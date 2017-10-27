Ключевой партнер Castrol готов установить новый рекорд скорости на суше

Ключевой партнер Castrol готов установить новый рекорд скорости на суше

Bloodhound Supersonic Car (Bloodhound SSC) успешно прошел первые испытания, которые состоялись на аэродроме в Ньюквее (Великобритания, графство Корнуолл). В результате проект Bloodhound приблизился к своей главной цели — установить новый мировой рекорд скорости на суше, достигнув показателя 1000 миль/ч (1609 км/ч).

Болидом управлял Энди Грин, автор действующего рекорда скорости, развитой на наземном управляемом транспортном средстве. В ходе испытаний он разогнал Bloodhound SSC на взлетно-посадочной полосе длиной 2,7 км до 210 миль/час (338 км/ч), при этом скорость 200 миль/час (321,9 км/ч) была достигнута всего за 8 секунд при перегрузке 1,5G.

Результат был получен после месяца предварительных испытаний и подтвердил надежность ключевых комплектующих болида — системы рулевого управления, тормозов, подвески, системы обработки данных и реактивного двигателя EJ200. Теперь команда проекта готовится к поездке в ЮАР, где планирует развить скорость 800 миль/ч (1287 км/ч). Трассой послужит ровный участок солончакового дна пересыхающего озера Хэкскин-Пэн протяженностью 19 км. Затем данные этих испытаний будут обработаны в Великобритании, после чего команда вновь вернется в Южную Африку, чтобы достичь главной цели — развить скорость 1000 миль/час.

Castrol, который стал спонсором проекта Bloodhound в 2014 году, внес значительный вклад в развитие Land Speed Racing — самого непредвзятого и самого скоростного автомобильного состязания. При участии Castrol мировой рекорд скорости на суше был побит 21 раз — начиная с 215 км/ч, развитых Кенельмом Ли Гиннесом в 1922 году и заканчивая действующим рекордом 1 228 км/ч, установленным Энди Грином на болиде Thrust SSC 15 октября 1997 года.

Мощность Bloodhound SSC составляет 135 000 л. с., что в шесть раз больше, чем суммарная мощность всех машин на стартовом поле «Формулы 1». Столь выдающихся показателей позволяет достичь комбинация реактивного, гибридного ракетного и 12-цилиндрового бензинового двигателя. Надежность их работы обеспечивают высококачественные смазочные материалы Castrol, которые выдерживают работу в запредельном режиме высоких скоростей — в первую очередь готовое к практически любым нагрузкам моторное масло Castrol EDGE SUPERCAR. Это один из ключевых продуктов в линейке Castrol, который прошел самые жесткие испытания и позволяет достичь максимальной мощности, высочайшей защиты и минимальных показателей износа. Именно такие требования предъявляют двигатели Bloodhound, и Castrol уверенно принимает этот вызов.

«Мы были очень рады наконец-то увидеть наш болид в действии. Bloodhound SSC — уникальный высокотехнологичный проект, и для нас невероятная удача, что существуют инновационные смазочные материалы Castrol, которым мы можем полностью доверять. Когда речь идет о рекордах, необходимо добиться идеального соотношения мощности и массы болида. Нам нужно сделать автомобиль как можно более легким, но мы не имеем права жертвовать мощностью, и Castrol помогает нам решить эту задачу, становясь соавтором достигнутых результатов», — говорит Ричард Нобл, руководитель проекта Bloodhound.

«Мы очень рады, что Bloodhound SSC успешно провел свои первые публичные испытания. Они позволили нам продемонстрировать, как наши высококачественные инновационные смазочные материалы, в том числе Castrol EDGE SUPERCAR, расширяют границы производительности. Мы надеемся, что в ближайшем будущем они помогут установить новый рекорд скорости на суше», — говорит А.С. Рамчандер, вице-президент по маркетингу Castrol.

Castrol является признанным мировым лидером в области разработки смазочных материалов последнего поколения. Компания получила широкую известность в качестве ведущего производителя моторных масел и смазочных материалов для легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, водного и авиационного транспорта. Одним из стратегических направлений развития бизнеса компании является партнерство с ведущими автопроизводителями. Компания Castrol является глобальным партнером в области смазочных материалов Jaguar Land Rover Ltd., Volvo Car Corporation и Ford Motor Company; совместно с Volkswagen Group осуществляет совместные разработки моторных масел для двигателей автомобилей Audi, Volkswagen и Skoda. В линейку наиболее популярных у потребителей продуктов Castrol входят такие бренды, как Castrol EDGE, Castrol Magnatec и другие.

  • Ключевой партнер Castrol готов установить новый рекорд скорости на суше
Источник:
www.castrol.com
Дата:
7 ноября 2017 г.
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