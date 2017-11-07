Кросс-континентальная программа испытаний автомобилей Toyota приходит в Россию

Кросс-континентальная программа испытаний автомобилей Toyota приходит в Россию

Toyota

  • В 2017 году Россия присоединится к глобальному исследовательскому проекту Toyota Five Continents Drive, стартовавшему в 2014 году.
  • За 7 лет проекта сотрудники и инженеры Тойота проедут более 100 000 километров по 5 континентам, чтобы лично оценить ходовые качества автомобилей в различных дорожных и климатических условиях и собрать информацию о потребностях клиентов разных стран.
  • В рамках локального этапа, стартующего в декабре 2017 года, сотрудники российского офиса и завода Тойота преодолеют 3 000 километров российских дорог и бездорожья на автомобилях Fortuner и RAV4.
  • Участие России в глобальном испытании Five Continents Drive является частью долгосрочной стратегии формирования экспертизы инженеров Тойота в области предпочтений российских клиентов.

ООО «Тойота Мотор», 7 ноября 2017 года. — В рамках стратегии Ever-Better Cars («Лучшие автомобили во всем») в 2014 году Тойота Мотор Корпорэйшн запустила масштабный семилетний проект Toyota Five Continents Drive. За 7 лет сотрудники и инженеры Тойота проедут более 100 000 километров по 5 континентам, включая Австралию, Северную и Южную Америку, Европу, Азию и Африку. Глобальная инициатива Тойота направлена на интенсивное испытание автомобилей компании на самых сложных дорогах и во всех возможных климатических условиях планеты Земля. В 2017 году проект Toyota Five Continents Drive приходит в Россию.

Постоянное стремление к совершенству заложено в ДНК Тойота. Со дня основания компания прилагает все усилия, чтобы предлагать покупателям все более совершенные, надежные, безопасные и комфортабельные автомобили и для этого непрерывно испытывает их как на тестовых полигонах, так и на гоночных трассах мирового уровня. Понимая, что тестовых испытаний недостаточно, в 2014 году Тойота запустила новый проект с целью провести масштабное исследование характеристик автомобилей на реальных дорогах и в реальных условиях, с которыми ежедневно сталкиваются клиенты по всему миру.

В рамках проекта Five Continents Drive конструкторы, инженеры и другие сотрудники компании со всего мира покидают пределы офисов и отправляются в экспедицию. По пути участники Five Continents Drive лично оценивают ходовые качества автомобилей в разных условиях, посещают заводы и дилерские центры Тойота, общаются с реальными владельцами автомобилей бренда, чтобы еще лучше понять потребности и пожелания клиентов каждой страны.

«Дороги тренируют людей, а люди создают автомобили. Оставаясь верными принципу „генти генбуцу“, то есть „дойти до сути вещей“, мы испытываем наши автомобили не только на тестовых полигонах, но и на тех дорогах и в тех сложных условиях, в которых их эксплуатируют наши клиенты. Это помогает нам совершенствовать навыки наших инженеров и получать более точное представление о том, какие изменения необходимо привнести в конструкцию. Я уверен, в конечном счете именно такой подход ведет к созданию лучших автомобилей», — сказал Президент Тойота Мотор Корпорэйшн Акио Тойода.

За три года проект Five Continents Drive уже преодолел первые три континента. Около 70 000 км дорог Австралии и Северной и Южной Америки, некоторые из которых ранее не были отмечены на картах, были пройдены на автомобилях Toyota.

В 2017 году межконтинентальный исследовательский проект приходит в Европу, где в общей сложности команда участников посетит 21 страну, преодолев 22 000 км.

Важным этапом европейского испытания Five Continents Drive станет экспедиция по России. Экипажи на автомобилях Fortuner и RAV4 стартуют из Москвы в декабре 2017 года и проедут по специально разработанному маршруту, захватывающему как дороги общего пользования, так и внедорожные участки. В состав участников войдут сотрудники московского офиса, дилерского центра Тойота и сотрудники завода Тойота в Санкт-Петербурге. Всего российские экипажи пройдут около 3 000 км в реальных условиях отечественных дорог, направлений и климата, а затем отправятся в Финляндию, где конечной точкой пробега по Европе станет финская база команды Toyota Gazoo Racing WRT — место, где создаются гоночные Yaris WRC, участвующие в чемпионате мира по ралли.

Российский рынок является приоритетным для компании Тойота, и участие России в глобальном проекте Five Continents Drive становится очередным тому подтверждением. Линейка автомобилей Тойота для России уникальна и разрабатывается с учетом многолетней экспертизы в области предпочтений российских клиентов. Все автомобили специально адаптируются для нашей страны, основываясь на реальном опыте эксплуатации в условиях российских дорог и климата.

По окончании европейского этапа участники семилетней программы отправятся в Африку и в Азию. В 2020 году Тойота, глобальный партнер Международного олимпийского комитета до 2024 года, символично завершит проект Five Continents Drive в Японии в год проведения Олимпийских игр в Токио.

Австралия, Северная и Южная Америка

Австралийская экспедиция стартовала и финишировала в Мельбурне, где расположена штаб-квартира Toyota Motor Corporation. На континенте, обладающем 80% самых сложных дорог на планете, участники экспедиции на 13 автомобилях преодолели 20 000 км сложных маршрутов за 72 дня.

Маршрут экспедиции продолжился в Северной Америке, где в 2015 году команда в составе 24 автомобилей, представлявших весь модельный ряд Toyota, преодолела 28 000 км за 109 дней. Экспедиция была разделена на две части: летний этап стартовал в Техасе, а зимняя программа прошла на покрытых льдом дорогах Канады и Аляски.

В 2016 году команда переместилась в Латинскую Америку: в ходе маршрута из трех этапов 16 автомобилей преодолели 20 000 км за 78 дней. Стартовый участок проходил по территории Бразилии и Парагвая, второй этап охватывал Чили, Перу и Боливию, а заключительная часть маршрута пролегала по дорогам Аргентины и Уругвая.

Европа

В 2017 году проект пришел в Европу, один из самых прогрессивных регионов мира, отличающийся природным и культурным разнообразием — здесь говорят более чем на 30 языках. Являясь колыбелью автомобильной индустрии, Европа предлагает ряд вызовов и возможностей, значительно отличающихся от других континентов, на которых уже побывали участники проекта. Условия вождения в каждой европейской стране сформировались под влиянием уникальных сочетаний политических событий, истории, культуры и законодательства.

Маршрут Five Continents Drive в Европе, разработанный при участии группы квалифицированных механиков и инженеров Toyota, разделен на две части, одна из которых пройдет в осеннее время, а другая — в более суровые зимние месяцы. Таким образом, команда сможет испытать все разнообразие климатических условий и дорог Европы: от изнуряющей летней жары Португалии до заснеженных непроходимых зимних дорог России.

Первая часть маршрута стартовала в сентябре в Португалии на территории Toyota Caetano Portugal — первого сборочного предприятия компании в Европе. Спустя два месяца караван участников, преодолев порядка 13 000 км, финиширует в Бельгии.

В ходе летней экспедиции автомобили уже прошли испытание на знаменитом Нюрбургринге в Германии. Считающийся самым сложным в мире, гоночный трек Нюрбургринг имеет символическое значение для Toyota Gazoo Racing, являясь вместе с этим важнейшим элементом программы Five Continents Drive. Значительные перепады высот и неровное покрытие делают Нюрбургринг единственной в мире гоночной трассой, характеристики которой схожи с условиями на обычных дорогах. Считается, что 10 кругов на этом треке эквивалентны пробегу 800 км по дорогам общего пользования.

Зимняя часть экспедиции стартует в конце ноября и преодолеет около 9 000 км. Участники отправятся в путь из датского Копенгагена, а завершится путешествие на финской базе гоночной команды Toyota Gazoo Racing WRT, месте создания Yaris WRC для участия в чемпионате мира по ралли.

Россия

В декабре 2017 из Москвы стартует экипаж на Toyota Fortuner, в состав которого войдут сотрудники московского офиса из отделов, связанных с разработкой продукта, а также — директор дилерского центра Тойота. По специально разработанному маршруту экипаж направится в сторону Твери, а затем — в сторону Санкт-Петербурга, где на заводе Тойота к нему присоединится экипаж сотрудников завода на автомобиле RAV4 российской сборки. Российские экипажи пройдут около 3 000 км, а затем отправятся в Финляндию, чтобы встретиться с европейскими коллегами в конечной точке пробега по Европе.

Африка, Азия и финиш в Японии

По окончании европейского этапа участники семилетней программы отправятся в Африку и в Азию, а в 2020 году финишируют в Японии. В этом же году Токио будет принимать Олимпийские игры. Тойота является глобальным партнером Олимпийских игр до 2024 года. Это первая в истории игр компания, заключившая партнерство на рекордные 8 лет и поддерживающая локальные олимпийские комитеты одновременно во всех странах их присутствия на протяжении всего периода партнерства.

  • Кросс-континентальная программа испытаний автомобилей Toyota приходит в Россию
Источник:
Тойота Мотор
Дата:
8 ноября 2017 г.
Комментарии

Новости от Redtram.com

Загрузка ...

Добавить комментарий

Реклама

Новости
Toyota
Кросс-континентальная программа испытаний автомобилей Toyota приходит в Россию
Кросс-континентальная программа испытаний автомобилей Toyota приходит в Россию
KIA
KIA представляет комплектацию седана Rio с новой мультимедийной системой
KIA представляет комплектацию седана Rio с новой мультимедийной системой
Ключевой партнер Castrol готов установить новый рекорд скорости на суше
Ключевой партнер Castrol готов установить новый рекорд скорости на суше
Porsche
Путешествие Porsche Driving Experience вокруг света на новом Porsche Cayenne. Вокруг света за 80 дней с экспедицией Porsche World Expedition 2018
Путешествие Porsche Driving Experience вокруг света на новом Porsche Cayenne. Вокруг света за 80 дней с экспедицией Porsche World Expedition 2018
Land Rover
Land Rover Discovery стал кухней на колесах для Джейми Оливера
Land Rover Discovery стал кухней на колесах для Джейми Оливера
Land Rover
Экспедиция обладателей стипендии Land Rover и Королевского географического общества 2017 года в Иорданию
Экспедиция обладателей стипендии Land Rover и Королевского географического общества 2017 года в Иорданию
Безоспасность на дороге в любую погоду
Безоспасность на дороге в любую погоду
Volkswagen
Победители Volkswagen Junior Masters 2017
Победители Volkswagen Junior Masters 2017
Citroen
Новый C4 Cactus: ультракомфортный хэтчбэк с уникальным стилем
Новый C4 Cactus: ультракомфортный хэтчбэк с уникальным стилем
Из Сети в кабину штурмана: в Краснодарском крае состоялся ежегодный квест «АВТО ГОДА»
Из Сети в кабину штурмана: в Краснодарском крае состоялся ежегодный квест «АВТО ГОДА»
Infiniti
Infiniti впервые представила концепт-кар Prototype 9 вниманию широкой публики на выставке Car Classic 2017 в Калифорнии
Infiniti впервые представила концепт-кар Prototype 9 вниманию широкой публики на выставке Car Classic 2017 в Калифорнии
Каталог автомобилей
Дилеры
Сравнение комплектаций