекта Five Continents Drive конструкторы, инженеры и другие сотрудники компании со всего мира покидают пределы офисов и отправляются в экспедицию. По пути участники Five Continents Drive лично оценивают ходовые качества автомобилей в разных условиях, посещают заводы и дилерские центры Тойота, общаются с реальными владельцами автомобилей бренда, чтобы еще лучше понять потребности и пожелания клиентов каждой страны.

«Дороги тренируют людей, а люди создают автомобили. Оставаясь верными принципу „генти генбуцу“, то есть „дойти до сути вещей“, мы испытываем наши автомобили не только на тестовых полигонах, но и на тех дорогах и в тех сложных условиях, в которых их эксплуатируют наши клиенты. Это помогает нам совершенствовать навыки наших инженеров и получать более точное представление о том, какие изменения необходимо привнести в конструкцию. Я уверен, в конечном счете именно такой подход ведет к созданию лучших автомобилей», — сказал Президент Тойота Мотор Корпорэйшн Акио Тойода.

За три года проект Five Continents Drive уже преодолел первые три континента. Около 70 000 км дорог Австралии и Северной и Южной Америки, некоторые из которых ранее не были отмечены на картах, были пройдены на автомобилях Toyota.

В 2017 году межконтинентальный исследовательский проект приходит в Европу, где в общей сложности команда участников посетит 21 страну, преодолев 22 000 км.

Важным этапом европейского испытания Five Continents Drive станет экспедиция по России. Экипажи на автомобилях Fortuner и RAV4 стартуют из Москвы в декабре 2017 года и проедут по специально разработанному маршруту, захватывающему как дороги общего пользования, так и внедорожные участки. В состав участников войдут сотрудники московского офиса, дилерского центра Тойота и сотрудники завода Тойота в Санкт-Петербурге. Всего российские экипажи пройдут около 3 000 км в реальных условиях отечественных дорог, направлений и климата, а затем отправятся в Финляндию, где конечной точкой пробега по Европе станет финская база команды Toyota Gazoo Racing WRT — место, где создаются гоночные Yaris WRC, участвующие в чемпионате мира по ралли.

Российский рынок является приоритетным для компании Тойота, и участие России в глобальном проекте Five Continents Drive становится очередным тому подтверждением. Линейка автомобилей Тойота для России уникальна и разрабатывается с учетом многолетней экспертизы в области предпочтений российских клиентов. Все автомобили специально адаптируются для нашей страны, основываясь на реальном опыте эксплуатации в условиях российских дорог и климата.

По окончании европейского этапа участники семилетней программы отправятся в Африку и в Азию. В 2020 году Тойота, глобальный партнер Международного олимпийского комитета до 2024 года, символично завершит проект Five Continents Drive в Японии в год проведения Олимпийских игр в Токио.

Австралия, Северная и Южная Америка

Австралийская экспедиция стартовала и финишировала в Мельбурне, где расположена штаб-квартира Toyota Motor Corporation. На континенте, обладающем 80% самых сложных дорог на планете, участники экспедиции на 13 автомобилях преодолели 20 000 км сложных маршрутов за 72 дня.

Маршрут экспедиции продолжился в Северной Америке, где в 2015 году команда в составе 24 автомобилей, представлявших весь модельный ряд Toyota, преодолела 28 000 км за 109 дней. Экспедиция была разделена на две части: летний этап стартовал в Техасе, а зимняя программа прошла на покрытых льдом дорогах Канады и Аляски.

В 2016 году команда переместилась в Латинскую Америку: в ходе маршрута из трех этапов 16 автомобилей преодолели 20 000 км за 78 дней. Стартовый участок проходил по территории Бразилии и Парагвая, второй этап охватывал Чили, Перу и Боливию, а заключительная часть маршрута пролегала по дорогам Аргентины и Уругвая.

Европа

В 2017 году проект пришел в Европу, один из самых прогрессивных регионов мира, отличающийся природным и культурным разнообразием — здесь говорят более чем на 30 языках. Являясь колыбелью автомобильной индустрии, Европа предлагает ряд вызовов и возможностей, значительно отличающихся от других континентов, на которых уже побывали участники проекта. Условия вождения в каждой европейской стране сформировались под влиянием уникальных сочетаний политических событий, истории, культуры и законодательства.

Маршрут Five Continents Drive в Европе, разработанный при участии группы квалифицированных механиков и инженеров Toyota, разделен на две части, одна из которых пройдет в осеннее время, а другая — в более суровые зимние месяцы. Таким образом, команда сможет испытать все разнообразие климатических условий и дорог Европы: от изнуряющей летней жары Португалии до заснеженных непроходимых зимних дорог России.

Первая часть маршрута стартовала в сентябре в Португалии на территории Toyota Caetano Portugal — первого сборочного предприятия компании в Европе. Спустя два месяца караван участников, преодолев порядка 13 000 км, финиширует в Бельгии.

В ходе летней экспедиции автомобили уже прошли испытание на знаменитом Нюрбургринге в Германии. Считающийся самым сложным в мире, гоночный трек Нюрбургринг имеет символическое значение для Toyota Gazoo Racing, являясь вместе с этим важнейшим элементом программы Five Continents Drive. Значительные перепады высот и неровное покрытие делают Нюрбургринг единственной в мире гоночной трассой, характеристики которой схожи с условиями на обычных дорогах. Считается, что 10 кругов на этом треке эквивалентны пробегу 800 км по дорогам общего пользования.

Зимняя часть экспедиции стартует в конце ноября и преодолеет около 9 000 км. Участники отправятся в путь из датского Копенгагена, а завершится путешествие на финской базе гоночной команды Toyota Gazoo Racing WRT, месте создания Yaris WRC для участия в чемпионате мира по ралли.

Россия

В декабре 2017 из Москвы стартует экипаж на Toyota Fortuner, в состав которого войдут сотрудники московского офиса из отделов, связанных с разработкой продукта, а также — директор дилерского центра Тойота. По специально разработанному маршруту экипаж направится в сторону Твери, а затем — в сторону Санкт-Петербурга, где на заводе Тойота к нему присоединится экипаж сотрудников завода на автомобиле RAV4 российской сборки. Российские экипажи пройдут около 3 000 км, а затем отправятся в Финляндию, чтобы встретиться с европейскими коллегами в конечной точке пробега по Европе.

Африка, Азия и финиш в Японии

По окончании европейского этапа участники семилетней программы отправятся в Африку и в Азию, а в 2020 году финишируют в Японии. В этом же году Токио будет принимать Олимпийские игры. Тойота является глобальным партнером Олимпийских игр до 2024 года. Это первая в истории игр компания, заключившая партнерство на рекордные 8 лет и поддерживающая локальные олимпийские комитеты одновременно во всех странах их присутствия на протяжении всего периода партнерства.

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