KIA представляет комплектацию седана Rio с новой мультимедийной системой

KIA представляет комплектацию седана Rio с новой мультимедийной системой

KIA

  • 30 октября стартовал сбор заказов но новую комплектацию российского бестселлера KIA Rio четвертого поколения — Prestige AV.
  • Отличительной чертой этой комплектации является оснащение новой мультимедийной системой AV без встроенной навигации, но с поддержкой интеграции смартфонов.

30 октября 2017 г. — KIA Motors сообщает, что с 30 октября 2017 года во всех официальных дилерских центрах бренда KIA на территории РФ доступна для заказа новая комплектация российского бестселлера марки — компактного седана KIA Rio1 четвертого поколения.

Новая комплектация Prestige AV подготовлена на основании пожеланий российских клиентов, особенно молодежи, наиболее активно использующей смартфоны. Особенность этой комплектации — новая мультимедийная система AV, которая отличается от мультимедийно-навигационного комплекса AVN 5.0, предлагаемого в топ-версии Rio Premium.

Мультимедийная система AV не имеет встроенной навигации, но поддерживает интеграцию функционала смартфонов через платформы Apple CarPlay и Android Auto, что позволяет использовать наиболее привычные карты со смартфона или планшета водителя. В остальном функционал AV полностью совпадает с возможностями AVN 5.0. Новая система оснащена мощным двухядерным процессором и 1 Гб оперативной памяти. Она имеет тот же высококачественный цветной сенсорный дисплей с диагональю 7«, разъемы AV и USB, поддерживает MP3 и Bluetooth. Управление основными функциями нового мультимедийного центра также можно осуществлять при помощи кнопок на многофункциональном рулевом колесе.

Стоимость KIA Rio в комплектации Prestige AV составляет 889 900 рублей для автомобилей с механической трансмиссией и 929 900 рублей для автомобилей с АКП.

Более подробную информацию о новой комплектации KIA Rio Prestige AV, а также обо всех остальных моделях российской линейки KIA можно получить у авторизованных дилеров KIA в России или на официальном сайте www.kia.ru.

  • 1 В России под названием KIA Rio представлен иной продукт, чем в других странах мира. Модель разработана специально для российского рынка. Несмотря на общую платформу с одноименной моделью на других рынках, KIA Rio российского производства имеет другой кузов и иные габаритные размеры, в частности — увеличенную колесную базу. Он отличается линейкой двигателей и настройками подвески, а также оснащением, например, уникальным пакетом «Теплые опции». Rio X-Line был разработан на базе российской версии автомобиля и предназначен только для клиентов в России и СНГ.
  • KIA представляет комплектацию седана Rio с новой мультимедийной системой
Источник:
KIA Motors Rus
Дата:
7 ноября 2017 г.
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