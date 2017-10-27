Ключевой партнер Castrol готов установить новый рекорд скорости на суше

Bloodhound Supersonic Car (Bloodhound SSC) успешно прошел первые испытания, которые состоялись на аэродроме в Ньюквее (Великобритания, графство Корнуолл). В результате проект Bloodhound приблизился к своей главной цели — установить новый мировой рекорд скорости на суше, достигнув показателя 1000 миль/ч (1609 км/ч).

Болидом управлял Энди Грин, автор действующего рекорда скорости, развитой на наземном управляемом транспортном средстве. В ходе испытаний он разогнал Bloodhound SSC на взлетно-посадочной полосе длиной 2,7 км до 210 миль/час (338 км/ч), при этом скорость 200 миль/час (321,9 км/ч) была достигнута всего за 8 секунд при перегрузке 1,5G.

Результат был получен после месяца предварительных испытаний и подтвердил надежность ключевых комплектующих болида — системы рулевого управления, тормозов, подвески, системы обработки данных и реактивного двигателя EJ200. Теперь команда проекта готовится к поездке в ЮАР, где планирует развить скорость 800 миль/ч (1287 км/ч). Трассой послужит ровный участок солончакового дна пересыхающего озера Хэкскин-Пэн протяженностью 19 км. Затем данные этих испытаний будут обработаны в Великобритании, после чего команда вновь вернется в Южную Африку, чтобы достичь главной цели — развить скорость 1000 миль/час.

Castrol, который стал спонсором проекта Bloodhound в 2014 году, внес значительный вклад в развитие Land Speed Racing — самого непредвзятого и самого скоростного автомобильного состязания. При участии Castrol мировой рекорд скорости на суше был побит 21 раз — начиная с 215 км/ч, развитых Кенельмом Ли Гиннесом в 1922 году и заканчивая действующим рекордом 1 228 км/ч, установленным Энди Грином на болиде Thrust SSC 15 октября 1997 года.

Мощность Bloodhound SSC составляет 135 000 л. с., что в шесть раз больше, чем суммарная мощность всех машин на стартовом поле «Формулы 1». Столь выдающихся показателей позволяет достичь комбинация реактивного, гибридного ракетного и 12-цилиндрового бензинового двигателя. Надежность их работы обеспечивают высококачественные смазочные материалы Castrol, которые выдерживают работу в запредельном режиме высоких скоростей — в первую очередь готовое к практически любым нагрузкам моторное масло Castrol EDGE SUPERCAR. Это один из ключевых продуктов в линейке Castrol, который прошел самые жесткие испытания и позволяет достичь максимальной мощности, высочайшей защиты и минимальных показателей износа. Именно такие требования предъявляют двигатели Bloodhound, и Castrol уверенно принимает этот вызов.

«Мы были очень рады наконец-то увидеть наш болид в действии. Bloodhound SSC — уникальный высокотехнологичный проект, и для нас невероятная удача, что существуют инновационные смазочные материалы Castrol, которым мы можем полностью доверять. Когда речь идет о рекордах, необходимо добиться идеального соотношения мощности и массы болида. Нам нужно сделать автомобиль как можно более легким, но мы не имеем права жертвовать мощностью, и Castrol помогает нам решить эту задачу, становясь соавтором достигнутых результатов», — говорит Ричард Нобл, руководитель проекта Bloodhound.

«Мы очень рады, что Bloodhound SSC успешно провел свои первые публичные испытания. Они позволили нам продемонстрировать, как наши высококачественные инновационные смазочные материалы, в том числе Castrol EDGE SUPERCAR, расширяют границы производительности. Мы надеемся, что в ближайшем будущем они помогут установить новый рекорд скорости на суше», — говорит А.С. Рамчандер, вице-президент по маркетингу Castrol.

Castrol является признанным мировым лидером в области разработки смазочных материалов последнего поколения. Компания получила широкую известность в качестве ведущего производителя моторных масел и смазочных материалов для легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, водного и авиационного транспорта. Одним из стратегических направлений развития бизнеса компании является партнерство с ведущими автопроизводителями. Компания Castrol является глобальным партнером в области смазочных материалов Jaguar Land Rover Ltd., Volvo Car Corporation и Ford Motor Company; совместно с Volkswagen Group осуществляет совместные разработки моторных масел для двигателей автомобилей Audi, Volkswagen и Skoda. В линейку наиболее популярных у потребителей продуктов Castrol входят такие бренды, как Castrol EDGE, Castrol Magnatec и другие.

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