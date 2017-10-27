Путешествие Porsche Driving Experience вокруг света на новом Porsche Cayenne. Вокруг света за 80 дней с экспедицией Porsche World Expedition 2018

Путешествие Porsche Driving Experience вокруг света на новом Porsche Cayenne. Вокруг света за 80 дней с экспедицией Porsche World Expedition 2018

Porsche

Штуттгарт. Побывайте на своем Porsche Cayenne на всех континентах. Весной 2018 года Porsche AG пополнит ряд своих увлекательных мероприятий и путе-шествий для фанатов марки новым уникальным предложением. Экспедиция Porsche World Expedition предоставит участникам возможность в полной мере испытать многогранность новых моделей Cayenne, преодолев свыше 30 000 км за 80 дней. Туры охватывают шесть континентов и включают в себя множество сложных маршрутов и захватывающих пейзажей. Акцент мероприятия будет сделан на совместных впечатлениях от вождения, зачастую вдали от асфаль-тированных дорог и в формате классического ралли.

«Всемирная экспедиция Porsche World Expedition предназначена для верных поклонников Porsche, желающих окунуться в неповторимую атмосферу и прой-ти бок о бок с единомышленниками сложнейшие дорожные испытания — для искателей поистине бесценных приключений», — говорит Катя Виденманн, ру-ководитель Porsche Driving Experience. Составленные маршруты проведут участников по территориям более чем 20 стран, и программа обещает быть ис-ключительно сложной. Первый этап стартует 11 мая 2018 года в австралий-ском Брисбене и пройдет тропами аборигенов суммарной протяженностью свыше 5000 км до города Перт. Следующий маршрут стартует в июне на нор-вежском мысе Нордкап и пройдет по всей Европе до французского Шамони. Другие захватывающие этапы экспедиции Porsche World Expedition 2018 будут включать в себя Африку (из Йоханнесбурга в Серенгети), Центральную и Юж-ную Америку (из Канкуна в Панаму и из Лимы в Буэнос-Айрес), а также Юго-Восточную Азию (из Бангкока в Шангри-Ла). В экспедиции смогут принять уча-стие всего 28 человек.

Подробная информация о бронировании и точные даты поездок доступны на сайте Porsche по адресу www.porsche.com.

Фотоматериалы доступны в новом сервисе Porsche Newsroom (newsroom.porsche.com) и в базе данных Porsche для прессы (presse.porsche.de).

  • Расход топлива и вредные выбросы 1)

Cayenne: расход топлива в смешанном цикле: 11,9–9,0 л/100 км; выбросы CO2 272–205 г/км

  • 1) В зависимости от используемых шин
Источник:
Порше Руссланд
Дата:
7 ноября 2017 г.
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